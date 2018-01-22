Процентное соотношение заключенных в Латвии от общего числа населения почти в два раза больше, чем в среднем по Европе. К тому же по мировым меркам арестанты у нас ютятся в невероятно тесных помещениях, пишет газета «Сегодня».

Печально, но факт: Латвия занимает третье во всей Европе (не в ЕС) место по числу заключенных на 100 тыс. населения – 240,3 (данные Совета Европы за 2014 год). Больше только в России (467,1) и в Литве (305). Даже в Азербайджане, который у нас часто называют «недемократической» страной, сидит меньше народа – 238,2 на 100 тыс., хотя это, конечно, тоже немалое число.

Не скучают также тюремщики в таких государствах, как Албания (187,8 зэков на 100 тыс. населения), Чехия (177,5), Эстония (225,1), Грузия (227,9), Венгрия (185), Польша (203), Словакия (187,9), Украина (204), Турция (197,5).

А в некоторых государствах Европы тюрьмы, видимо, скоро закроют за ненадобностью. Так, в Сан-Марино на 100 тыс. населения приходится 12,3 заключенного, в Лихтенштейне – 21,5, в Нидерландах – 58,6, в Швеции – 60,8, в Швейцарии – 85,1.

А что в мировом масштабе? По численности «тюремного населения» США находятся на первом месте в мире – 2 145 100 человек по состоянию на 1 января 2016 года, по данным World Prison Brief.

В Америке проживает каждый четвертый зэк планеты. За решеткой находится каждый 107-й взрослый американец. Это в пять раз больше, чем в Великобритании, в семь – чем во Франции и в 24 – чем в Индии.

На втором месте – Китай с 1,6 млн зэков. Впрочем, есть мнение, что реальное число заключенных в этой стране гораздо больше, но закрытость государства не позволяет это установить.

На третьем месте Бразилия (668 тысяч заключенных), на четвертом – Россия. В российских тюрьмах, по данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на 1 октября 2017 года отбывали наказание 609 тыс. человек.

В Латвии, по данным WPB, в острогах томятся 4 243 человека, что ставит страну на 126-е место в мире. Не очень хороший показатель, учитывая, что по числу населения наша страна лишь 148-я в мире. В Эстонии 2 707 зэков и 141-е место. В Литве сидят 6 616 человек (113-е место в мире).

Латвия также отличается от других стран Европы тем, что здесь на одного арестанта приходится в среднем лишь 2,5-3 кв. м площади. Это самый худший показатель. В некоторых же государствах-членах Совета Европы зэков, наверное, размещают в гостиницах. В Монако один узник живет на 14 метрах площади, во Франции – на 11, в Австрии – на 10.

И при этом казенные квартиры в Латвии совсем не переполнены: на 100 мест у нас приходится 75,9 заключенного. Это очень хорошая цифра, ведь во многих других странах остроги трещат по швам. Например, в Венгрии на 100 тюремных мест приходится 142 зэка, в Греции – 121, в Италии – 119, в Испании – 118, в Словении – 117.

Всего в Латвии, по данным на 2014 год, который Совет Европы и взял за основу для своего исследования, в темницах томились 4809 человек (включая досудебное задержание), а число тюремных мест составляло 6333.

В Латвии также многовато женщин-заключенных – 7% от общего числа отбывающих наказание. Больше только на Кипре (7,6%), в Испании (7,6%), Венгрии (7,7%), в Финляндии (8%) и в России (8,2%).

По данным же WPB, в Латвии женщины составляют 8,2% всех заключенных, что ставит страну на 25-е место в мире вместе с Молдавией, Боливией и ЦАР.