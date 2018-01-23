Посол России в Латвии Евгений Лукьянов оценил отношения двух стран на «троечку с плюсом», препятствием к развитию конструктивного диалога он назвал несвободу Латвии самой выбирать свой курс. Балтийская страна, по его словам, «бросилась на амбразуру», выполняя санкции США и ЕС.

Россия заинтересована в развитии добрососедских отношений со всеми странами, в том числе и с Латвией, заявил Евгений Лукьянов в эфире Латвийского радио 4. Однако если Россия имеет возможность строить отношения на тех принципах, которые ей приемлемы, — равноправие, взаимовыгодность, предсказуемость, отсутствие двойных стандартов, то в Латвии ситуация иная — есть области, в которых Рига не может действовать самостоятельно. Главными в этом контексте посол назвал две составляющие — военно-политическую и экономическую.

Расширение НАТО началось довольно давно, но сейчас этот процесс дошел до логического предела — до границ РФ, заявил Евгений Лукьянов. «Дальше уже не расширение, это уже другое явление в человеческой истории», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в России это воспринимается «достаточно четко и однозначно: на наши границы пришли войска НАТО, и Латвия предоставила им свою территорию». «Что это значит с военно-политической точки зрения? На протяжении наших западных границ создается определенная военная инфраструктура», — сказал Лукьянов.

В России, по его словам, это воспринимают как угрозу — не со стороны Латвии, но со стороны НАТО.

«Понимаете, я родом из Петербурга, 140 километров до моего родного города от войск НАТО. Меня может это беспокоить? Да просто должно. И остальных россиян это тоже не радует», — отметил посол.

Касательно российского ответа на военные угрозы Лукьянов сказал, что Москва не собирается возводить никаких стен. «Это не наш метод. Мы в свое время построили Берлинскую стену, 12 августа 1961 года, но, как вы помните, ее потом разломали. Мы больше никаких стен не намерены строить…» — заявил Лукьянов.

По его словам, речь идет о воссоздании различных подразделений в непосредственном ареале Северо-Запада России.

«Вот это и будет адекватный ответ. Para bellum. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал дипломат.

Российские военные самолеты продолжают совершать полеты вдоль границ с выключенными транспондерами, потому что так поступают и в НАТО, — договориться о мерах безопасности в воздушном пространстве над Балтийским морем не удалось из-за неконструктивного подхода Североатлантического альянса, заявил Лукьянов. Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин, находясь с визитом в Финляндии, предложил странам региона Балтики договориться о том, что транспондеры — это обязательное условие.

«До сих пор мы не получили ответа на это предложение, хотя мы его внесли вполне официально, на самом высшем уровне. Это не шутки уже, это четкая позиция страны. Ну, будем ждать и дальше. Будем ждать и дальше… До тех пор, пока стороны эту норму соблюдать не будут… ну, это не очень хорошо с точки зрения авиационной безопасности. Могут быть столкновения, могут быть ошибочные решения», — сказал российский дипломат.

На вопрос ведущего радио о целях полетов военной авиации, которая беспокоит местных жителей, Лукьянов ответил, что проверяется в том числе и боеготовность армии потенциального противника.

«Я думаю, что и такая задача тоже стоит, безусловно. В условиях невойны, будем так говорить, вооруженные силы любой стороны должны совершенствовать свой уровень подготовки, свой уровень озабоченности или, как это говорят, awareness — готовность к отражению военной угрозы любого характера. И, безусловно, пролет любого объекта над определенной зоной вызывает реакцию систем ПВО, каких-то других систем — я боюсь тут (ошибиться), невоенный человек…» — пояснил посол.

Санкционный режим смягчаться не будет, он будет только нарастать, потому что его введение было основано на заведомо ложном посыле о «российской агрессии» на Украине и невыполнении Минских соглашений, считает Евгений Лукьянов.

«Начинаем по пунктам: в Минских соглашениях Россия не сторона. Как будем соблюдать, если мы не сторона? Мы можем только способствовать их воплощению. В Донбассе российской армии нет. Если бы там три года была российская армия, то тогда такую армию нужно было бы разогнать. До Киева — 48 часов. Крым мы не оккупировали. Если кто-то будет доказывать обратное — пожалуйста, это все зависит от объема гонорара. Не более того. Вот это — основа санкций. Они имеют, вот эти вот краеугольные камни, возможность быть пересмотрены? Если уже так далеко загнали эту телегу?» — сказал Лукьянов.

При этом посол отметил, что от санкций страдают обе стороны — и те, кто вводил, и те, против кого они были введены.

«Сколько вы потеряли денег от ваших санкций в отношении России? Посчитайте. Я не буду считать. Я знаю, но не буду. Что вы в перспективе имеете? Вы утратили российский рынок. Вы не вернетесь туда. Замещение произошло и состоялось. И так же произошло не только в отношении латвийской номенклатуры товаров. Это произошло и в отношении других товаров», — отметил дипломат.

При этом американцы, которые и были инициаторами введения ограничительных мер в отношении РФ, по словам Лукьянова, были куда более прагматичны, чем Латвия, которая «бросилась на амбразуру».

«Вот умная телятя — это американцы. Они продолжают покупать у нас титановые компоненты. Они необходимы для постройки «Боингов». Известная фирма, известные самолеты, по всему миру летают. И объем заказов на эти «Боинги» — сотни машин! — они продолжают у нас это покупать. И ни в коем случае не хотят прекращения этих поставок. Все спутники США — и военные, и гражданские — летают на наших двигателях R-180, и они тоже не хотят от этого отказываться. У-у-умная телятя!» — сказал посол.

Латвия же, по его словам, «пошла впереди паровоза».

«Отморожу уши назло своей дурацкой теще. Ну, извините. Унтер-офицерская вдова, которая себя высекла… Ну, что делать! Это тоже реальность», — отметил Лукьянов.

«Правящая элита Латвии как бы самодостаточна. Она живет в своем мире, в своих реалиях, в своих полномочиях. Если даже смотреть на это все как-то так отстраненно, из-за забора, кажется, и ничего страшного-то нет вообще. Все нормально, вроде бы все скромно. Но посмотрите даже на Ригу. Сколько здесь брошенных домов? Сколько здесь отвратительных дорог?» — отметил дипломат.

При этом он сказал, что в России латвийцев до сих пор считают «своими» — об этом свидетельствует и непрекращающийся туристический поток.

«Потому что мы соседи. Потому что здесь русский язык. Здесь удобно нам. Не нужно говорить на каком-то малайском или еще на каком-нибудь. Здесь люди свои, если так можно сказать. Знакомые, понятные, дружелюбные. И вот это хотят испортить. Этих людей…» — посетовал дипломат.