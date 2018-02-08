Заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков отметил, что страны Балтии со временем дадут разрешение на «Северный поток — 2», однако сейчас они специально тянут время.
«Прибалтийские страны и Польша, конечно, отрицательно относятся к Российской Федерации. Но здесь надо иметь в виду, что, скорее всего, за ними стоят более крупные игроки, такие как Соединенные Штаты. Поэтому их позиция должна быть достаточно жесткой. Но я думаю, что в конце концов будет получено все-таки разрешение на строительство «Северного потока — 2», но, скорее всего, не в те сроки, которые заявлены», — сказал Рыков.
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что в случае изменения газового законодательства ЕС компания намерена потребовать компенсации ущерба.
«Если впоследствии предписания ЕС будут изменены в ущерб нам, будет поставлен вопрос о компенсации убытков», — сказал он в интервью немецкому изданию WirtschaftsWoche. По его словам, Nord Stream 2 инвестировала в проект, полагаясь на существующую газовую директиву ЕС.
«Я не понял, как должно функционировать расширение европейской газовой директивы на газопроводы вне внутреннего рынка ЕС», — добавил он.
ЕК в начале ноября минувшего года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно и на проект «Северный поток-2».
Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта «Северный поток-2», общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро. Ее единственным акционером является «Газпром». Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать «Северный поток-2» суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. «Газпром» предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.
Россия считает, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2» не повлияет на энергобезопасность стран Евросоюза, при этом Москва против намерений некоторых стран торпедировать этот проект, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на США в споре с «Газпромом» о «Северном потоке-2». Он также признал, что Польша пытается использовать США для оказания влияния на «Газпром».
«Хотелось бы еще раз напомнить польской стороне, что газопровод «Северный поток-2» не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз укрепляет ее просто путем диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надежности газоснабжения конечных потребителей», – сказала Захарова.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков отметил, что Украина не может помешать реализации проекта.
«У Украины нет и никогда не было возможностей прервать проект. Такие страны как Германия, Австрия, Чехия и большинство европейских компаний выступают за сотрудничество с Россией в газовой сфере, за реализацию «Северного потока-2». Они хотят минимизировать риски прерывания газоснабжения своих государств. А такие риски при сохранении транзита через Украину есть, потому что украинская труба старая, необходимо вкладывать деньги в ее модернизацию. Это около 10, а то и 12 миллиардов долларов. И этим никто не занимается, в отличие от «Северного потока». Сорвать этот проект могут только американцы, если они откровенно будут давить на европейский бизнес, запретят любые контакты с «Газпромом» по данному направлению и закроют все возможности для сотрудничества. Но это приведет к жесткому конфликту, прежде всего, с Германией, который выльется в долгосрочное охлаждение отношений между США и ЕС. Поэтому я думаю, что американцы на это не пойдут», – сказал Игорь Юшков.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.
Бесплатный газ для Прибалтики и, пусть проводят свою трубу.« ответить
Главное внутри неё решётки поставить, чтоб за санкционкой по ней в Германию не бегали без виз.
У хохлов самое любимое слово халява? Или таки сало?« ответить
тебе лично,пepxoть пoдзaлyпная,"бесплатной" будет только маслина в гнилую бaндepoвскую тыкву« ответить
ИНТЕРЕСНАЯ ФИГУРА РЕЧИ:« ответить
...."НО ЗА НИМИ СТОЯТ БОЛЕЕ КРУПНЫЕ ИГРОКИ,ТАКИЕ КАК США"....
ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.ЧТО в ЖОПУ НИЩИЙ НАРОД ЖИВЁТ в КАЗИНО.
ГДЕ
"БОЛЕЕ КРУПНЫЕ ИГРОКИ" ЭТОТ НАРОД НАМЕРЕННО РАЗДЕВАЕТ
ДО
НИТКИ,ЗАГОНЯЯ СВОЕЙ ИГРОЙ в ОГРОМНЫЕ ДОЛГИ...
И ЧТО ХАРАКТЕРНО,
ИЗ ЭТОГО КАЗИНО в ЖОПУ НИЩЕМУ НАРОДУ,
РАЗДЕТОМУ ДО ГОЛА,НИКАК НЕ ВЫРВАТЬСЯ...И "ИГРАЕТ"ЭТОТ "ИГРОК"
В
НАВЯЗАННОЙ ЕМУ ИГРОЙ в КАЗИНО,ПОКА НЕ СОЙДЁТ С УМА
ИЛИ
НЕ СДОХНЕТ...
Пиндосы -это мировой Диктатор №1. Европейцы, как бестолковые овцы, позволяют пиндосам себя стричь регулярно. На нерешительное блеянье этих овец "За чтооо?"« ответить
волк отвечает " Вы виноваты только в том, что хочется мне кушать".
Полное отсутствие здравого смысла.« ответить
Тут ведь какая ситуация. Газ ворованый у росийского народа. Торговать и скупать краденое в цывилизованом мире считается мовитоном. В национальном законодательстве это считается уголовнонаказуемым деянием. Позиция Запада в этом вопросе понятна. С другой стороны халява для нечестивцев сильная мотивация. Это как купить краденый Айфон у воришки с рук за часть реальной стоимости. Можно, конечно, отбросить все моральные предрассудки, поступится принцыпами ради выгоды. Но! Помимо угрызений совести скупая краденое, тут ещё один важный момен: своими деньгами Запад фактически финансирует преступный режим путинской ОПГ. Что прописано в конституции РФ читали? Все земные недры и природные богатства принадлежат РУССКОМУ НАРОДУ! Выходит, что Путин грубо нарушает конституцию отдав недра земли русской кучке своих пособников. А это уже попахивает Гаагским требуналом по статье геноцыд русского народа, представителем которого он официально является. Тот же Газпром и прочии компании ведущие добычу и продажу полезных ископаемых должны быть на 100% государственными и отдавать всю прибыль в бюджет РФ на 100%. Тогда росиянам хватит и на достойные пенсии с пособиями и на развитие всех отрослей народного хозяйства. А что мы имеем сейчас? На примере добычи, переработки и продаже никеля и алюминия. Кому принадлежат построенные на золото заводы Сталина перерабатывающие эти ценные металлы? Бандиту-рейдеру Дерипаске, а жители Норильска имеют нищенские зарплаты и отравленную экологию, обветшалое жильё и добитую инфраструктуру. Как решает проблемы Дерипаска отбирая госактивы? Отличное интервью с ним в интернете на тему убийства мэра Нефтеюганска Петухова, в котором обвиняют Ходорковского. Так прямо на камеру и сказал: «мэр был несговорчивым и мы решили снять с него на сутки нашу охрану («крышу») и утром его нашли в местном пруду с целофановым пакетом на голове». Вот так просто! Да таких гадов надо ставить к стенке и сажать на электрический стул, а не покупать у них украденое у народа. Полностью поддерживаю конфискацию их имущества и публичный процесс. Только опять проблема в Путине. Кому отдать конфискованные украденые деньги? Путинским? Так этим мы поддержим его преступный режим, а деньги уйдут не на благо русского народа, а в офшоры на имена друзей и родственников членов путинской ОПГ. Китайцы не имеют никаких моральных принцыпов, скупают краденое, воруют технологии и демпингуют других производителей, глумятся над собственным народом... Вот надо заставить Китай и Азию в целом тоже отказаться от покупки краденых полезных ископаемых. Как это сделать? Ввести санкции не получится, у них слишком много долларов и они способны разом вбросив их на рынок обрушить всю финансовую систему. Радует лишь то, что Китай считает Россию своим сырьевым придатком, а не партнёром. Отказавшись от покупки краденых ископаемых, Запад снижает цены для китайцев и азиатов. Обнищавшей под давление санкций России не останется другого выхода, как повысить в финале цены для Китая и Азии, чтобы компенсировать потери от санкций. А это приведёт к войне между Китаем и Россией. Китай захватит Россию благодаря огромным целовеческим ресурсам и мощной армии. Затем США поддержат оставшихся росиян и уничтожат китайцев руками самих русских став партнёром России навсегда. Вот такая сложная геополитика. Вспомните мои слова лет через 20-30, а возможно и раньше.« ответить
А в европе газ добывают как-то по другому? В европе он не ворованный? Или может кастрюли газ откапывают лопатами?« ответить
Северный поток 2, без сомнений, в торжественной обстановке сдадут в эксплуатацию в срок. Надёжный Газпром стратегически важное для европейских потребителей газа строительство ведёт с опережением графика. Европейские страны, знают точно, можно развивать промышленность , российский газ отличное решение, политика Газпрома абсолютно понятна и неуклонно стабильна на протяжении десятилетий. Касаемо прибалтов, - им ничего не грозит, так как востребованность в экологически чистой энергии стремительно снижается в виду отсутствия какой-либо промышленности, вопли сумасшедших прибалтов серъёзных европейских политиков невпечатляют. Все знают , например, латыши разворовали и уничтожили промышленность и теперь ничего не имеют, но хотят просто денег, иными словами, всегда просят жрать попрошайки ущербные.« ответить