Латвия посреди «мирового беспорядка»(1)

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газета Сегодня
18:00 24.01.2018
газета Сегодня

Сильные США дистанцируются от Европы, усилится Китай, Россия останется при своем, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Презентация Латвийским институтом внешней политики своего ежегодника стала поводом для собрания местного политологического бомонда и дипкорпуса.

 

Доктрина Вильсона торжествует

 

Глава института Андрис Спрудс назвал январь «внешнеполитическим месяцем» — сейму традиционно преподносится отчет МИД; в Давосе проводится Всемирный экономический форум; к тому же не мешало бы вспомнить 100–летие декларации президентом США Вильсоном права наций на самоопределение, положившей основу международного признания ЛР.

 

Тем не менее, по мнению Спрудса, в наши времена актуален «новый мировой беспорядок»: «Мир становится все сложнее, и Латвия не может игнорировать изменения внешней среды».

 

2018 год — предвыборный для нашей страны, и, по словам А. Спрудса, важна дискуссия о внешней политике. Основой которой, разумеется, остаются ЕС и НАТО.

 

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс вспомнил события вековой давности, «когда рушились империи», а Вудро Вильсон провозглашал свои 14 пунктов, казавшиеся безумными. США тогда вступали в мировую политику, и эта тема остается актуальной до сих пор. Министр считает столетие Латвии в целом успешной историей:

 

— Да, мы потеряли свою независимость — но де–юре наше государство существовало.

 

Мост развалился

 

«Европа все еще сталкивается как с ответственной политикой, так и с радикализмом», — напомнил Э. Ринкевичс о недавнем успехе евроскептиков в Великобритании. «Наибольшим неизвестным» остаются отношения Вашингтона и Европы.

 

Идея Латвии как транзитного государства, «моста между Востоком и Западом», по признанию Э. Ринкевичса, изменяется. Решения России по формированию портовой инфраструктуры реализовались, потому и ЛР необходимо менять свою экономическую политику. В этом отношении помогают визиты президента и министров на Ближний и Дальний Восток: «Диверсификация происходит».

 

В завершение шеф латвийской дипломатии призвал не смотреть на Евросоюз как на дойную корову, молоко которой кончится в 2020 году. В качестве примера отрицательных отношений с Брюсселем он привел Польшу, против которой ЕС уже разработал пакет санкций. Министр надеется, что новое правительство в Варшаве договорится с Евросоюзом.

 

Что хорошего в «брексите»

 

Оярс Эрикс Калниньш, председатель комиссии сейма по иностранным делам, заявил, что все 27 лет, которые ему довелось заниматься внешней политикой ЛР (он был вторым послом в США), последняя велась целенаправленно — и в результате «безопасность и благосостояние закреплены». Все глобальные проблемы — терроризм, распространение оружия массового поражения, неконтролируемая миграция — Латвия может преодолеть только сообща.

 

Для нашей же страны специфическим вызовом является гибридная война. В целом:

 

— Ключевым словом для латвийской внешней политики является многосторонность.

 

Депутат от «Единства» считает, что у «брексита» (выхода Британии из ЕС) есть и положительная сторона — он более не повторится, ибо любые евроскептики побоятся действовать таким образом, «видя хаос в Великобритании».

 

Важной стороной латвийской дипломатии О. Калниньш полагает успехи на азиатском направлении, не забывая при этом о связях с соседями — Балтийскими и Северными странами. Ничего не осталось спустя год и от скептицизма в отношении Дональда Трампа:

 

— Отношения с США лучше, чем когда бы то ни было!

 

Трамп — «человек действия»

 

Ассоциированный профессор ЛУ Оярс Скудра озвучил некоторые прозвучавшие в академической среде Запада сценарии: упадок трансатлантических отношений, формирование ядра Европы из 17 государств, дестабилизация мировой ситуации Китаем. Многое зависит от переизбрания президента США Трампа:

 

— Он человек действия, как бы мы к этому в Европе ни относились.

На ситуацию также серьезно может повлиять: каким образом сформируется правящая коалиция в Германии; как увеличится влияние России в латвийском медийном и политическом пространстве.

 

Председатель парламентской комиссии по делам Европы Лолита Чигане, перечисляя вызовы Старого Света, обратила внимание, что кризис с беженцами в ЕС далеко не закончен. Что же до сравнения ситуации в Каталонии и Латвии, то, по мнению Чигане, это «фундаментальная ошибка, тоталитаризм и демократию сравнивать нельзя».

 

Москва готовит Риге сюрпризы

 

Руководитель Центра изучения политики Восточной Европы Андис Кудорс взвесил возможность «оттепели» в латвийско–российских отношениях. «Соседей не выбирают», — философски заметил А. Кудорс. «Ничего личного», — это тоже не так уж плохо в наших отношениях.

 

Работа демаркационной комиссии на границе завершилась — это хорошо для борьбы с контрабандой и коррупцией. Экспорт Латвии в Россию вырос. Что касается коммуникаций, то Кудорс поделился впечатлениями от просмотра канала «Россия 24»: там один депутат российской Госдумы на вопрос, нравится ли ему Прибалтика, ответил: «Хорошие страны, мы на них водрузим российский флаг».

 

— Нас обвиняют в фобиях, — пожаловался эксперт, — это один из методов российской дипломатии — сразу использовать слово «русофобия». На 2018 год мы можем ожидать продолжения агрессивной информационной кампании, особенно в контексте президентских выборов. Кроме того, помпезно будет отпразднована годовщина аннексии Крыма.

 

«Столетие Латвии также будет поводом напасть на наши символы», — прогнозирует А. Кудорс. В качестве примера того, как надо обращаться с представителями гибридного цеха, он назвал президента Франции, оценившего российские СМИ: «Это не медиа, не журналисты».

 

Президент Франции получил одобрение А. Кудорса: «Я ценю Макрона за его смелость».

 

Цитата

 

«Один депутат российской Госдумы на вопрос, нравится ли ему Прибалтика, ответил: «Хорошие страны, мы на них водрузим российский флаг».

 

Николай КАБАНОВ.

Vesti.lv / Фото Vesti.lv
Комментарии (1)
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Profile_default
1 18:36 24:01:2018

Ринька, ноги раздвигай, не стесняйся. Будто в первый раз микрофон в руках держишь

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

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