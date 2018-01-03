Подводя итоги ушедшего года на традиционной пресс–конференции, посол России Евгений Лукьянов коснулся многих тем — вопросов истории, гуманитарных, правозащитных, рассказал об экономических связях наших стран и дипломатических визитах, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Падение остановлено

— Самое важное в экономическом разделе то, что в 2017–м падение нашей взаимной торговли прекратилось, — констатировал посол. — За последние 9 месяцев экспорт латвийской продукции в Россию вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт из России — на 15–17%.

За прошедший год в Риге побывала делегация Торгово–промышленной палаты РФ во главе с ее президентом С. Н. Катыриным, на Международной книжной ярмарке в Риге российскую делегацию возглавлял спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству М. Е. Швыдкой. В мае в Ригу приезжал помощник президента России и член госсовета РФ И. Е. Левитин, а позже министр сообщения У. Аугулис посетил Москву, где участвовал в Неделе транспорта.

Замсекретаря Совбеза РФ М.М. Попов принял участие в ежегодной Рижской конференции по безопасности, вел переговоры с секретарем Совета нацбезопасности Я. Кажоциньшем.

Многолетняя работа демаркационной комиссии, начатая еще в 2009–м, наконец–то завершена. Прохождение латвийско–российской госграницы согласовано.

В конце декабря в Москве прошли Дни Риги, в рамках которых состоялся форум делового сотрудничества «Рига — Москва — 2017». В ней участвовала представительная делегация Рижской думы и латвийского бизнеса.

На заседание Объединенной латвийско–российской рабочей группы по борьбе с незаконной миграцией, прошедшее в Москве, приехал начальник Государственной пограничной охраны ЛР Н. Габарс.

Среди всех инвестиций в Латвии российские на первом месте. Они, конечно, «лукавые» — санкции же! — через Кипр и прочую Монтану, но все же…

Никто не забыт, ничто не забыто

— Несмотря на то что межведомственная программа культурного сотрудничества на 2017–й до сих пор обеими странами не согласована, у всех на виду прошли гастроли лучших российских театров и государственных академических коллективов, уже в 12–й раз состоялся фестиваль «Золотая маска в Латвии».

122 абитуриента из Латвии поступили в этом году в российские вузы.

Самая эмоциональная и затратная для нас статья — поддержка 2201 ветерана Великой Отечественной войны, которые живут в Латвии. Стараемся по мере сил и бюджетных возможностей сохранять здоровье этих людей: 179 человек получили путевки в санаторий «Янтарный берег», 800 человек получили финансовую помощь. А накануне Дня победы получили поддержку 100 инвалидов ВОВ.

Не забыты и воинские захоронения: на средства федерального бюджета и частные инвестиции было реконструировано 14 мемориалов в разных уголках Латвии. А в ноябре состоялось заседание совета по мемориальной работе, работающего при нашем посольстве, где собрались представители не только балтийских посольств и консульств РФ, но и Комитета мемориальных кладбищ Латвии, латвийских, литовских и эстонских поисковых отрядов.

Вспомнить Салтыкова–Щедрина

Понятно, самый насущный и больной вопрос, который хотели задать Евгению Владимировичу все русскоязычные журналисты, — о переводе билингвальных школ через три года на латышский язык обучения.

— Мы прекрасно понимаем, что язык и культура неразрывно связаны, — отвечал г–н Лукьянов. — Если помните, была история с Маугли: если его воспитала волчица, не обязательно получатся Ромул и Рем, основавшие Рим. Может случиться нечто другое — этот человек не станет человеком в полном смысле. Не хочу сказать, что изучение латышского вместо русского повергнет человека в такую пропасть. Но каждый имеет право — это мое убеждение — получать образование на своем родном языке. И если предпринимаются попытки лишить человека такого права, это называется насильственной ассимиляцией, какими бы словами ее ни прикрывали.

Здесь есть какое–то лукавство. Эти попытки все с благими намерениями — но бессмысленны по результатам. Это процесс конъюнктурный и календарный и поэтому белыми нитками шит. Выборы грядут! Нужно одних избирателей огорчить и деморализовать, а других — вдохновить и поднять. Не знаю, что нужно сделать либеральной, демократической республике, чтобы исключить из реального участия в жизни современного общества десятки и сотни тысяч естественных носителей родного языка. Процитирую Путина: «Вы нормальные люди?».

Разве, будучи на Днях русской культуры, я не видел молодежь и семьи русские, украинские, белорусские, польские, еврейские? Не хочу Аракчеева вспоминать, но очень похоже на какие–то поселения… Ну нет, нет… Намерения определенного круга лиц, которые хотят лучшего для страны? В сейме проводили тест на лучшее знание латышского языка. Победителем стал Сергей Леонидович Долгополов. Так и вспоминается Салтыков–Щедрин с его «Историей города Глупова»… И заметьте: украинский и латвийский законы о языке в школах идентичны. Вместе, наверное, готовили «уроки».

«Элегантность промолчать»

«СЕГОДНЯ» спросила об ответе России на последний документ американского Heritage Foundation — там подробно расписывается план по втягиванию России в войну на украинской территории.

— Это будет голубая мечта англосаксов, когда пассионарные славяне будут мутузить друг друга до последнего украинца или русского. Не обязательно в жизни отвечать на то, что кажется совершенной чушью. Неужели нужно приподнимать такой источник звука до равного себе, начиная заведомо ущербный диалог?

Мне нравится, что страна, которую представляю, имеет элегантность молчать. Когда Россия молчит, пускай подумают. Нет, Россия тоже отвечает. Но пока мы молчим, даем возможность все им взвесить.

Цитата

В сейме проводили тест на лучшее знание латышского языка. Победителем стал Сергей Леонидович Долгополов. Так и вспоминается Салтыков–Щедрин с его «Историей города Глупова»…

Наталья ЛЕБЕДЕВА.