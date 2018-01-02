Латгалия — историко-географическая область на востоке Латвии, один из немногих регионов ЕС, напрямую граничащих с Российской Федерацией. Этот край очень отличается от остальной Латвии: здесь проживает смешанное население — представители автохтонного этноса латгалов, а также русские, латыши, белорусы, поляки, литовцы и евреи. Если на остальной территории государства преобладает лютеранство, то здесь распространен католицизм — как историческое наследие. Ведь в отличие от остальной Латвии, много лет прожившей под властью шведского короля, Латгалия находилась под управлением польских шляхтичей.
Язык латгальцев заметно отличается от латышского, ведь исторически край был тесно связан с Россией и Белоруссией и даже входил до революции в состав Витебской губернии. Помимо католиков тут жили православные, старообрядцы и иудеи. Здесь гораздо дольше придерживались старых родовых традиций, предпочитали жить деревнями, а не хуторами, как в остальной Латвии.
Сложилось так, что к началу XX века у латгалов накопилось недовольство жизнью в России. Дело в том, что вспыхнувшее в 1863 году польское восстание краем затронуло и Латгалию, и хотя антиправительственные настроения не получили здесь широкого распространения, царское правительство все равно подозревало латгалов в симпатиях к восставшим. Чтобы снизить вероятность будущих волнений, было решено наложить запрет на латинский шрифт, применяемый для латгальского языка. Запрет этот действовал с 1864-го по 1904 год. Латгалам под страхом наказаний запрещалось ввозить, держать дома и распространять книги на родном языке.
В 1875 году в Латгалии закрыли все католические церковные школы. Но многие местные жители бережно хранили напечатанные до запрета молитвенники и песенники на родном языке, а некоторые книги переписывали от руки. Власти пытались ввести для латгалов письменность, основанную на кириллице, но она не прижилась. Через 40 лет запрет, сильно ограничивший развитие латгальского языка и культуры, отменили, но осадочек, как говорится, остался.
Исследователь истории края Александр Гапоненко, написавший книгу «Латгалия. В поисках иного бытия», рассказал, что существовал и еще один немаловажный аспект. «Имперское правительство целенаправленно проводило политику переселения в бывшие польские провинции православного населения, предоставляя земли в Латгалии на льготных условиях, — отмечает Гапоненко. — Этим не преминули воспользоваться многие латыши, начавшие переходить из лютеранства в православие и переезжать на восток. Так в Латгалии появилась значительная диаспора православных латышей, которые были заинтересованы в присоединении края к общелатвийскому пространству».
Февральская революция 1917 года, покончившая с царизмом, принесла в те части Латвии, которые еще не были захвачены немцами, волнение умов: одни мечтали об автономии в составе России, другие начали задумываться о полной независимости. В начале марта в Режице (Резекне) состоялось собрание представителей латгальских общественных организаций, участники которого обсуждали, что делать дальше. К единому мнению не пришли, но Кемп высказал мнение, что латыши и латгальцы должны требовать автономии независимо друг от друга. «Российская демократия знала, что только при самоопределении может быть улучшена жизнь всякой нации, тем более что состав наций в России очень пестрый, и у каждой нации свои обычаи, свои нравы, — писал он. — Опасен нам, латгальцам, балтийский капитал. Опасно нам, что придется из Балтии требовать интеллигентных сил: писарей, начальников и других… Латгальский и латышский язык — не один и тот же, и ради одного языка нам не нужно объединяться».
Тем временем в августе 1917-го немцы захватили Ригу и часть Видземе, а 25 октября (7 ноября) в Петербурге произошел вооруженный переворот. Вскоре была создана Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, причем в ее строительстве активно участвовали красные латышские стрелки. Советское правительство утвердило Декларацию прав народов России, которая провозгласила право на самоопределение и образование самостоятельных государств.
Латышская интеллигенция, в свою очередь, провела в Валке заседание Латышского временного национального совета. Довольно быстро элита нации стала ориентироваться на создание демократической республики, объединяющей территории Видземе, Курземе и Латгалии, но уже вне границ России. Впрочем, когда 17 декабря 1917 года Исполком Совета депутатов Латгалии обратился к большевикам в Петрограде с просьбой об отделении Резекненского, Даугавпилсского и Лудзенского уездов (исторические земли Латгалии) от Витебской губернии и включении их в состав Латвии, о выходе из состава России речи еще не шло. Петроградские товарищи пошли латгалам навстречу — просьба была удовлетворена. Так состоялось официальное вступление Латгалии в состав Латвии.
В новообразованной Латвийской Республике некоторое время раздумывали, надо ли отвоевывать Латгалию, — кое-кто считал, что это чуждая область, где многовато инородцев. Эту точку зрения переломили латгальские депутаты Народного совета в Риге, доказавшие, что Латгалия — это неотъемлемая часть Латвии. Вскоре польская армия Эдварда Рыдз-Смиглы, добившись превосходства в силах, вытеснила Советы за пределы этого региона. Из Двинска красные были изгнаны 3 января 1920 года, после чего город отдали Латвийской Республике. Во всем регионе царил голод, не хватало медикаментов, свирепствовали дизентерия и тиф.
Однако на особом положении Латгалия продержалась недолго. После того как в 1934-м единоличным правителем в государстве стал Карлис Ульманис, он взял курс на построение «латышской Латвии» и стирание этнических различий. Этот курс продолжается и в сегодняшней Латвийской Республике, где латгальский язык все больше забывается и выходит из употребления.
Владимир Веретенников
скоро и прибалтика растворится« ответить
Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.« ответить
Latvieši, mums ir nepieciešams lēts darbaspēks. Kēningsbergu drīz atņems raššai. Uz īsu lauku izmantosim un pēc tam pārvietosim prom šo svešo darbaspēku. Varam vienoties ar fāterlandi un iegūt papildus teritorijas.« ответить
как только это попытаются сделать,латвия и вся прибалтика окажется в глубоком тылу россии,соединение калининграда с белорусью произойдет по линии гродно -мариямполе« ответить
с направлением удара на гданьск.
Офф-топик, пардон, г-да.« ответить
Делфи меня снова забанил.
Даже 10-ти дней не выдержал, слабак!
Причем, в моих комментах не бывает ни грубостей, ни, тем более, мата.
Просто высказывал личное мнение.
Которое, конечно, отличается от «генеральной линии» неонацистского проворовавшегося правящего «Единства».
От мнения всяких там Зиле, Аболтыней и прочих Вейдеман.
Ну и черт с ними.
На Делфи настолько тупое модерирование комментов, что создается впечатление: а не Домбрава ли там всем этим заправляет?
Который известный сеймовский клинический дегенерат.
Сегодняшнее Делфи ему полностью соответствует.
Такие же…
Realistam.Delfi rīkojas pareizi. Ar tādiem kā tu citādi nevar..« ответить
А они там правду не любят. Если твой комент «не в бровь, а в глаз» собирает там сотни «лайков» в час, то быстро забанят. Там же целенаправленная промывка мозгов и все новости подаются в выгодном ключе. Нет никакой независимой прессы в Латвии, тут колония США. Как и с СССР; подкупили верхушку, позволили грабануть народ и избежать наказания, а в обмен власть передали ЦРУ. Недавно награждали ЦРУшников медалями «за развал Советского Союза», так что план удался и Холодную Войну выиграли США, как бы прискорбно это не было. Если бы это было не так, то давно бы юбанду Шкеле со всеми фигурантами «педофилгейта» давно бы посадили в Гуантанамо за геноцыд и ограбление латышского народа, а все попрятаные в офшорах активы были бы конфискованы и возвращены в доход государства.« ответить
Рига уже стала перевалочной базой рабочей силы из Латгалии. Если раньше ездили сюда на заработки, то сейчас в Риге нечего заработать. Специалист из Латгалии работав дома за 300-600€ приехав в Ригу начинает зарабатывать тысяю-две и через короткое время понимает, что это просто экономически не выгодно. Если за квартиру в Резекне платил например 40€, то в Риге уже 400€. В Резекне ходил пешком, а в Риге проездной 60€ и нет стоянок для машины. Добавим к этому, что цены в Риге выше и на соседнем хуторе картошки по 10 центов и молока по 40 не купиш, а в рижских магазинах цены втрое выше. Нет ни рыбы в ближайшей речки, ни утки из ближайшего болота, да и грибов с ягодами в сезон не собрать на зиму. Вот и валят валом латголы из Риги в Скандинавию и Западную Европу где зарплаты в разы выше. А в Латгалии тоска и разруха. Купил тут знакомый себе хутор детей на лето отправлять, так приехал и всё там разграблено и разрушено. Даже печку с дымоходом по кирпичику разобрали. А вот если в Латгалию пустить росиян и построить там для них дачные посёлки, то Латгалию быстро заселят росияне, для них это не растояние. Кстати, латгальские помещики Ленину очень сильно помогли и деньгами и всем остальным, за это и такое отношение. Но это уже совсем другая история.« ответить
Посему Латгалия не вышла в 1991 году из состава Латвии? Сохранила бы и производства и народ. Хотя наверное все сидят в правительстве и продались как и латыши.« ответить