Латвия превращается в державу без государства(40)

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Анатолий Тарасов
13:12 08.01.2018
Наша Латвия / Мнения

В Латвии объявили о постройке первой собственной ракеты, которая должна отправиться в космос уже в этом году. Вопреки мнению скептиков, надо признать, что латвийская космическая программа действительно существует.

Немногие знают, что в 1961 году, сразу после первого полета человека в космос, руководство латвийской компартии всерьез обсуждало возможность переименования Риги в Гагарин. Впрочем, Латвия может похвалиться и своими сынами, чьи имена были связаны с космосом: изобретатель Фридрих Цандер, академик Мстислав Келдыш, космонавты Анатолий Соловьев и Александр Калери. Сейчас о них здесь не очень любят вспоминать, так как имена эти связаны с советским периодом. Ныне Латвийская Республика идет к звездам собственным путем — тернистым и очень долгим.

 

В 2009 году международные эксперты пришли к выводу, что у страны имеется потенциал для изучения космического пространства. Тогда же Европейское космическое агентство заключило с Латвией договор о сотрудничестве, а местным ученым предложили подавать собственные проекты. В 2013 году из 33 предложенных работ годными признали только 10, аналогов которым не нашли в других странах ЕС. Одна из них касалась теплоизоляции газов при очень низких температурах — а ведь именно сжиженный кислород и водород пока являются главным ракетным топливом. Впрочем, руководитель лаборатории полимеров рижского Института химии и древесины Угис Цабулис признавал, что здесь использовался задел еще советских времен, когда латвийские ученые участвовали в программе «Энергия-Буран».

 

Вписать Латвию в список космических держав намереваются специалисты научно-познавательного центра ZINOO. Свою первую ракету они планируют запустить в космос уже в этом году, аккурат к столетию провозглашения Латвийской Республики. Инженер-конструктор Андрей Пукитис рассказал, что пробные запуски проводились ранее. «Сейчас мы запускаем маленькие ракеты, которые выглядят как игрушки. Мы первые, кто вообще делает ракеты такого вида. Мы единственные с коллегой сертифицированные специалисты в Балтийском регионе, которым разрешено изготавливать высокомощные ракеты», — рассказал Пукитис.

 

Позже к ракетному проекту подключились инженеры, студенты Рижского технического университета. «Очень маленький шаг для человечества, но для Латвии это важно в том смысле, что нам надо работать над такими глобальными проектами», — пояснил проректор РТУ Талис Юхна.

 

До сих пор высшим достижением латвийского ракетостроения был запуск на аэродроме в Цесисе в апреле 2017-го, произведенный вдохновителем ZINOO Паулсом Ирбинсом и его сподвижниками. Собранный ими аппарат массой 88 граммов взлетел на высоту почти два километра. Андрей Пукитис играл главную роль в его создании, но теперь он обещает пойти гораздо дальше.

 

Пукитис уверяет, что новая ракета во время испытаний полетит вверх уже на 50, а потом и на 100 километров, что официально считается границей космического пространства. Специалисты центра ZINOO не без гордости отмечают, что на сегодняшний день построить ракету, которая может преодолеть рубеж в 100 километров по вертикали, способны только в 19 странах мира. Скоро этот список пополнит и Латвия. Проект ZINOO так и называется: «Первые сто километров Латвии в космосе».

 

Радуются и в латвийском министерстве экономики. «Мы в космос если полетим, так это прекрасно. Но намного важнее, что есть студенты, люди, которые разрабатывают эту ракету. Хорошо учиться на таком опыте, потому что все, что связано с этой ракетой, можно развить как бизнес», — уверен заместитель госсекретаря Минэкономики Раймонд Алексеенко. Ирбинс же ничуть не обижается на насмешников, указывающих, что ему приходится преодолевать путь, который в развитых космических державах проделали уже десятилетия назад. «Когда мы семь лет назад запускали космические зонды, все немного смеялись. Сейчас уже в школах дети сами строят такие аппараты и запускают в стратосферу. Для студентов это тоже уже привычное дело. Думаю, лет через 50 у нас будет свой флот ракет», — надеется Ирбинс. 

 

Однако одно дело строить спутники и совсем другое — выводить их на орбиту. Что ни говори, а только наличие собственных средств доставки открывает полноценное членство в клубе космических держав. Паулс Ирбинс, возглавляющий космическую программу Латвии, рассказал, что конкретной даты запуска первой латвийской космической ракеты еще нет. «Очень надеемся, что у нас это получится к концу года — если удастся уладить все технологические вопросы. При этом мы собираемся производить запуск не с земли, а со специальной дистанционно управляемой платформы в стратосфере — она будет подвешена к баллону, наполненному гелием, — поясняет Ирбинс. — Таким образом удастся сэкономить энергию и достичь запланированной высоты в 100 километров. Главные проблемы сегодня связаны с отладкой сложной электроники, необходимой для управления стартовой платформой и ракетой».

 

По словам Ирбинса, латвийские ракетостроители не получают денег от государства. «Нам помогает финансами компания LMT («Латвийский мобильный телефон») — они помогли нам закупить необходимые компоненты электроники, разные технологические элементы и топливо. Но в целом это работа энтузиастов — мы со сподвижниками вкладываем все свое свободное время, труд и деньги», — посетовал Ирбинс. Он выразил надежду, что в будущем государство сможет найти средства для помощи людям, занимающимся столь важными для страны научно-техническими разработками.

 

 

Владимир Веретенников

Lenta.ru / Фото
Комментарии (40)
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Latviešu patriots 13:20 08:01:2018

Irbiņš ir malacis, un savu paveiks. Atbalstu. Visu cieņu.

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семимимильными шагами, 13:25 08:01:2018

двигаемся к мировым державам!))) А все говорят, что мы дебилы, б..дь)))

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ин-на 14:14 08:01:2018

все, что вы можете сделать в ракетных технологиях - это перднуть в лужу

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свой путь 14:41 08:01:2018

ракета на сжиженном гороховом газе

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Latviešu patriots 14:55 08:01:2018

Es būšu pirmais kosmonauts!!!

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СССР 17:25 08:01:2018

Глистов патриотов на ракетное топливо!

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СОВЕТНИК БОГА 18:26 08:01:2018

лет через 50 у нас будет свой флот ракет
+++++++++++++++++++
Бля..!
Тут людям многим жрать нечего..!
Жить негде..!
Пенсий у Русскоязычных нет.! --
-- (берут Российское гр-во.!)
(в России пенсия в 60 лет мужчинам)

А этот больной..
.. в КОСМОС..
Канарейку купи..!
Придурок..!
(идиот космического.! маштаба)

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CCCP 21:51 08:01:2018

Россия хочет всегда собой гордиться - только нечем, кроме ракет и танков .

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CCCP 21:53 08:01:2018

Есть два экономических чуда на планете: Япония, у которой нет ресурсов, но есть все, и Россию, у которой есть ресурсы, но ничего нет!

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Геи в элите России 21:57 08:01:2018

Геи в элите России. Топ-10
1 место. Герман Греф. Первую строчку занимает наиболее высокопоставленный представитель сообщества – глава Сбербанка.
2 место. Михаил Прохоров. Долларовый миллиардер и бывший владелец «Норильского никеля» мог бы поспорить с Грефом за первое место. Прохоров покинул никелевый бизнес, провалил проект выпуска «Ё-мобиля» и потерял позиции в собственной либеральной партии «Гражданская платформа».
3 место. Владислав Резник. Замыкает тройку лидеров старинный приятель Грефа и признанный лидер «голубого лобби» в Государственной Думе, первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку и член Высшего Совета «Единой России»
4 место. Олег Тиньков. Экс-торговец пельменями «Дарья» и пивом «Тинькофф», основатель сети одноимённых пивных ресторанов, а теперь банкир и владелец велосипедной команды.
5 место. Борис Шпигель. бывший секретарь Хмельницкого горкома комсомола, председатель Конгресса еврейских организаций России и сенатор от Пензенской области, основатель фармацевтической корпорации «Биотэк»
6 место. Игорь Юсуфов. бывший министр энергетики РФ
7 место. Михаил Василенко. Генеральный директор аэропорта «Шереметьево»
8 место. Валерий Коган. Наблюдатель совета и совладельца аэропорта «Домодедово»
9 место. Евгений Ромаков. финансовый директор и заместитель председателя правления банка «ТРАСТ»
10 место. Андрей Макаров. старожил российского гей-движения – известный юрист

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КИСА 23:19 08:01:2018

Новый анекдот латыши в космосе. Ха ха ха.

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Вот оно, счастье!!! 13:23 08:01:2018

Мы, из третьесортной республики, одним движением, карандаша редактора, превратились в державу)))

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Latviešu patriots 13:55 08:01:2018

Чем меньше учёных, тем меньше стрессов и глупостей для страны.
Может ракета и взлетит, а куда она после взлёта упадёт?
А вдруг на Адажи упадёт, а наши защитники с перепугу начнут палить по сторонам и косить наповал ни в чём не повинных и ничего не подозревающих истинных патриотов Латвии?
Или она останется на орбите и будет засорять космическое пространство?

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Не верю! 15:17 08:01:2018

Бред мечтателей. Ну сделают ракетку, которая пульнёт на 1-5 км вверх и упадёт в море, а будут врать, что улетела в космос, это самопиар, чтоб о Лаптии не забыли говорили в СМИ.
Вот и вся сказка.

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СМЕРШ 13:34 08:01:2018

Мои тапочки сдохли от смеха))))))))))))
Науке в Латвии, не получая достаточного финансирования, конечно, трудно поддерживать и развивать инновационные лаборатории. Об этом в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze заявил президент Латвийской академии наук Оярс Спаритис.
«У меня есть целая папка с документами, подписанными премьер-министрами, где везде стоит «подвергнуть отчуждению». Я не могу назвать это иначе, как маргинализацией, чтобы не использовать слово саботаж! Раньше в институтах Латвии работали 16 000 ученых. За эти 25-26 лет их число сократилось до 3000 — 3500 действительно работающих ученых», — рассказывает академик.

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1 13:47 08:01:2018

что латвийская космическая программа действительно существует.

:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
домбрава ты гавно нищебродное

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шери 13:51 08:01:2018

Вписать Латвию в список космических держав ==============Не смешите, скромней надо быть.......,,держава,,Пенсионеры вам спасибо? Это за ваши недоплаченные пенсии тешат свое самолюбие ,,самородки,,

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1234

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)

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