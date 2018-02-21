Латвия поставила рекорд по количеству преступлений в стране(13)

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Виталий Вавилкин
11:00 21.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

В прошлом году в Латвии зарегистрировано рекордно низкое количество преступлений, сообщил на годовом отчетном собрании прокуратуры генпрокурор Эрик Калнмейерс.

В 2017 году в Латвии было зарегистрировано 44 252 преступления — на 1400 меньше, чем в 2016 году.

 

В некоторых городах преступность в прошлом году повысилась, в некоторых — понизилась. Самый низкий в городах республиканского значения уровень преступности — по-прежнему в Валмиере, где в 2017 году было зарегистрировано 488 преступлений.

 

В прошлом году количество тяжких преступлений уменьшилось на 9,6%, менее тяжких — на 1%, уголовных правонарушений — на 12%.

 

Количество особо тяжких преступлений в прошлом году немного увеличилось: в 2016 году было зарегистрировано 1740, в 2017 году — 1752 таких преступления. Но это, как отметил Калнмейерс, не тенденция.

 

В 2017 году в Латвии на 100 тыс. жителей было совершено 2180 преступлений — на 47 меньше, чем в 2016 году.

 

LETA / Фото
Комментарии (13)
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фыв 11:24 21:02:2018

народ валит, вот и количество преступлений уменьшается
зато увеличивается количество новостей про преступления земляков в разных великобританиях

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janka 11:28 21:02:2018

зарегистрировано рекордно низкое количество преступлений
===
tut kljucevoe "zaregistrirovano".
kak i s bezraboticei. otkazatj registrirovatj i vse u nas shokoladno.
prestupnosti netu, bezrabotici netu...

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janka 11:30 21:02:2018

в Латвии на 100 тыс. жителей было совершено
===
ne SOVERSENO a ZAREGISTRIROVANO.
ne putaite ponjatija.
)))

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вова 11:31 21:02:2018

А чему удивляться , даже если Президент госбанка подозревается во взяточничестве., а генпрокурор думает ,что его хату вскрывают и прослушивают,
У начальника бюро по защите конституции обвороваликвартиру , министр обороны стукнулся головой об машину , а машиной об трамвай , о министре иностранных дел и говорить не будем.

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janka 11:44 21:02:2018

v Latvii i korrupcii netu.
dokazatelstvo - za vse eti goda ne posadili ne odnogo.
vivod - korrupcii netu.
)))

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123

Мнение
1-shvedov-col15
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