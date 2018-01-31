Поток эмигрантов из Латвии не спадает, сообщает LSM.lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

ЦСУ обобщило данные об эмигрантах с 2014 по 2016 год. В среднем Латвия ежедневно теряет 55 человек – 25 мужчин, 22 женщины и 8 детей. Самая многочисленная группа эмигрантов – лица 25-29 лет (в 2014 году их доля в общем потоке уезжающих составила 18,2%, в 2015-м — 18%, в 2016-м – 17%).

Более половины эмигрантов — 50,4% — латыши, доля русскиx среди уезжающих составляет 28%. Почти половина мигрантов (46%) не имеют семьи. При этом ЦСУ отмечает, что развод повышает риск эмиграции среди жителей старше 40 лет: число разведенных эмигрантов в возрасте 40-65 лет почти вдвое выше, чем в структуре населения.

Почти треть отъезжающих (31,6%) оставляют детей на попечение родных в Латвии, с собой ребенка забирают 68,4% родителей. В случаях, когда уехала мать, в Латвии остается 47,6% детей. Если же уезжает отец – ребенок остается в стране в 83,1% случаев.

По сведениями ЦСУ, латвийцы эмигрируют в основном в Великобританию, Ирландию, Германию и Норвегию. Эмиграция в США выросла за три года почти на 5 процентных пунктов.

У 20% эмигрантов есть диплом о высшем образовании, почти у половины — аттестат о среднем. При этом в целом уровень образования отъезжающиx на заработки за границy – ниже среднего по Латвии, отмечает ЦСУ. Вуз закончили 25,8% уезжающих из Латвии женщин, подавляющее число мигрантов-мужчин — со школьным образованием. ЦСУ считает недостаточный уровень образования латвийских мужчин фактором, повышающим риск эмиграции.

По данным общества «Международный опыт для Латвии», страну ежедневно покидают 30 человек. При этом, по данным SKDS, возможность эмиграции так или иначе рассматривают 33% опрошенных жителей Латвии.