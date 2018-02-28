Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в 2017 году по сравнению с 2016 годом по сезонно не выровненным данным в сравнительных ценах вырос на 4,5% — это самый большой прирост за последние шесть лет, сообщили в Центральном статистическом управлении.

В четвертом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года ВВП Латвии по сезонно не выровненным данным вырос на 4,2%, а по сравнению с третьим кварталом 2017 года по сезонно и календарно выровненным данным в сравнительных ценах — на 0,3%.

В 2017 году ВВП Латвии в фактических ценах составил 26,851 млрд евро, в том числе в четвертом квартале — 7,199 млрд евро.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом значительно увеличились объемы производства в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 18%), в том числе в торфодобыче — на 13%, в разработке карьеров — на 33%.

Прирост в обрабатывающей промышленности составил 8%, в том числе в производстве продуктов питания — 4%, древесины и изделий из нее — 2%, готовых металлоизделий — 14%.

Объемы строительной продукции увеличились на 19%, розничной торговли — на 4%.

Прирост в отрасли транспорта и складского хранения составил 7%, в сфере информационно-коммуникационных услуг — 6%. В отрасли финансов и страхования отмечен спад на 17%, объемы сделок с недвижимостью в 2017 году сохранились на уровне 2016 года.

Объем налогов на продукты (налог на добавленную стоимость, акцизный и таможенный налогм) в 2017 году вырос на 3%.

Общие расходы домохозяйств за год увеличились на 5% и были самыми большими за последние 10 лет.

Расходы правительства выросли на 4%.

Объем экспорта товаров и услуг в 2017 году увеличился на 4%, в том числе экспорта товаров — на 5%, услуг — на 3%. Главными экспортными товарами в прошлом году были древесина и изделия из нее (кроме мебели), электрооборудование и электроприборы и их детали.

Импорт товаров и услуг вырос на 9%, в том числе товаров — на 10%, услуг — на 6%. Импортировались в основном механизмы, механические устройства, электрооборудование и электроприборы и их детали.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом в фактических ценах на 8% увеличилась суммарная зарплата работников.