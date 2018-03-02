Рассмотрение поправок началось со скандала: представитель родительской общественности Елизавета Кривцова публично опровергла утверждение министерства образования и науки (МОН) о том, что консультативный совет по вопросам нацменьшинств поддержал законопроекты.

«Признайтесь: голосования не было, — обратилась она к министру Карлису Шадурскису. — Я требовала провести его в соответствии с положением о консультативном совете, п. 19, но вопрос замяли и затем не представили мне даже протокола заседания».

Министр на это ответил, что поскольку госпожа Кривцова одна, а членов совета много, голосование все равно было бы не в ее пользу. «Юридически решение не было принято», — настаивала Кривцова.

Железный механизм подавляющего большинства далее использовался при обсуждении всех поправок. Депутаты коалиции исправно поднимали 8 рук против предложений «Согласия», оппоненты — 3 руки «за».

Этот же механизм сработал и при обсуждении поправок Ингуны Судрабы («От сердца Латвии»), которая в отношении русских школ проявила себя большим радикалом, чем министр Шадурскис: она предложила соотношение латышского и русского 80:20, начиная с детского сада.

Судраба сослалась на опыт США, где детей эмигрантов начинают учить с 3 лет на английском, и «у них нет никаких проблем».

«У педагогов не будет проблем обучать детей по-латышски. А родной язык дети путь изучают в семье! — горячилась депутат. — Та система, которая существует в Латвии, когда дети учатся на одном языке, потом на другом — и не знают ни одного, это только мучение детей. Думая о детях, мы должны с садика обеспечивать образование на латышском».

Министр ответил, что во многом согласен с Судрабой, однако поправил ее: «Мы вводим обучение на латышском с новыми предметами. Если школа поясняет что-то на родном тайно, то мы ничего не можем с этим сделать. Может, мы слишком медленно идем вперед».

Тем не менее предложение «От сердца» принято тоже не было, и пропорция в законе записана такой, какой ее предложило МОН: 50:50 в начальной школе (1-6-й классы), 80:20 в основной (7-9-й классы).

Первый пункт, по которому оппозиция категорически выступила против новой редакции закона «Об образовании», — частные школы. МОН вписало обязанность и для них — вести преподавание по общим правилам на том основании, что они получают государственное софинансирование по принципу «деньги идут за учеником».

«Частные школы не могут делать то, что хотят, это вообще не услуга. Образование — функция государства, которая делегируется и частным школам аналогично тому, как государство делегирует церквям право регистрировать браки, — заявил Шадурскис. — Мы выдаем государственные документы, и все должно происходить по госстандарту. Не надо приравнивать образование к покупке документов об образовании».

С этой трактовкой не согласны трое депутатов «Согласия», подавших свои поправки по данной статье: Андрис Морозов, Игорь Пименов и Елена Лазарева. Последняя предлагала дать частным школам право вести преподавание не только на языках нацменьшинств, но и на языках Евросоюза.

«Билингвальное образование — достижение Латвии, а не временное явление, — подчеркнула Лазарева, которая в Сейме вообще представляет национальные меньшинства, являясь членом правления Союза белорусов Латвии. — Культура и образование национальных меньшинств — часть культурного наследия, которое государство обязано сохранять и развивать».

Игнорирование этого обязательства, вытекающего из статьи 13 (1) Всеобщей конвенции защиты национальных меньшинств и статьи 105 Конституции, защищающей право на коммерческую деятельность, может привести к судебным спорам как в Конституционном суде, так и в европейских инстанциях. Напомним, Конституционный суд в своем решении по школам нацменьшинств от 12 декабря 2004 года уже указал законодателю на это.

Министр заявляет, что надо спасать латышский язык и увеличивать его влияние — и в то же время узаконивает не только существование школ с преподаванием на языках ЕС, живущих вне латвийских стандартов, но и профессиональное образование на английском, вплоть до защиты диссертаций.

Понятно, что это отвечает духу времени и потребностям науки, которая вряд ли магистрально будет развиваться на латышском языке. Однако новые пункты закона явно свидетельствуют о двойных стандартах. Если ради экспорта образования и привлечения иностранных студентов государственные вузы все шире предлагают англоязычные программы, почему бы им не предлагать и русскоязычные?

Именно с таким предложением и выступила Елена Лазарева, напомнив о том, что поборником равенства частных и государственных вузов в привлечении русскоязычных иностранцев является и ректор РТУ, академик Леонид Рыбицкис.

«Нечего тут комментировать», — отрезал по этому поводу министр. Депутаты коалиции послушно подняли руки. Восемь против трех.

Если врать вдохновенно, то сам себе веришь. Кажется, этим принципом руководствуются чиновники при обсуждении ликвидации школьного образования на русском языке.

Министр Шадурскис по поводу существующего дефицита педагогов отметил: «Да, педагогов не хватает, но нагрузка в стране — 0,7 ставки. Увольнение касается небольшого числа учителей, которые работают в школе противозаконно (имеют корочки о сдаче латышского языка, но преподавать на нем не могут). У нас 2 года, чтобы подготовиться. Будет дополнительный приток, и мы интенсивно работаем с вузами по подготовке молодых педагогов. Мы переняли эстонский опыт в упорядочивании школьной системы и то, как рационально они используют европейские деньги. Эстонцы нам завидуют в укреплении латышского языка, а опыт преподавания эстонского «с погружением» у них неудачный».

Председатель комиссии Алдис Адамович («Единство»): «92% выпускников средней школы уже сдают экзамены на латышском и хорошо его знают. Мы оставим возможности получить образование на родном языке, только пропорции уменьшаем. По крайней мере, четыре предмета будут преподаваться на русском».

Омбудсмен Юрис Янсонс сказал: «По международным обязательствам Латвии мы не должны обеспечивать образование нацменьшинств. Предложение МОН — шаг к тому, что государство не делало с 2004 года, когда начался переход к среднему образованию на латышском языке. Это наше политическое решение касательно нацменьшинств. У нас есть исследование билингвальной системы, и мы установили: в некоторых местах она работает хорошо, но в некоторых школах учителя и руководство выступают против необходимости изучать латышский язык. Мы передали эти сведения в инспекцию госязыка. Надо увеличить ответственность должностных лиц за соблюдение закона. А сотрудничество школ с родителями — вопрос гражданской активности, мы не можем ее насильно навязывать».

Защитник прав человека Янсонс, видимо, давно не читал Всеобщую декларацию защиты нацменьшинств, ратифицированную Латвией в 2005 году. Елена Лазарева напомнила ему и автору законопроектов о том, что этот документ предписывает сохранение и развитие прав, а не сужение. То есть, если язык не преподавался и начинает преподаваться — это прогресс, а если были школы с преподаванием на родном языке, а затем сфера его применения сокращается — это регресс.

«Не сокращается, а расширяется!» — заявил омбудсмен. Однако расширение прав человека ему видится только в приобщении к государственному языку и наказании тех, кто это делает недостаточно рьяно (учителя, директора, самоуправления). А любое обсуждение пропорций 60:40 и прочих он называет не иначе как спекуляцией.

При таком настрое непросто было отстаивать здравый смысл, защищая предложенные поправки к законопроектам. Ни опыт других стран, ни международные нормы, ни сказанные претензии родителей к качеству учебников и методик не вызвали желания рассмотреть дело по существу. Коалиционные депутаты, включая Райвиса Дзинтарса (Нацобъединение), хранили молчание. Только вопрос о социальных гарантиях педагогам, поднятый профсоюзом, немного оживил обстановку. Деньги на гарантии, видимо, будут искать. А вот заставить сельских педагогов переехать в города или молодежь идти в учителя — вряд ли.

«У партии «Единство» министерство образования уже 8 лет, за это время сменилось 5 министров, каждый приходил со своими реформами, ни один не довел дело до конца, — отметил Андрис Морозов. — Давайте использовать научный подход в оценке реформ хотя бы через 5 лет!»

«Мониторинг происходит постоянно», — ответил Карлис Шадурскис. Ведь представлять результаты этого мониторинга от него никто не требует, а если бы таковые существовали, разве пришлось бы ему строить сомнительную реформу на самооценке 96 участников странного социологического опроса, представленного в аннотации к законопроекту?

Аргументы совсем не требуются, пока исправна машина для голосования.

Юлия Грант