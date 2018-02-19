Российская сторона просила признать и выполнить в Латвии постановление иностранного суда о долге управляющего компании Air Baltic Corporation (airBaltic).
Суд направил свое решение Министерству юстиции, которое отошлет его ответственным российским органам.
Представители airBaltic комментарий по судебным процессам и обоснованности отдельных исков не дают.
Требование России связано с некогда принадлежавшим бывшему крупнейшему акционеру Latvijas Krаjbanka Владимиру Антонову теперь уже обанкротившимся российским «Инвестбанком», который в марте 2012 года начал три гражданских дела против бывшего акционера «airBaltic» — фирмы Baltijas aviаcijas sistеmas (BAS) и airBaltic как соответчика о взыскании выданного займа в размере 18,4 млн евро, процентов и пени.
Tā tikai pietrūka, lai mūsu tiesa palīdzētu Krievijai veikt darbības pret nacionālo lidsabiedrību! Tā būtu pašu interešu nodevība!« ответить
Скоро США объявит КНАБ "путчистами" и госпереворотом в Латвии ...« ответить
((И понесётся ...
Visu izmurgoji? Žigli uz palātu dzert zāles!« ответить
НЕ, не фраерки!! Долги священны! А мы не в той кондиции, чтобы Россию "игнорировать"!Видать все эти макли связаны, банком латвии и Римшевичем! Готовимся!)) Похоже большая ПИСДАА пришла и станет хозяйкой!))« ответить
Однозначно арестовывать имущество в целях погашения долга, / ЕВРО ЦЕННОСТИ /НУЖНО СОБЛЮДАТЬ , Европейский закон, кто против ?« ответить
Eiro vērtības jāievēro Eiropā, nevis attiecībā uz sūdubedri Krieviju! Kad Krievija sāks dzīvot pēc Eiropas standartiem un vērtībām, tad arī runāsim!« ответить