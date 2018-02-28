В четвертом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года ВВП Латвии по сезонно не выровненным данным вырос на 4,2%, а по сравнению с третьим кварталом 2017 года по сезонно и календарно выровненным данным в сравнительных ценах — на 0,3%.
В 2017 году ВВП Латвии в фактических ценах составил 26,851 млрд евро, в том числе в четвертом квартале — 7,199 млрд евро.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом значительно увеличились объемы производства в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 18%), в том числе в торфодобыче — на 13%, в разработке карьеров — на 33%.
Прирост в обрабатывающей промышленности составил 8%, в том числе в производстве продуктов питания — 4%, древесины и изделий из нее — 2%, готовых металлоизделий — 14%.
Объемы строительной продукции увеличились на 19%, розничной торговли — на 4%.
Прирост в отрасли транспорта и складского хранения составил 7%, в сфере информационно-коммуникационных услуг — 6%. В отрасли финансов и страхования отмечен спад на 17%, объемы сделок с недвижимостью в 2017 году сохранились на уровне 2016 года.
Объем налогов на продукты (налог на добавленную стоимость, акцизный и таможенный налогм) в 2017 году вырос на 3%.
Общие расходы домохозяйств за год увеличились на 5% и были самыми большими за последние 10 лет.
Расходы правительства выросли на 4%.
Объем экспорта товаров и услуг в 2017 году увеличился на 4%, в том числе экспорта товаров — на 5%, услуг — на 3%. Главными экспортными товарами в прошлом году были древесина и изделия из нее (кроме мебели), электрооборудование и электроприборы и их детали.
Импорт товаров и услуг вырос на 9%, в том числе товаров — на 10%, услуг — на 6%. Импортировались в основном механизмы, механические устройства, электрооборудование и электроприборы и их детали.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом в фактических ценах на 8% увеличилась суммарная зарплата работников.
Сегодня 1 Апреля ?« ответить
Увеличиваем цены на товары и услуги с высоким мультипликатором (бензин, электричество, газ, КОЗ и т.п. ). Например через акцизы, налоги и т.п.« ответить
И вуаля! Цены растут, оборот в экономике растет. Рост ВВП гарантирован!
ВАЖНО ЗНАТЬ...есть страны, где ВВП не растёт, но при этом растёт благосостояние народа и наоборот- есть страны, где растёт ВВП, растут цены, но народ беднеет, не подымаются пенсии, пособии....к этим странам относится Латвия, Литва....« ответить
Лaптийская xaйкy:« ответить
"Пока тут фейковые бредни,о ВВП как гриб растущем,ворюги впаривать нам будут,
мы будем "роскоши купаться" ка нищеброды гондураса"
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"Пока у власти свинопасы ,с навозом в тыкве вместо мозга
Статьи про "умершие" банки,читать мы будем каждый месяц"
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"Пока у власти русофобы,нацысты бл*дь и nuд*pacы
Искать свой путь мы будем долго,на грабли сотни раз ступая"
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"Пока у власти казнокрады,лжецы,скоты и лицемеры
xyи на полицейских тачках,мы будем видеть повсеместно"
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"Пока тут вaлода и пpизма нам заменила чeсть и сoвесть
Мы дpaить будем тyaлеты,вдали от родины любимой”
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"Пока у власти русофобы,одной рукой скупают «мусор» другою строят себе виллы
Мы будем пушечное мясо и целью главной «Искандерам»"
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"Пока побитые «вафлянССы» весною бродят словно зомби по улицам столицы Нашей
Позором будем мы Европы,фашистами нас будут кликать"
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Пока подобные проекты как в СГД замена двери,в руках воров и свинопасов
Вершиной мысли нашей будет,плетение корзин из прутьев,горшков лепление из глины
Malači latvija!!!! Super!!« ответить
получи пяточок« ответить
В Латвии расширен круг получателей "пайков для бедных" (17)« ответить
о хорошо работающей статистике« ответить