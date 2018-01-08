В Латвии объявили о постройке первой собственной ракеты, которая должна отправиться в космос уже в этом году. Вопреки мнению скептиков, надо признать, что латвийская космическая программа действительно существует.

Немногие знают, что в 1961 году, сразу после первого полета человека в космос, руководство латвийской компартии всерьез обсуждало возможность переименования Риги в Гагарин. Впрочем, Латвия может похвалиться и своими сынами, чьи имена были связаны с космосом: изобретатель Фридрих Цандер, академик Мстислав Келдыш, космонавты Анатолий Соловьев и Александр Калери. Сейчас о них здесь не очень любят вспоминать, так как имена эти связаны с советским периодом. Ныне Латвийская Республика идет к звездам собственным путем — тернистым и очень долгим.

В 2009 году международные эксперты пришли к выводу, что у страны имеется потенциал для изучения космического пространства. Тогда же Европейское космическое агентство заключило с Латвией договор о сотрудничестве, а местным ученым предложили подавать собственные проекты. В 2013 году из 33 предложенных работ годными признали только 10, аналогов которым не нашли в других странах ЕС. Одна из них касалась теплоизоляции газов при очень низких температурах — а ведь именно сжиженный кислород и водород пока являются главным ракетным топливом. Впрочем, руководитель лаборатории полимеров рижского Института химии и древесины Угис Цабулис признавал, что здесь использовался задел еще советских времен, когда латвийские ученые участвовали в программе «Энергия-Буран».

Вписать Латвию в список космических держав намереваются специалисты научно-познавательного центра ZINOO. Свою первую ракету они планируют запустить в космос уже в этом году, аккурат к столетию провозглашения Латвийской Республики. Инженер-конструктор Андрей Пукитис рассказал, что пробные запуски проводились ранее. «Сейчас мы запускаем маленькие ракеты, которые выглядят как игрушки. Мы первые, кто вообще делает ракеты такого вида. Мы единственные с коллегой сертифицированные специалисты в Балтийском регионе, которым разрешено изготавливать высокомощные ракеты», — рассказал Пукитис.

Позже к ракетному проекту подключились инженеры, студенты Рижского технического университета. «Очень маленький шаг для человечества, но для Латвии это важно в том смысле, что нам надо работать над такими глобальными проектами», — пояснил проректор РТУ Талис Юхна.

До сих пор высшим достижением латвийского ракетостроения был запуск на аэродроме в Цесисе в апреле 2017-го, произведенный вдохновителем ZINOO Паулсом Ирбинсом и его сподвижниками. Собранный ими аппарат массой 88 граммов взлетел на высоту почти два километра. Андрей Пукитис играл главную роль в его создании, но теперь он обещает пойти гораздо дальше.

Пукитис уверяет, что новая ракета во время испытаний полетит вверх уже на 50, а потом и на 100 километров, что официально считается границей космического пространства. Специалисты центра ZINOO не без гордости отмечают, что на сегодняшний день построить ракету, которая может преодолеть рубеж в 100 километров по вертикали, способны только в 19 странах мира. Скоро этот список пополнит и Латвия. Проект ZINOO так и называется: «Первые сто километров Латвии в космосе».

Радуются и в латвийском министерстве экономики. «Мы в космос если полетим, так это прекрасно. Но намного важнее, что есть студенты, люди, которые разрабатывают эту ракету. Хорошо учиться на таком опыте, потому что все, что связано с этой ракетой, можно развить как бизнес», — уверен заместитель госсекретаря Минэкономики Раймонд Алексеенко. Ирбинс же ничуть не обижается на насмешников, указывающих, что ему приходится преодолевать путь, который в развитых космических державах проделали уже десятилетия назад. «Когда мы семь лет назад запускали космические зонды, все немного смеялись. Сейчас уже в школах дети сами строят такие аппараты и запускают в стратосферу. Для студентов это тоже уже привычное дело. Думаю, лет через 50 у нас будет свой флот ракет», — надеется Ирбинс.

Однако одно дело строить спутники и совсем другое — выводить их на орбиту. Что ни говори, а только наличие собственных средств доставки открывает полноценное членство в клубе космических держав. Паулс Ирбинс, возглавляющий космическую программу Латвии, рассказал, что конкретной даты запуска первой латвийской космической ракеты еще нет. «Очень надеемся, что у нас это получится к концу года — если удастся уладить все технологические вопросы. При этом мы собираемся производить запуск не с земли, а со специальной дистанционно управляемой платформы в стратосфере — она будет подвешена к баллону, наполненному гелием, — поясняет Ирбинс. — Таким образом удастся сэкономить энергию и достичь запланированной высоты в 100 километров. Главные проблемы сегодня связаны с отладкой сложной электроники, необходимой для управления стартовой платформой и ракетой».

По словам Ирбинса, латвийские ракетостроители не получают денег от государства. «Нам помогает финансами компания LMT («Латвийский мобильный телефон») — они помогли нам закупить необходимые компоненты электроники, разные технологические элементы и топливо. Но в целом это работа энтузиастов — мы со сподвижниками вкладываем все свое свободное время, труд и деньги», — посетовал Ирбинс. Он выразил надежду, что в будущем государство сможет найти средства для помощи людям, занимающимся столь важными для страны научно-техническими разработками.

Владимир Веретенников