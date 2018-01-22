Печально, но факт: Латвия занимает третье во всей Европе (не в ЕС) место по числу заключенных на 100 тыс. населения – 240,3 (данные Совета Европы за 2014 год). Больше только в России (467,1) и в Литве (305). Даже в Азербайджане, который у нас часто называют «недемократической» страной, сидит меньше народа – 238,2 на 100 тыс., хотя это, конечно, тоже немалое число.
Не скучают также тюремщики в таких государствах, как Албания (187,8 зэков на 100 тыс. населения), Чехия (177,5), Эстония (225,1), Грузия (227,9), Венгрия (185), Польша (203), Словакия (187,9), Украина (204), Турция (197,5).
А в некоторых государствах Европы тюрьмы, видимо, скоро закроют за ненадобностью. Так, в Сан-Марино на 100 тыс. населения приходится 12,3 заключенного, в Лихтенштейне – 21,5, в Нидерландах – 58,6, в Швеции – 60,8, в Швейцарии – 85,1.
А что в мировом масштабе? По численности «тюремного населения» США находятся на первом месте в мире – 2 145 100 человек по состоянию на 1 января 2016 года, по данным World Prison Brief.
В Америке проживает каждый четвертый зэк планеты. За решеткой находится каждый 107-й взрослый американец. Это в пять раз больше, чем в Великобритании, в семь – чем во Франции и в 24 – чем в Индии.
На втором месте – Китай с 1,6 млн зэков. Впрочем, есть мнение, что реальное число заключенных в этой стране гораздо больше, но закрытость государства не позволяет это установить.
На третьем месте Бразилия (668 тысяч заключенных), на четвертом – Россия. В российских тюрьмах, по данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на 1 октября 2017 года отбывали наказание 609 тыс. человек.
В Латвии, по данным WPB, в острогах томятся 4 243 человека, что ставит страну на 126-е место в мире. Не очень хороший показатель, учитывая, что по числу населения наша страна лишь 148-я в мире. В Эстонии 2 707 зэков и 141-е место. В Литве сидят 6 616 человек (113-е место в мире).
Латвия также отличается от других стран Европы тем, что здесь на одного арестанта приходится в среднем лишь 2,5-3 кв. м площади. Это самый худший показатель. В некоторых же государствах-членах Совета Европы зэков, наверное, размещают в гостиницах. В Монако один узник живет на 14 метрах площади, во Франции – на 11, в Австрии – на 10.
И при этом казенные квартиры в Латвии совсем не переполнены: на 100 мест у нас приходится 75,9 заключенного. Это очень хорошая цифра, ведь во многих других странах остроги трещат по швам. Например, в Венгрии на 100 тюремных мест приходится 142 зэка, в Греции – 121, в Италии – 119, в Испании – 118, в Словении – 117.
Всего в Латвии, по данным на 2014 год, который Совет Европы и взял за основу для своего исследования, в темницах томились 4809 человек (включая досудебное задержание), а число тюремных мест составляло 6333.
В Латвии также многовато женщин-заключенных – 7% от общего числа отбывающих наказание. Больше только на Кипре (7,6%), в Испании (7,6%), Венгрии (7,7%), в Финляндии (8%) и в России (8,2%).
По данным же WPB, в Латвии женщины составляют 8,2% всех заключенных, что ставит страну на 25-е место в мире вместе с Молдавией, Боливией и ЦАР.
Крупнейшая экономика мира замерла, пишет немецкая газета Die Welt. Американский сенат не принял промежуточный бюджет для погрязшего в долгах правительства, из-за чего многие федеральные учреждения лишились финансирования и приостановили свою работу. Сотни тысяч госслужащих в США на неопределённый срок отправились в вынужденный отпуск.« ответить
Зато в Латвии правительство премии тысячами себе выписывает! Во как! Жируем!?
Lielākā daļa noziedznieki ir ruskojazičnije , šeit palikušo okupantu atvases. Kad viņi aizies nebūtībā, tad arī noziedzība samazināsies.« ответить
Или тебе так хочется?)))« ответить
Каupens он же latviesu patriots-и т.д.-« ответить
Тролли-эльфы.
Нихто Тя насильно в тюрьму не прёт..« ответить
Сам туда прёшься..
Ещё больше надо садить..
За откаты и взятки..
А то Латвии писец..
Процентное соотношение заключенных в Латвии от общего числа населения почти в два раза больше, чем в среднем по Европе« ответить
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И о чем это говорит, о том, что преступников ловят и сажают, полиция работает эффективно, или они невинно осужденные, в чем упрек?
На самом деле все латыши лживы, по сути латышский режим построен на лжи, буквально всё связанное с латышами пропитано ложью, Латыши ущербны факт неоспоримый, разворовали страну и включив дурочку требуют ещё, всё бы ничего, но латыши используя криминальнную основу латышской "государственности" умерщвляет людей создавая невыносимые условия жизни, или просто, тупо убивают. Криминал и уголовщина нацистского латышского коррумпированного режима неудивляет, конченные зверьки латышские придумали себе развлечение - мразь латышская голимая русским детям войну объявила, латыши гомосеки детей иметь не могут так ассимилировать русских в дырявых латышей требуют. Латыши позорные не имеют будущего, проект "латвия" закончен.« ответить
Все "простыни" свои стелешь, неадеват, так их никто не читает, половина твоего текста, что ты под копирку клепаешь, из слова "латыши" состоит.:))« ответить
Отличная ник-имя латышара голимая, соответствует блевотине латышской. :)))« ответить
Под"русского патриота"косишь,провокаторская сучара,нацрознь разжигаешь?Может быть ты и Иван с фамилией БЕЗРОДНЫЙ...тады,конэшно...« ответить