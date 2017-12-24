В следующем году Латвия потратит 965 660 евро на создание Государственного центра патологий, сообщили в министерстве здравоохранения.

В ведомстве указали, что существенные проблемы в области лечения онкологий стали причиной появления будущего центра, который даст жителям страны возможность получать новые услуги, связанные в том числе с более качественной диагностикой заболеваний.

По данным минздрава, 33,9% из новых онкологических диагнозов ставятся на третьей и четвертых стадиях, что значительно усложняет лечение. Пятилетняя выживаемость у подобных пациентов составляет лишь 38% и 7%, в отличии от 80% выживших пациентов, болезнь у которых обнаруживается на первой стадии.

Новые методы диагностики и реформы, включая введение в стране так называемого “зеленого коридора”, согласно словам медиков, увеличили выживаемость латвийских онкобольных на 5%.

В общей сложности, на создание Государственного центра патологий планируется потратить 3 525 000 евро, которые предназначены для обновления инфраструктуры и введения новых технологий.

На данный момент многие обследования Латвия проводит при помощи британских коллег. Поэтому новый центр окупит себя за неполные три года.