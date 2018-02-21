В 2017 году в Латвии было зарегистрировано 44 252 преступления — на 1400 меньше, чем в 2016 году.
В некоторых городах преступность в прошлом году повысилась, в некоторых — понизилась. Самый низкий в городах республиканского значения уровень преступности — по-прежнему в Валмиере, где в 2017 году было зарегистрировано 488 преступлений.
В прошлом году количество тяжких преступлений уменьшилось на 9,6%, менее тяжких — на 1%, уголовных правонарушений — на 12%.
Количество особо тяжких преступлений в прошлом году немного увеличилось: в 2016 году было зарегистрировано 1740, в 2017 году — 1752 таких преступления. Но это, как отметил Калнмейерс, не тенденция.
В 2017 году в Латвии на 100 тыс. жителей было совершено 2180 преступлений — на 47 меньше, чем в 2016 году.
народ валит, вот и количество преступлений уменьшается« ответить
зато увеличивается количество новостей про преступления земляков в разных великобританиях
зарегистрировано рекордно низкое количество преступлений« ответить
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tut kljucevoe "zaregistrirovano".
kak i s bezraboticei. otkazatj registrirovatj i vse u nas shokoladno.
prestupnosti netu, bezrabotici netu...
в Латвии на 100 тыс. жителей было совершено« ответить
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ne SOVERSENO a ZAREGISTRIROVANO.
ne putaite ponjatija.
)))
А чему удивляться , даже если Президент госбанка подозревается во взяточничестве., а генпрокурор думает ,что его хату вскрывают и прослушивают,« ответить
У начальника бюро по защите конституции обвороваликвартиру , министр обороны стукнулся головой об машину , а машиной об трамвай , о министре иностранных дел и говорить не будем.
v Latvii i korrupcii netu.« ответить
dokazatelstvo - za vse eti goda ne posadili ne odnogo.
vivod - korrupcii netu.
)))