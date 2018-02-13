Вчера Министерство обороны подписало контракт с компанией «EuroSpike» о поставках латвийской армии ракет системы «Spike. Нет такой цели, которой бы эта ракета не могла поразить, в том числе и танки.

Если установить ракеты на боевые гусеничные машины CVR(T), будет достигнута превосходная мобильность и боевая мощь.

Ракеты «Spike» достаточно дорогие — в разных источниках упоминается цена от 100 до 250 тысяч евро, а стоимость пусковой установки составляет около миллиона евро. Поэтому на практике их используют только против тех целей, поражение которых может существенно изменить ход боя.

Министерство обороны в прошлом году, представляя проект механизации латвийской армии, сообщило, что модель CVR(T) «Spartan» будет оснащена ракетными системами четырехкилометровой дальности.