В ведомстве указали, что существенные проблемы в области лечения онкологий стали причиной появления будущего центра, который даст жителям страны возможность получать новые услуги, связанные в том числе с более качественной диагностикой заболеваний.
По данным минздрава, 33,9% из новых онкологических диагнозов ставятся на третьей и четвертых стадиях, что значительно усложняет лечение. Пятилетняя выживаемость у подобных пациентов составляет лишь 38% и 7%, в отличии от 80% выживших пациентов, болезнь у которых обнаруживается на первой стадии.
Новые методы диагностики и реформы, включая введение в стране так называемого “зеленого коридора”, согласно словам медиков, увеличили выживаемость латвийских онкобольных на 5%.
В общей сложности, на создание Государственного центра патологий планируется потратить 3 525 000 евро, которые предназначены для обновления инфраструктуры и введения новых технологий.
На данный момент многие обследования Латвия проводит при помощи британских коллег. Поэтому новый центр окупит себя за неполные три года.
Очередная кормушка для 3,14здоболов типа" Latviešu patriots".« ответить
Lieliska ideja, 100% atbalstu.« ответить