Латвия проигнорировала просьбу России по airBaltic(6)

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Герман Бергер
19:18 18.02.2018
Экономика / Финансы

Юрмальский судебный дом Рижского районного суда отказался принять просьбу о юридической помощи от России по делу о взыскании долга с airBaltic.

Российская сторона просила признать и выполнить в Латвии постановление иностранного суда о долге управляющего компании Air Baltic Corporation (airBaltic).

 

Суд направил свое решение Министерству юстиции, которое отошлет его ответственным российским органам.

 

Представители airBaltic комментарий по судебным процессам и обоснованности отдельных исков не дают.

 

Требование России связано с некогда принадлежавшим бывшему крупнейшему акционеру Latvijas Krаjbanka Владимиру Антонову теперь уже обанкротившимся российским «Инвестбанком», который в марте 2012 года начал три гражданских дела против бывшего акционера «airBaltic» — фирмы Baltijas aviаcijas sistеmas (BAS) и airBaltic как соответчика о взыскании выданного займа в размере 18,4 млн евро, процентов и пени.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 20:19 18:02:2018

Tā tikai pietrūka, lai mūsu tiesa palīdzētu Krievijai veikt darbības pret nacionālo lidsabiedrību! Tā būtu pašu interešu nodevība!

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Russija 20:28 18:02:2018

Скоро США объявит КНАБ "путчистами" и госпереворотом в Латвии ...
((И понесётся ...

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Latviešu patriots 20:39 18:02:2018

Visu izmurgoji? Žigli uz palātu dzert zāles!

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Об ана!)) 20:44 18:02:2018

НЕ, не фраерки!! Долги священны! А мы не в той кондиции, чтобы Россию "игнорировать"!Видать все эти макли связаны, банком латвии и Римшевичем! Готовимся!)) Похоже большая ПИСДАА пришла и станет хозяйкой!))

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Анатолий 21:01 18:02:2018

Однозначно арестовывать имущество в целях погашения долга, / ЕВРО ЦЕННОСТИ /НУЖНО СОБЛЮДАТЬ , Европейский закон, кто против ?

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Latviešu patriots 21:17 18:02:2018

Eiro vērtības jāievēro Eiropā, nevis attiecībā uz sūdubedri Krieviju! Kad Krievija sāks dzīvot pēc Eiropas standartiem un vērtībām, tad arī runāsim!

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