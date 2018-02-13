Латвия покупает у Израиля дорогие и хорошие ракеты(27)

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Владимир Бучельников
15:15 13.02.2018
Техно / Оружие

Вчера Министерство обороны подписало контракт с компанией «EuroSpike» о поставках латвийской армии ракет системы «Spike. Нет такой цели, которой бы эта ракета не могла поразить, в том числе и танки.

Если установить ракеты на боевые гусеничные машины CVR(T), будет достигнута превосходная мобильность и боевая мощь. 

 

Ракеты «Spike» достаточно дорогие — в разных источниках упоминается цена от 100 до 250 тысяч евро, а стоимость пусковой установки составляет около миллиона евро. Поэтому на практике их используют только против тех целей, поражение которых может существенно изменить ход боя. 

 

Министерство обороны в прошлом году, представляя проект механизации латвийской армии, сообщило, что модель CVR(T) «Spartan» будет оснащена ракетными системами четырехкилометровой дальности. 

LETA / Фото
Комментарии (27)
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Саня 15:18 13:02:2018

"разных источниках упоминается цена от 100 до 250 тысяч евро, а стоимость пусковой установки составляет около миллиона евро. Поэтому на практике их используют только против тех целей, поражение которых может существенно изменить ход боя"
Для главаря ОПГ и миллиона не жалко.

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Саня 15:43 13:02:2018

как это поможет против калибров и искандеров, опять металлалом закупили

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ИвАн 15:52 13:02:2018

это к тем старым танчикам 85 годов за которые отдали 250 лямов, ещё потратят свыше 100 миллионов, так это выходит дороже нового Абрамса М1. Распил бабла или совсем у нас военные глуповатые

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Пеца 16:00 13:02:2018

стоимость калибра дешевле какого то спайса, калибр поражает цели на дальности 2500км, а этот до 4 км ))) ржу не могу

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Факт 16:23 13:02:2018

Каолибр танки не поражает, лох, а еще со времен СССР, Моцква на них только и расчитывает.

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Саня 16:50 13:02:2018

точно так же как спайсы не сбивают калибры, а калибры уничтожают бункеры, аэродрома военные базы, в том числе с техникой,склады и т.д. И Россия не СССР, забудь ты уже про совок, он в твоём мозгу живёт, избавься от него, сходи к психиатру

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ИвАн 15:21 13:02:2018

Гареть вашим арматам как спичкам.

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о да, хлопчик, как в дебальцево, да? 15:30 13:02:2018

как там поход на ворога, маманька собрала уже, кушать положила? вот и славно, сопли вытри, парадные шаровары одень и вперед ))))

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60 15:36 13:02:2018

ты дебил , а не иван !

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ИвАну 15:48 13:02:2018

Дебил,кто с пиндосами на этой территории Арматами воевать будет,пару точечных ударов и п...ц,ты в аду.

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Насмешил 16:34 13:02:2018

А где это расеянцы воевали точечными ударами, давеча огребли люлей в Сирии, так с танками полезли нефтезавод отжимать, думали, что пендосы рабегутся, однако через полчаса уже бегали зайцами от Апачей, что охотились на них несколько часов.

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отстают 15:22 13:02:2018

В Сирии израильские высокотехнологичные самолеты сбиваются советскими ракетами 70-80-х годов прошлого века.

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Ты суслика видишь? 16:01 13:02:2018

Это ещё 60-ых годов разработки! :)
Ну а сверхточные израильские ни одна до цели так и не долетели, а самолёт им сбили! :)

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Так 16:50 13:02:2018

Евреи в отместку расхерачили 12 целей, только щепки летели от сирийских ПВО и иранских складов.

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60 15:34 13:02:2018

и когда же вы успокоитесь , подумайте о людях , о медицине , ненасытные !

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клан сопрано 15:47 13:02:2018

есть версия и на 8 км.но латвия маленькая.не нужна такая дальность.плохо что стоймость выстрела может доходить до 300к баксов.но мы богатые.все путем.потом купим самолеты и можно не кушать.

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1-shvedov-col15
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12.02.2018

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