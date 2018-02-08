«Газпром» рассчитывает, что здравый смысл возобладает над гипотетическими рисками для проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» и он будет реализован по графику с вводом в конце 2019 года.

Заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков отметил, что страны Балтии со временем дадут разрешение на «Северный поток — 2», однако сейчас они специально тянут время.

«Прибалтийские страны и Польша, конечно, отрицательно относятся к Российской Федерации. Но здесь надо иметь в виду, что, скорее всего, за ними стоят более крупные игроки, такие как Соединенные Штаты. Поэтому их позиция должна быть достаточно жесткой. Но я думаю, что в конце концов будет получено все-таки разрешение на строительство «Северного потока — 2», но, скорее всего, не в те сроки, которые заявлены», — сказал Рыков.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что в случае изменения газового законодательства ЕС компания намерена потребовать компенсации ущерба.

«Если впоследствии предписания ЕС будут изменены в ущерб нам, будет поставлен вопрос о компенсации убытков», — сказал он в интервью немецкому изданию WirtschaftsWoche. По его словам, Nord Stream 2 инвестировала в проект, полагаясь на существующую газовую директиву ЕС.

«Я не понял, как должно функционировать расширение европейской газовой директивы на газопроводы вне внутреннего рынка ЕС», — добавил он.

ЕК в начале ноября минувшего года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно и на проект «Северный поток-2».

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта «Северный поток-2», общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро. Ее единственным акционером является «Газпром». Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать «Северный поток-2» суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. «Газпром» предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

Россия считает, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2» не повлияет на энергобезопасность стран Евросоюза, при этом Москва против намерений некоторых стран торпедировать этот проект, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на США в споре с «Газпромом» о «Северном потоке-2». Он также признал, что Польша пытается использовать США для оказания влияния на «Газпром».

«Хотелось бы еще раз напомнить польской стороне, что газопровод «Северный поток-2» не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз укрепляет ее просто путем диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надежности газоснабжения конечных потребителей», – сказала Захарова.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков отметил, что Украина не может помешать реализации проекта.

«У Украины нет и никогда не было возможностей прервать проект. Такие страны как Германия, Австрия, Чехия и большинство европейских компаний выступают за сотрудничество с Россией в газовой сфере, за реализацию «Северного потока-2». Они хотят минимизировать риски прерывания газоснабжения своих государств. А такие риски при сохранении транзита через Украину есть, потому что украинская труба старая, необходимо вкладывать деньги в ее модернизацию. Это около 10, а то и 12 миллиардов долларов. И этим никто не занимается, в отличие от «Северного потока». Сорвать этот проект могут только американцы, если они откровенно будут давить на европейский бизнес, запретят любые контакты с «Газпромом» по данному направлению и закроют все возможности для сотрудничества. Но это приведет к жесткому конфликту, прежде всего, с Германией, который выльется в долгосрочное охлаждение отношений между США и ЕС. Поэтому я думаю, что американцы на это не пойдут», – сказал Игорь Юшков.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.