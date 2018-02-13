Латвия потратила 108 миллионов евро на ракетные системы Spike(17)

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Анатолий Тарасов
10:11 13.02.2018
Экономика / Финансы

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и исполнительные директора предприятия EuroSpike Гюнтер Лауэр и Арье Лапидот в понедельник подписали договор о закупке Латвией противотанковых ракетных систем Spike производства Израиля за 108 миллионов евро, сообщает пресс-служба Минобороны.

Бергманис заявил, что это исторический контракт для Национальных вооруженных сил (НВС) и одна из крупнейших закупок в оборонной отрасли, сопоставимая только с проектом механизации сухопутных сил. Он также выразил надежду, что латвийские предприниматели смогут принять участие в выполнении договора.

 

«Покупка техники сделает нас значительно сильнее, и с нашими силами придется считаться, особенно тем, кто захочет их проверить. Аналогичные противотанковые системы используют 28 стран, и это один из самых сильных видов оружия в мире», — заявил министр журналистам после подписания.

 

Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки. Ракетные системы будут доставлены в Латвию до 2023 года.

РИА Новости / Фото
Комментарии (17)
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Тим 10:15 13:02:2018

А без бетонной стенки слабо?

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narod 10:40 13:02:2018

rzhu ne mogu opjatj hlam zakupili

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Vova 11:08 13:02:2018

Etot ,,hlam"vaši armati prevratit v hlam.

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ASV kolonija iedzīvotäjs 10:23 13:02:2018

Лучше сачки закупили бы,что бы "калибры" и "искандеры"ловить,кто с Вашими хозяевами танками воевать будет?

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АДИЕТЫ 11:12 13:02:2018

Очередной распил и вывод денег из Латвии! Вам бы налаживать отношения с соседями а не срать им под дверь. Ответка прилитит,вы и зубы вылечить не успеете!

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фыв 10:37 13:02:2018

вот зачем повышали цены на бензин
а еще на стоматологов бойцам))

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Да какая разница где и как. 11:38 13:02:2018

Ну не будет никто нападать на Балтию.
Своё дело в случае чего, сделают Искандеры с Калибрами, после чего останется зачистить территорию от несознательного элемента.
Ведь эти 108 лимонов, очень пригодились бы полностью обнищавшим местным латышским инвалидам и пенсионерам, с их омерзительно маленькими пенсиями в 100 евро..

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Петя 10:55 13:02:2018

Покупайте, покупайте. Производителям оружия нужны деньги. И как я уже говорил, на идиотах зарабатывать легко и приятно. Так что покупайте. Купите еще самолет. Он ничего не даст(как и эти птрк), но зато кто-то заработает.

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тетя 10:57 13:02:2018

деньги на ветер

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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