Если установить ракеты на боевые гусеничные машины CVR(T), будет достигнута превосходная мобильность и боевая мощь.
Ракеты «Spike» достаточно дорогие — в разных источниках упоминается цена от 100 до 250 тысяч евро, а стоимость пусковой установки составляет около миллиона евро. Поэтому на практике их используют только против тех целей, поражение которых может существенно изменить ход боя.
Министерство обороны в прошлом году, представляя проект механизации латвийской армии, сообщило, что модель CVR(T) «Spartan» будет оснащена ракетными системами четырехкилометровой дальности.
"разных источниках упоминается цена от 100 до 250 тысяч евро, а стоимость пусковой установки составляет около миллиона евро. Поэтому на практике их используют только против тех целей, поражение которых может существенно изменить ход боя"« ответить
Для главаря ОПГ и миллиона не жалко.
как это поможет против калибров и искандеров, опять металлалом закупили« ответить
это к тем старым танчикам 85 годов за которые отдали 250 лямов, ещё потратят свыше 100 миллионов, так это выходит дороже нового Абрамса М1. Распил бабла или совсем у нас военные глуповатые« ответить
стоимость калибра дешевле какого то спайса, калибр поражает цели на дальности 2500км, а этот до 4 км ))) ржу не могу« ответить
Каолибр танки не поражает, лох, а еще со времен СССР, Моцква на них только и расчитывает.« ответить
точно так же как спайсы не сбивают калибры, а калибры уничтожают бункеры, аэродрома военные базы, в том числе с техникой,склады и т.д. И Россия не СССР, забудь ты уже про совок, он в твоём мозгу живёт, избавься от него, сходи к психиатру« ответить
Гареть вашим арматам как спичкам.« ответить
как там поход на ворога, маманька собрала уже, кушать положила? вот и славно, сопли вытри, парадные шаровары одень и вперед ))))« ответить
ты дебил , а не иван !« ответить
Дебил,кто с пиндосами на этой территории Арматами воевать будет,пару точечных ударов и п...ц,ты в аду.« ответить
А где это расеянцы воевали точечными ударами, давеча огребли люлей в Сирии, так с танками полезли нефтезавод отжимать, думали, что пендосы рабегутся, однако через полчаса уже бегали зайцами от Апачей, что охотились на них несколько часов.« ответить
В Сирии израильские высокотехнологичные самолеты сбиваются советскими ракетами 70-80-х годов прошлого века.« ответить
Это ещё 60-ых годов разработки! :)« ответить
Ну а сверхточные израильские ни одна до цели так и не долетели, а самолёт им сбили! :)
Евреи в отместку расхерачили 12 целей, только щепки летели от сирийских ПВО и иранских складов.« ответить
и когда же вы успокоитесь , подумайте о людях , о медицине , ненасытные !« ответить
есть версия и на 8 км.но латвия маленькая.не нужна такая дальность.плохо что стоймость выстрела может доходить до 300к баксов.но мы богатые.все путем.потом купим самолеты и можно не кушать.« ответить