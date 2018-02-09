В своем решении Сейм выразил осуждение России, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.
Проект разработала комиссия Сейма по иностранных делам. По мнению Сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.
Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран ЕС и НАТО принять «законы Магнитского», чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне ЕС.
Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное хищение, санкционированное и проведенное российскими чиновниками. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе, проведя в нем 358 дней. Считается, что Магнитскому не было обеспечена должная медицинская помощь.
Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.
ну, пора России выдать латвии ассиметричный ответ« ответить
Латыши, как всегда, бегут впереди паровода. Сидели бы тихо, как мышь под веником.« ответить
Labākā atbilde būtu izvākt nelaimīgos krievus no Latvijas. Ko krievs var izdarīt, pat olimpiādē šo sugu pazemo.« ответить
в Латвии 250 тысяч чужих живут, кого они собрались учить? скажите иди сдавай на гражданство, так они за это деньги дерут себе в карманы« ответить
Malači. Parakstos zem katra aicinājuma vārda!« ответить
"Gejs, svētī Latviju!"« ответить
А латышам все мало.))))« ответить
да, им хочется побольнее. садо-мазо. дебилы, что с них взять то?« ответить
ЛАТВИЯ ХОЧЕТ СКАТИТЬСЯ В ПОЛНУЮ ОПУ. РОССИИ ТОЛЬКО РУССКОЯЗЫЧНЫЕ НУЖНЫ. А ЛАТЫШЕЙ ПОИМЕЮТ ВСЕ И ВЫБРОСЯТ.ФУ« ответить
Во первых данный список является не чем иным как совать нос в чужие дела, а именно в дела другого государства.« ответить
Во вторых Вы все не знаете всех деталей дела и поэтому не имеете право судить кто прав кто виноват Вы уважаемые в юриспруденции дилетанты.
В третьих Вы не знаете нюансов уголовного законодательства страны которую осуждаете Вы в этом вопросе 0 и судите по принципу одна бабка (америка) сказала а мы как верные псы подхватили. Хвост задерите что бы вам в одно место кое что легче воткнуть было.