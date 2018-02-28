Латвия поставила шестилетний рекорд по росту ВВП(16)

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Виталий Вавилкин
15:20 28.02.2018
Экономика

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в 2017 году по сравнению с 2016 годом по сезонно не выровненным данным в сравнительных ценах вырос на 4,5% — это самый большой прирост за последние шесть лет, сообщили в Центральном статистическом управлении.

В четвертом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года ВВП Латвии по сезонно не выровненным данным вырос на 4,2%, а по сравнению с третьим кварталом 2017 года по сезонно и календарно выровненным данным в сравнительных ценах — на 0,3%.

 

В 2017 году ВВП Латвии в фактических ценах составил 26,851 млрд евро, в том числе в четвертом квартале — 7,199 млрд евро.

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом значительно увеличились объемы производства в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 18%), в том числе в торфодобыче — на 13%, в разработке карьеров — на 33%.

 

Прирост в обрабатывающей промышленности составил 8%, в том числе в производстве продуктов питания — 4%, древесины и изделий из нее — 2%, готовых металлоизделий — 14%.

 

Объемы строительной продукции увеличились на 19%, розничной торговли — на 4%.

 

Прирост в отрасли транспорта и складского хранения составил 7%, в сфере информационно-коммуникационных услуг — 6%. В отрасли финансов и страхования отмечен спад на 17%, объемы сделок с недвижимостью в 2017 году сохранились на уровне 2016 года.

 

Объем налогов на продукты (налог на добавленную стоимость, акцизный и таможенный налогм) в 2017 году вырос на 3%.

 

Общие расходы домохозяйств за год увеличились на 5% и были самыми большими за последние 10 лет.

 

Расходы правительства выросли на 4%.

 

Объем экспорта товаров и услуг в 2017 году увеличился на 4%, в том числе экспорта товаров — на 5%, услуг — на 3%. Главными экспортными товарами в прошлом году были древесина и изделия из нее (кроме мебели), электрооборудование и электроприборы и их детали.

 

Импорт товаров и услуг вырос на 9%, в том числе товаров — на 10%, услуг — на 6%. Импортировались в основном механизмы, механические устройства, электрооборудование и электроприборы и их детали.

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом в фактических ценах на 8% увеличилась суммарная зарплата работников.

LETA / Фото
Комментарии (16)
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Нэ сапроту 15:51 28:02:2018

Сегодня 1 Апреля ?

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Рецепт "Как поднять ВВП" 15:52 28:02:2018

Увеличиваем цены на товары и услуги с высоким мультипликатором (бензин, электричество, газ, КОЗ и т.п. ). Например через акцизы, налоги и т.п.

И вуаля! Цены растут, оборот в экономике растет. Рост ВВП гарантирован!

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Лилия 16:11 28:02:2018

ВАЖНО ЗНАТЬ...есть страны, где ВВП не растёт, но при этом растёт благосостояние народа и наоборот- есть страны, где растёт ВВП, растут цены, но народ беднеет, не подымаются пенсии, пособии....к этим странам относится Латвия, Литва....

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Саня Пущъкинс 15:52 28:02:2018

Лaптийская xaйкy:
"Пока тут фейковые бредни,о ВВП как гриб растущем,ворюги впаривать нам будут,
мы будем "роскоши купаться" ка нищеброды гондураса"
***
"Пока у власти свинопасы ,с навозом в тыкве вместо мозга
Статьи про "умершие" банки,читать мы будем каждый месяц"
***
"Пока у власти русофобы,нацысты бл*дь и nuд*pacы
Искать свой путь мы будем долго,на грабли сотни раз ступая"
***
"Пока у власти казнокрады,лжецы,скоты и лицемеры
xyи на полицейских тачках,мы будем видеть повсеместно"
****
"Пока тут вaлода и пpизма нам заменила чeсть и сoвесть
Мы дpaить будем тyaлеты,вдали от родины любимой”
***
"Пока у власти русофобы,одной рукой скупают «мусор» другою строят себе виллы
Мы будем пушечное мясо и целью главной «Искандерам»"
***
"Пока побитые «вафлянССы» весною бродят словно зомби по улицам столицы Нашей
Позором будем мы Европы,фашистами нас будут кликать"
***
Пока подобные проекты как в СГД замена двери,в руках воров и свинопасов
Вершиной мысли нашей будет,плетение корзин из прутьев,горшков лепление из глины

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Ruslan 15:53 28:02:2018

Malači latvija!!!! Super!!

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хуторской дурочок 16:03 28:02:2018

получи пяточок

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Ja, super !!! 16:10 28:02:2018

В Латвии расширен круг получателей "пайков для бедных" (17)

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это говорит только 16:02 28:02:2018

о хорошо работающей статистике

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)

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