Тысячи русских в последние годы переехали в Ригу и получили вид на жительство в ЕС, купив недвижимость. Теперь же Латвия ужесточает правила, а значит, этот поток существенно сократится. Dagens Nyheter встретилась с русской семьей, которая решила остаться в Риге, несмотря на то, что взнос за продление вида на жительство сильно вырос.

На часах — восемь утра, и Сергей Лозинский помогает пятилетнему сыну Марку одеться. Дорога до детского сада по осенней Риге, где черные голые ветви резко выделяются на фоне серого неба, занимает десять минут.

Добравшись до детского сада, мама Марка Нина Богданова читает сообщение на латышском, вывешенное на стене. В нем говорится, что детей будут фотографировать.

«Я до сих пор знаю всего пару слов на латышском. Но я понимаю слова вроде „фотографировать», да и сотрудники детского сада просто отличные. Все знают русский и помогают детям, когда нужно», — говорит Нина.

Семья переехала в Ригу из Москвы три года назад. Марк уже выучил латышский, и никакой переводчик в детском саду ему больше не нужен.

«Здесь, в Риге, было гораздо проще устроить Марка в детский сад, чем в Москве. Все тут же сложилось», — рассказывает Нина Богданова, когда мы идем выпить кофе в светлой недавно отремонтированной квартире Нины и Сергея в старом красивом каменном доме в центре Риги.

В 2014 году пара купила жилье, благодаря чему обзавелась латышским видом на жительство. С 2010 года в Ригу переезжало множество российских граждан, которые использовали возможность получить временный вид на жительство посредством покупки недвижимости в Латвии. Это также значит, что у них появлялась возможность свободно передвигаться по странам Шенгенского соглашения, то есть почти по всей Европе.

Обычно у российских граждан такой свободы передвижения нет, если только они не получат визу в страну, входящую в Шенгенское соглашение. Получить визу россиянину можно, однако это удается это не всем. На практике у ЕС нет общей визовой политики с Россией. Легче всего поехать в Италию, Францию и Финляндию, но редко когда удается получить визу сразу на несколько лет. А вот надежным способом получить многолетний вид на жительство в ЕС, включая возможность переехать в другие европейские страны, чтобы работать и учиться, была как раз покупка недвижимости в Латвии.

С 2010 по 2014 год 14 397 человек получили вид на жительство в Латвии, приобретя недвижимость. Большинство приезжали из России.

Для россиян из среднего класса, таких как Нина и Сергей, Рига — удобный для жизни город. Социальные службы, детские сады и школы хорошо работают, преступность низкая. У русского языка нет официального статуса, но российское меньшинство в Латвии составляет 25%, так что в Риге на практике по-прежнему можно жить, пользуясь почти исключительно русским языком. Когда Марк пойдет в школу, это будет двуязычная школа с преподаванием и на русском, и на латышском. Со временем уроки целиком перейдут на латышский.

«Для нас главное — чтобы Марк рос в хороших условиях. В 16 лет он сможет подать заявку на латышское гражданство, и, так как он говорит по-латышски, он, вероятно, получит его. Затем, я думаю, он будет учиться в Европе, возможно, в Германии или в Англии», — говорит Сергей.

Сами они не торопятся с заявкой на гражданство. Они с Ниной берут по году за раз — вид на жительство продлевается ежегодно — и когда они проживут в Латвии пять лет, им нужно будет заплатить 5 тысяч евро, чтобы претендовать на постоянный вид на жительство.

«Правила изменились, — говорит Сергей, — этот сбор ввели в прошлом году. Но мы заплатим. Мы не планируем возвращаться, мне больше не нравится атмосфера в обществе в России. Все стало таким агрессивным, теперь невозможно иметь разные мнения об определенных вещах, например, о Крыме».

В 2014 году Россия оккупировала Крым, и на востоке Украины разразилась война. Латвийский парламент стал рассматривать приезжающих российских граждан как угрозу безопасности, так как Путин мотивировал вторжение в Крым тем, что Россия имеет право защищать своих граждан за границей. Вследствие этого Латвия повысила планку стоимости недвижимости, дающей право на вид на жительство, с 142 тысяч евро до 250 тысяч евро. Это касается недвижимости в Риге и Юрмале — самых популярных среди русских местах.

Сейчас количество переезжающих русских существенно снизилось. С 2015 по 2017 год вид на жительство в Латвии посредством покупки недвижимости получили всего 64 человека.

По иронии судьбы, большая часть недавно приехавших русских критически относятся к Путину, тогда как русское меньшинство старшего поколения в Латвии часто поддерживает его.

«Иногда я встречаю русских, которые родились в Латвии и любят Путина. Я обычно говорю им, что мы, те, кто пожил под его властью, придерживаемся как раз другого мнения», — рассказывает Сергей.

Изначально Нина и Сергей решили переехать в Ригу потому, что стремились к более спокойной жизни. У обоих за плечами успешная карьера: Нина была журналистом женского журнала, а Сергей — спортивным комментатором. Сегодня Сергей продолжает работать на российские телеканалы, кроме того, у семьи есть доход от нескольких квартир, которые они сдают в Москве.

Политическое развитие России только усилило их нежелание возвращаться обратно.

«Я не хочу, чтобы Марк рос в Москве, которая живет полностью по кадыровским принципам (президент Чечни). Сильнейший всегда прав, и Путин — наш великий лидер. И я устал от всех этих шуток насчет „фашистской» Латвии, которые мы с Ниной слышим, когда приезжаем в гости к московским друзьям. Люди притворяются, что шутят, но на самом деле это не шутки. Они смотрят телевизор, и пропаганда влияет на них», — говорит Сергей.

Ни он, ни Нина не сталкивались с негативным отношением к русским или русскому языку в Риге.

«Наоборот. Когда нам нужна помощь с тем, чтобы понять официальные документы на латышском, чиновники объясняют все, что нужно. Я, наверное, никогда в жизни не выучу латышский до конца, но я готова научиться всему, что требуется, чтобы остаться в Латвии», — говорит Нина.

Повышение сбора за продление вида на жительство заставило часть русских, переехавших в Латвию, начать создавать организации. Например, предприниматель Павел Перверсев, у которого в Риге небольшая пекарня, стал сооснователем движения «Новые латвийцы».

«Я прожил в Латвии шесть лет, я приехал сюда, чтобы делать инвестиции в роли предпринимателя, и я планирую тут остаться. Я перевез жену, дочь и родителей. Сейчас я в общей сложности должен заплатить 10 тысяч евро, чтобы продлить вид на жительство для всех. Когда мы ехали сюда, мы об этом не знали. Нельзя менять законы как попало», — говорит Перверсев.

Латвийский парламентарий Райвис Дзинтарс (Raivis Dzintars), который состоит в националистской партии «Национальный альянс», напротив, считает, что в ситуации, когда латвийскому государству нужны деньги, именно «богатые инвесторы» и должны платить. Партия входит в правительство страны и лоббировала решение о повышении сбора за вид на жительство.

«Вопрос — в том, будем ли мы повышать налоги для наших собственных граждан или заставим платить богатых инвесторов?, — сказал он в новостной программе „Неделя Балтии». — Наша партия протестовала против торговли видами на жительство. Но пока она все-таки идет, пусть Латвия использует ее по-максимуму».

В 2010 году Латвия дала возможность гражданам стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство, купив недвижимость или инвестируя в страну в качестве предпринимателя. Эта мера была предпринята для того, чтобы пополнить государственную казну после финансового кризиса. Проведя в стране пять лет, можно получить постоянный вид на жительство.

Нижняя граница стоимости недвижимости, дающей право на вид на жительство, составляла 71 тысяч евро в сельской местности и 142 тысяч евро в Риге или Юрмале.

В 2014 году правила изменились. Минимальная планка повысилась до 250 тысяч евро вне зависимости от того, где находится недвижимость.

В 2016 году был введен новый сбор в 5 тысяч евро за продление вида на жительство через пять лет.

С 2010 по 2014 год в Латвию переехали, купив недвижимость, 14 397 человек. С 2015 по 2017 год соответствующая цифра составила 64 человека.