Латвия призывает ЕС ввести санкции против причастных к делу Магнитского(10)

Лента новостей
Российские протестанты оценили секс с роботами Новая версия убийства комбата ДНР Гиви Американцы уничтожили огромное число солдат Асада Мама Тимати рассказала, как сделать из ребенка лидера «Смерть Сталина» может вернуться в Россию при одном условии Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде Этажи леса 6 скрытых признаков, что пора расставаться Французы отпустили Керимова в Россию
Eще в разделе
В Сейме хотят запретить информаторам КГБ участвовать в местных выборах Хосам Абу Мери сорвал аплодисменты, выступив против русского языка (+ВИДЕО) Нацблок: российские пенсионеры не должны ездить в транспорте Риги бесплатно Шадурскис троллит Путина: бродит по сугробам и переживает из-за реформы 670 евро в месяц получает на транспортные расходы депутат Клявиньш
Виталий Вавилкин
17:20 08.02.2018
Политика / Правительство

Сейм призвал сегодня правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского.

В своем решении Сейм выразил осуждение России, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

 

Проект разработала комиссия Сейма по иностранных делам. По мнению Сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

 

Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран ЕС и НАТО принять «законы Магнитского», чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне ЕС.

 

Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное хищение, санкционированное и проведенное российскими чиновниками. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе, проведя в нем 358 дней. Считается, что Магнитскому не было обеспечена должная медицинская помощь.

 

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.

LETA / Фото
Комментарии (10)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ин-на 17:29 08:02:2018

ну, пора России выдать латвии ассиметричный ответ

« ответить
Profile_default
Бля 17:37 08:02:2018

Латыши, как всегда, бегут впереди паровода. Сидели бы тихо, как мышь под веником.

« ответить
Profile_default
LL 17:42 08:02:2018

Labākā atbilde būtu izvākt nelaimīgos krievus no Latvijas. Ko krievs var izdarīt, pat olimpiādē šo sugu pazemo.

« ответить
Profile_default
Пеца 18:21 08:02:2018

в Латвии 250 тысяч чужих живут, кого они собрались учить? скажите иди сдавай на гражданство, так они за это деньги дерут себе в карманы

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:39 08:02:2018

Malači. Parakstos zem katra aicinājuma vārda!

« ответить
Profile_default
СМЕРШ>>Latviešu patriots 18:07 08:02:2018

"Gejs, svētī Latviju!"

« ответить
Profile_default
Ха, ха, ха 17:58 08:02:2018

А латышам все мало.))))

« ответить
Profile_default
ин-на 18:14 08:02:2018

да, им хочется побольнее. садо-мазо. дебилы, что с них взять то?

« ответить
Profile_default
SERG 18:18 08:02:2018

ЛАТВИЯ ХОЧЕТ СКАТИТЬСЯ В ПОЛНУЮ ОПУ. РОССИИ ТОЛЬКО РУССКОЯЗЫЧНЫЕ НУЖНЫ. А ЛАТЫШЕЙ ПОИМЕЮТ ВСЕ И ВЫБРОСЯТ.ФУ

« ответить
Profile_default
Да всем магнитско озабоченным. 21:33 08:02:2018

Во первых данный список является не чем иным как совать нос в чужие дела, а именно в дела другого государства.
Во вторых Вы все не знаете всех деталей дела и поэтому не имеете право судить кто прав кто виноват Вы уважаемые в юриспруденции дилетанты.
В третьих Вы не знаете нюансов уголовного законодательства страны которую осуждаете Вы в этом вопросе 0 и судите по принципу одна бабка (америка) сказала а мы как верные псы подхватили. Хвост задерите что бы вам в одно место кое что легче воткнуть было.

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV