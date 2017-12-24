Латвия потратит 3,5 млн. евро на более эффективную борьбу с раком(2)

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Виталий Вавилкин
10:45 24.12.2017
Политика / Правительство

В следующем году Латвия потратит 965 660 евро на создание Государственного центра патологий, сообщили в министерстве здравоохранения.

В ведомстве указали, что существенные проблемы в области лечения онкологий стали причиной появления будущего центра, который даст жителям страны возможность получать новые услуги, связанные в том числе с более качественной диагностикой заболеваний.

 

По данным минздрава, 33,9% из новых онкологических диагнозов ставятся на третьей и четвертых стадиях, что значительно усложняет лечение. Пятилетняя выживаемость у подобных пациентов составляет лишь 38% и 7%, в отличии от 80% выживших пациентов, болезнь у которых обнаруживается на первой стадии.

 

Новые методы диагностики и реформы, включая введение в стране так называемого “зеленого коридора”, согласно словам медиков, увеличили выживаемость латвийских онкобольных на 5%.

 

В общей сложности, на создание Государственного центра патологий планируется потратить 3 525 000 евро, которые предназначены для обновления инфраструктуры и введения новых технологий.

 

На данный момент многие обследования Латвия проводит при помощи британских коллег. Поэтому новый центр окупит себя за неполные три года.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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СМЕРШ 11:33 24:12:2017

Очередная кормушка для 3,14здоболов типа" Latviešu patriots".

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Latviešu patriots 12:53 24:12:2017

Lieliska ideja, 100% atbalstu.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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