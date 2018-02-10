Латвия проиграла и должна выплатить офшорной фирме 138 тысяч евро(3)

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LETA
Герман Бергер
14:39 10.02.2018
Экономика / Финансы

Латвийское государство должно вернуть 137 379 евро зарегистрированной в Белизе фирме Penomber Management LTD, которая выиграла процесс против Латвии о слишком долгом сроке ареста ее средств.

Средства компании были арестованы в 2006 году в рамках уголовного процесса против Trasta komercbanka, который подозревали в легализации полученных незаконным путем средств. Однако в ходе расследования не было выяснено, произошла ли легализация незаконных средств на самом деле.

 

Penomber Management LTD подала в суд, указав, что не имела доступа к своим денежным средствам более двух лет, таким образом, был превышен разумный срок следствия.

 

Суд первой инстанции иск отклонил, а в апелляционной инстанции требования компании были удовлетворены частично — вместо запрошенных 218 598 евро суд присудил выплатить Penomber Management LTD 137 379 евро.

 

Правительство сегодня утвердило выделение средств для исполнения постановления суда из бюджетной программы на непредвиденные расходы. С учетом судебных издержек на выполнение постановления будет выделено 141 280 евро.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 15:01 10:02:2018

ГОСДОЛГ ЛАТВИИ БОЛЕЕ 42 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО....
5 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО ЛАТЫШИ ЕЖЕГОДНО ВЫПЛАЧИВАЮТ ПО ОСНОВНОЙ СУММЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА.....ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ
В
8,3 МИЛЛИАРДА ЕВРО....
А
ЛАТЫШИ ЕЩЁ И СУДЫ ПРОИГРЫВАЮТ...И ВЫПЛАЧИВАЮТ ДЕНЬГИ....
ПОЭТОМУ в ЖОПУ НИЩИЙ НАРОД ЛАТВИИ ИЛИ ПОДЫХАЕТ С ГОЛОДУ.
ИЛИ
УБЕГАЕТ ИЗ ЛАТВИИ,ЧТОБЫ не СДОХНУТЬ...

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Как там наш патриотSS кукарекал? 15:37 10:02:2018

В Латвии все, кто владеет валодой, АХренительные специалисты ?

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шери 17:42 10:02:2018

Латвийское государство должно вернуть 137 379 евро ==============Как всегда,за тупость и глупость наших чинуш,расплачивается народ....Почему не привлечь к ответу виновных и высчитывать с них? Или против себя никто таких законов не принимает?

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)

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