Латвия придумала новый способ, как обокрасть пенсионеров(18)

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Виталий Вавилкин
09:38 02.01.2018
Экономика / Социальная экономика

С 1 января меняется цена на получение на дому пенсий и пособий, которые выплачивает Госагентство социального страхования.

Согласно данным Госагентства, за получение на дому пенсии и пособий платят около 95 тысяч человек, абсолютное большинство которых получает пенсию по старости,  сообщает Latvijas Radio.

 

С 1 января этого года цена доставки выросла — с 1,74 до 2,39 евро.

 

Траты на доставку должен покрывать получатель выплаты. Эта сумма удерживается из выплачиваемой агентством суммы.

 

«Это услуга, которую мы оказываем Государственному агентству социального страхования по результатам объявленного агентством тендера... Таким образом, это наше предложение соответствует ценам 2018 года, а не тем тратам, по которым рассчитано предыдущее наше предложение агентству — сумма не менялась с 2008 года. В данный момент с ценой на 2018 год разница — 65 центов. Там учтены и изменения, предусмотренные реформой налогов с зарплат, и прогнозируемые показатели инфляции, и цена топлива», — пояснила представитель Latvijas Pasts Гундега Варпа.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (18)
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1 09:46 02:01:2018

нельзя дать ни одному убл.юдку политику отсюда сбежать.

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CCCP 10:09 02:01:2018

мой коментарий заблокировали, пробовал 3 раза с разных IP

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Упырь 10:51 02:01:2018

Не только им - но и членам их семей и прочим их родственникам

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Пенсионер 09:47 02:01:2018

Спасибо ещё за один подарок.
История успеха,мля.

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Артист 09:59 02:01:2018

Если они получают на дому, то, может, и пенсия им не нужна? Совсем пенсионеры обнаглели ! даже за пенсией не могут сходить. Ну, пусть на такси ездят, если ходить трудно, а если в инвалидной коляске, то пусть закажут такси побольше. А вообще, надо для таких, кто не ходит сам за пенсией, открыть в Швейцарии общий счёт и все деньги передать в "Фонд нуждающихся миллионеров".

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Доброжелатель 10:15 02:01:2018

...тебе Артист желаю самой паскудной старости...

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ДКБФ 10:51 02:01:2018

Доброжелатель не понял иронии?

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однако 10:54 02:01:2018

Для АРТИСТА, А тебе не приходило в голову, что люди могут быть больны и еле еле передвигаются по квартире, и в аптеку им ходит какая нибудь соседка, Боже мой, ты сам ни когда не будешь старым? ,Может и тебе будет не дополсти за этой пенсией, Думай что несешь, А то что плату за доставку поднимают, то очень плохо и очень жаль стариков,

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Тупой 12:07 02:01:2018

и ещё тупее!!!

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Из Латгалии. 12:21 02:01:2018

А когда пенсионер живёт за 10 км? И никакого транспорта. Может вместо пенсии предложишь принудительную эвтаназию.

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gost 12:57 02:01:2018

Кто ,родил такого урода.

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Janek 10:49 02:01:2018

Бедноее старичье большинство не имеют компьютеров и платят коммунальные в банке и них стригут комиссионные и это с мизерных пенсий такая вот такая страна

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Onepaцыя Ы 12:15 02:01:2018

1 09:46 02:01:2018
нельзя дать ни одному убл.юдку политику отсюда сбежать
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А никто и не сбежит,в плане "освободителей" первым пунктом стоит блокирование сопредельных пограничных КПП,аэропортов и портов....а дальше отлов врагов народа по списку.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)