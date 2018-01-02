17 декабря 1917 года Исполком Совета депутатов Латгалии обратился к правительству Советской России с просьбой издать декрет об отделении своего региона от Витебской губернии и включении его в состав Латвии. Рассказываем о том, как Латгалия стала латышской.

Латгалия — историко-географическая область на востоке Латвии, один из немногих регионов ЕС, напрямую граничащих с Российской Федерацией. Этот край очень отличается от остальной Латвии: здесь проживает смешанное население — представители автохтонного этноса латгалов, а также русские, латыши, белорусы, поляки, литовцы и евреи. Если на остальной территории государства преобладает лютеранство, то здесь распространен католицизм — как историческое наследие. Ведь в отличие от остальной Латвии, много лет прожившей под властью шведского короля, Латгалия находилась под управлением польских шляхтичей.

Язык латгальцев заметно отличается от латышского, ведь исторически край был тесно связан с Россией и Белоруссией и даже входил до революции в состав Витебской губернии. Помимо католиков тут жили православные, старообрядцы и иудеи. Здесь гораздо дольше придерживались старых родовых традиций, предпочитали жить деревнями, а не хуторами, как в остальной Латвии.

Сложилось так, что к началу XX века у латгалов накопилось недовольство жизнью в России. Дело в том, что вспыхнувшее в 1863 году польское восстание краем затронуло и Латгалию, и хотя антиправительственные настроения не получили здесь широкого распространения, царское правительство все равно подозревало латгалов в симпатиях к восставшим. Чтобы снизить вероятность будущих волнений, было решено наложить запрет на латинский шрифт, применяемый для латгальского языка. Запрет этот действовал с 1864-го по 1904 год. Латгалам под страхом наказаний запрещалось ввозить, держать дома и распространять книги на родном языке.

В 1875 году в Латгалии закрыли все католические церковные школы. Но многие местные жители бережно хранили напечатанные до запрета молитвенники и песенники на родном языке, а некоторые книги переписывали от руки. Власти пытались ввести для латгалов письменность, основанную на кириллице, но она не прижилась. Через 40 лет запрет, сильно ограничивший развитие латгальского языка и культуры, отменили, но осадочек, как говорится, остался.

Исследователь истории края Александр Гапоненко, написавший книгу «Латгалия. В поисках иного бытия», рассказал, что существовал и еще один немаловажный аспект. «Имперское правительство целенаправленно проводило политику переселения в бывшие польские провинции православного населения, предоставляя земли в Латгалии на льготных условиях, — отмечает Гапоненко. — Этим не преминули воспользоваться многие латыши, начавшие переходить из лютеранства в православие и переезжать на восток. Так в Латгалии появилась значительная диаспора православных латышей, которые были заинтересованы в присоединении края к общелатвийскому пространству».

Февральская революция 1917 года, покончившая с царизмом, принесла в те части Латвии, которые еще не были захвачены немцами, волнение умов: одни мечтали об автономии в составе России, другие начали задумываться о полной независимости. В начале марта в Режице (Резекне) состоялось собрание представителей латгальских общественных организаций, участники которого обсуждали, что делать дальше. К единому мнению не пришли, но Кемп высказал мнение, что латыши и латгальцы должны требовать автономии независимо друг от друга. «Российская демократия знала, что только при самоопределении может быть улучшена жизнь всякой нации, тем более что состав наций в России очень пестрый, и у каждой нации свои обычаи, свои нравы, — писал он. — Опасен нам, латгальцам, балтийский капитал. Опасно нам, что придется из Балтии требовать интеллигентных сил: писарей, начальников и других… Латгальский и латышский язык — не один и тот же, и ради одного языка нам не нужно объединяться».

Тем временем в августе 1917-го немцы захватили Ригу и часть Видземе, а 25 октября (7 ноября) в Петербурге произошел вооруженный переворот. Вскоре была создана Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, причем в ее строительстве активно участвовали красные латышские стрелки. Советское правительство утвердило Декларацию прав народов России, которая провозгласила право на самоопределение и образование самостоятельных государств.

Латышская интеллигенция, в свою очередь, провела в Валке заседание Латышского временного национального совета. Довольно быстро элита нации стала ориентироваться на создание демократической республики, объединяющей территории Видземе, Курземе и Латгалии, но уже вне границ России. Впрочем, когда 17 декабря 1917 года Исполком Совета депутатов Латгалии обратился к большевикам в Петрограде с просьбой об отделении Резекненского, Даугавпилсского и Лудзенского уездов (исторические земли Латгалии) от Витебской губернии и включении их в состав Латвии, о выходе из состава России речи еще не шло. Петроградские товарищи пошли латгалам навстречу — просьба была удовлетворена. Так состоялось официальное вступление Латгалии в состав Латвии.

В новообразованной Латвийской Республике некоторое время раздумывали, надо ли отвоевывать Латгалию, — кое-кто считал, что это чуждая область, где многовато инородцев. Эту точку зрения переломили латгальские депутаты Народного совета в Риге, доказавшие, что Латгалия — это неотъемлемая часть Латвии. Вскоре польская армия Эдварда Рыдз-Смиглы, добившись превосходства в силах, вытеснила Советы за пределы этого региона. Из Двинска красные были изгнаны 3 января 1920 года, после чего город отдали Латвийской Республике. Во всем регионе царил голод, не хватало медикаментов, свирепствовали дизентерия и тиф.

Однако на особом положении Латгалия продержалась недолго. После того как в 1934-м единоличным правителем в государстве стал Карлис Ульманис, он взял курс на построение «латышской Латвии» и стирание этнических различий. Этот курс продолжается и в сегодняшней Латвийской Республике, где латгальский язык все больше забывается и выходит из употребления.

Владимир Веретенников