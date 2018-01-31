Латвия продолжает пустеть(3)

Лента новостей
За мат и оскорбления сборной Латвии из Олимпийской делегации исключен тренер Ушаков о “Друге языка”: что они там у себя курят?! В сейме переживают за россиян Владмимр Познер о «Кремлевском списке» Комиссия Сейма рассмотрит предложение сделать православное Рождество выходным ЧП в Замке света: на сотрудницу библиотеки обрушилась часть потолка Многодетная мать после общения с СГД: мне стыдно за эту страну! Сколько и как гулять с ребенком зимой? Рекомендации врачей Мать пропавшего подростка: сынуля, мы любим тебя, дай хоть какую-то весточку!
Eще в разделе
ЧП в Замке света: на сотрудницу библиотеки обрушилась часть потолка Мать пропавшего подростка: сынуля, мы любим тебя, дай хоть какую-то весточку! Омбудсмен: нарушения в Детской психоневрологической больнице — это пытки «Новые» компенсируемые лекарства от рака — привет из прошлого Латвия теряет население со скоростью 55 человек в день
Анатолий Тарасов
12:45 31.01.2018
Наша Латвия / Социум

Поток эмигрантов из Латвии не спадает, сообщает LSM.lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

ЦСУ обобщило данные об эмигрантах с 2014 по 2016 год. В среднем Латвия ежедневно теряет 55 человек – 25 мужчин, 22 женщины и 8 детей. Самая многочисленная группа эмигрантов – лица 25-29 лет (в 2014 году их доля в общем потоке уезжающих составила 18,2%, в 2015-м — 18%, в 2016-м – 17%).

 

Более половины эмигрантов — 50,4% — латыши, доля русскиx среди уезжающих составляет 28%. Почти половина мигрантов (46%) не имеют семьи. При этом ЦСУ отмечает, что развод повышает риск эмиграции среди жителей старше 40 лет: число разведенных эмигрантов в возрасте 40-65 лет почти вдвое выше, чем в структуре населения.

 

Почти треть отъезжающих (31,6%) оставляют детей на попечение родных в Латвии, с собой ребенка забирают 68,4% родителей. В случаях, когда уехала мать, в Латвии остается 47,6% детей. Если же уезжает отец – ребенок остается в стране в 83,1% случаев.

 

По сведениями ЦСУ, латвийцы эмигрируют в основном в Великобританию, Ирландию, Германию и Норвегию. Эмиграция в США выросла за три года почти на 5 процентных пунктов.

 

У 20% эмигрантов есть диплом о высшем образовании, почти у половины — аттестат о среднем. При этом в целом уровень образования отъезжающиx на заработки за границy – ниже среднего по Латвии, отмечает ЦСУ. Вуз закончили 25,8% уезжающих из Латвии женщин, подавляющее число мигрантов-мужчин — со школьным образованием. ЦСУ считает недостаточный уровень образования латвийских мужчин фактором, повышающим риск эмиграции. 

 

По данным общества «Международный опыт для Латвии», страну ежедневно покидают 30 человек. При этом, по данным SKDS, возможность эмиграции так или иначе рассматривают 33% опрошенных жителей Латвии.

LETA / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Nek-to 13:17 31:01:2018

латвийцы эмигрируют в основном в Великобританию, Ирландию, Германию и Норвегию
-----
Temy dlja islledovanija Institutom LatiSSatnika:
- Pochemu latiSSi ne jemigrirujut v Liviju?
- Pochemu latiSSi ne jemigrirujut v Syriju?
- Pochemu latiSSi ne jemigrirujut v Kongo?

« ответить
Profile_default
Ответ Nek-to 15:50 31:01:2018

А ты арабский знаешь, а ты муслим (так называют мусульман в Европе), там образ жизни другой, тебя там могут убить просто потому что ты не живешь по каноном Корана ( по вашим понятиям это средневековье, а по их наоборот, здесь в Европе дикость варваров).... этот так же как в Латвии ты обратишься в Центр защиты Латышского языка на арабском, фарси или хинди, ..... тебе так же ответят на вопрошающем тебе языке и расскажут на арабском или фарси, можно хинди , где можно найти работу иммигранту без знания латышского языка скажем в Сейме, в правительстве .. ха ха ха

« ответить
Profile_default
Владлен но Баден Баден 13:24 31:01:2018

А ЦСУ не считаю, что подавляющее число мигрантов-мужчин, со школьным только лишь по той причине, что остальные кто был боле образованнее уехали лет 5-7 обратно. Не стоит забывать, много уехавших вообще не сообщают, что выехали. Смысл это делать если теряешь льготы на уплату налога на жилье, минимальные детские пособия. Неграждане не заявляют, тк в случае чего нет возможности получить гражданство Латвии из-за отсутствия в стране.

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 