Бергманис заявил, что это исторический контракт для Национальных вооруженных сил (НВС) и одна из крупнейших закупок в оборонной отрасли, сопоставимая только с проектом механизации сухопутных сил. Он также выразил надежду, что латвийские предприниматели смогут принять участие в выполнении договора.
«Покупка техники сделает нас значительно сильнее, и с нашими силами придется считаться, особенно тем, кто захочет их проверить. Аналогичные противотанковые системы используют 28 стран, и это один из самых сильных видов оружия в мире», — заявил министр журналистам после подписания.
Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки. Ракетные системы будут доставлены в Латвию до 2023 года.
А без бетонной стенки слабо?« ответить
rzhu ne mogu opjatj hlam zakupili« ответить
Etot ,,hlam"vaši armati prevratit v hlam.« ответить
Лучше сачки закупили бы,что бы "калибры" и "искандеры"ловить,кто с Вашими хозяевами танками воевать будет?« ответить
Очередной распил и вывод денег из Латвии! Вам бы налаживать отношения с соседями а не срать им под дверь. Ответка прилитит,вы и зубы вылечить не успеете!« ответить
вот зачем повышали цены на бензин« ответить
а еще на стоматологов бойцам))
Ну не будет никто нападать на Балтию.« ответить
Своё дело в случае чего, сделают Искандеры с Калибрами, после чего останется зачистить территорию от несознательного элемента.
Ведь эти 108 лимонов, очень пригодились бы полностью обнищавшим местным латышским инвалидам и пенсионерам, с их омерзительно маленькими пенсиями в 100 евро..
Покупайте, покупайте. Производителям оружия нужны деньги. И как я уже говорил, на идиотах зарабатывать легко и приятно. Так что покупайте. Купите еще самолет. Он ничего не даст(как и эти птрк), но зато кто-то заработает.« ответить
деньги на ветер« ответить