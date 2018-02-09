Сейм призвал сегодня правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского.

В своем решении Сейм выразил осуждение России, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект разработала комиссия Сейма по иностранных делам. По мнению Сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран ЕС и НАТО принять «законы Магнитского», чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне ЕС.

Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное хищение, санкционированное и проведенное российскими чиновниками. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе, проведя в нем 358 дней. Считается, что Магнитскому не было обеспечена должная медицинская помощь.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.