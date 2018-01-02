Согласно данным Госагентства, за получение на дому пенсии и пособий платят около 95 тысяч человек, абсолютное большинство которых получает пенсию по старости, сообщает Latvijas Radio.
С 1 января этого года цена доставки выросла — с 1,74 до 2,39 евро.
Траты на доставку должен покрывать получатель выплаты. Эта сумма удерживается из выплачиваемой агентством суммы.
«Это услуга, которую мы оказываем Государственному агентству социального страхования по результатам объявленного агентством тендера... Таким образом, это наше предложение соответствует ценам 2018 года, а не тем тратам, по которым рассчитано предыдущее наше предложение агентству — сумма не менялась с 2008 года. В данный момент с ценой на 2018 год разница — 65 центов. Там учтены и изменения, предусмотренные реформой налогов с зарплат, и прогнозируемые показатели инфляции, и цена топлива», — пояснила представитель Latvijas Pasts Гундега Варпа.
нельзя дать ни одному убл.юдку политику отсюда сбежать.« ответить
мой коментарий заблокировали, пробовал 3 раза с разных IP« ответить
Не только им - но и членам их семей и прочим их родственникам« ответить
Спасибо ещё за один подарок.« ответить
История успеха,мля.
Если они получают на дому, то, может, и пенсия им не нужна? Совсем пенсионеры обнаглели ! даже за пенсией не могут сходить. Ну, пусть на такси ездят, если ходить трудно, а если в инвалидной коляске, то пусть закажут такси побольше. А вообще, надо для таких, кто не ходит сам за пенсией, открыть в Швейцарии общий счёт и все деньги передать в "Фонд нуждающихся миллионеров".« ответить
...тебе Артист желаю самой паскудной старости...« ответить
Доброжелатель не понял иронии?« ответить
Для АРТИСТА, А тебе не приходило в голову, что люди могут быть больны и еле еле передвигаются по квартире, и в аптеку им ходит какая нибудь соседка, Боже мой, ты сам ни когда не будешь старым? ,Может и тебе будет не дополсти за этой пенсией, Думай что несешь, А то что плату за доставку поднимают, то очень плохо и очень жаль стариков,« ответить
и ещё тупее!!!« ответить
А когда пенсионер живёт за 10 км? И никакого транспорта. Может вместо пенсии предложишь принудительную эвтаназию.« ответить
Кто ,родил такого урода.« ответить
Бедноее старичье большинство не имеют компьютеров и платят коммунальные в банке и них стригут комиссионные и это с мизерных пенсий такая вот такая страна« ответить
1 09:46 02:01:2018« ответить
нельзя дать ни одному убл.юдку политику отсюда сбежать
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А никто и не сбежит,в плане "освободителей" первым пунктом стоит блокирование сопредельных пограничных КПП,аэропортов и портов....а дальше отлов врагов народа по списку.