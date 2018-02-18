Латвия рушит планы Литвы(15)

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Анатолий Тарасов
18:47 17.02.2018
Экономика / Энергетика

Вопреки усилиям официального Вильнюса сколотить региональную антибелорусскую коалицию по запрету «грязной электроэнергии» со строящейся в Островце «небезопасной» атомной электростанции, латвийские власти продолжают интенсифицировать «ядерный» диалог с Минском.

Активизация двусторонних контактов на высшем уровне между Белоруссией и Латвией вызывает явное раздражение у Литвы в связи с нежеланием северной соседки встраиваться в единый прибалтийский антибелорусский фронт. 

 

Прошлогодний визит главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича в Минск запомнился скандальной реакцией литовского внешнеполитического ведомства, чей глава Линас Линкявичюс высказал недоумение относительно латвийской позиции по вопросу Белорусской АЭС. Риге в безапелляционной форме было указано на то, что «данный вопрос является принципиальным и не должен сводиться к двусторонней проблематике, требуя внимания всего Евросоюза». 

 

Какой же реакции стоит ждать сегодня от официального Вильнюса по итогам визита в Минск премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса и его переговоров с первым лицом белорусского государства Александром Лукашенко?

 

Белорусский лидер назвал встречу на высшем уровне «желанной и знаковой», что, собственно, отвечало действительности: первый за девять лет визит главы правительства Латвии в Белоруссию. Лейтмотивом встречи стала экономическая повестка. Президент Белоруссии обратил внимание латвийского премьера на готовность белорусской стороны развивать отношения с Латвией на основе компромиссов, чтобы оба государства «были более независимы по углеводородам».

 

Основной посыл Лукашенко сводился к тому, что Белоруссия готова помочь с поставками грузов через латвийскую портовую инфраструктуру в обмен на развитие диалога в таких «имеющих особую актуальность» для Минска темах, как «возобновляемая энергия и электроэнергия».

 

В свою очередь глава латвийского Кабинета министров выразил надежду на то, что его визит даст «некоторое ускорение двусторонним отношениям, а также позволит найти новые возможности помимо транзита и логистики». Стороны договорились в течение месяца обсудить конкретные пункты новой совместной повестки.

 

С учетом текущего уровня торгово-экономических отношений, найти новые точки взаимодействия между двумя странами будет несложно. Их взаимный товарооборот по итогам 2017 года составил 450 млн долларов США. Латвия для Беларуси является второй по значимости логистической точкой в регионе. Объем грузов, перевезенных железнодорожным транспортом между Белоруссией и Латвией за 2017 год, составил 23 млн тонн.

 

Сегодня «Латвийские железные дороги» («ЛЖД») загружены белорусскими грузами лишь наполовину. Свободные мощности могли бы быть задействованы за счет диверсификации идущего на экспорт белорусского грузопотока, транзит львиной доли которого осуществляется через Клайпеду (в 2017 году — 14 млн тонн грузов, то есть треть от всего грузооборота).

 

Белорусские чиновники не раз намекали на такую возможность в связи с проводимой Вильнюсом недружественной политикой по вопросу строительства АЭС в Островце.

 

Дополнительный грузопоток Латвии сулит и международный проект, оператором которого от балтийских стран в реализации северного маршрута «Экономического пояса Шелкового пути» из Китая до Балтийского моря выбрана именно Рига. По новому контейнерному трансконтинентальному маршруту, большая часть которого проходит по территории России, будут идти грузы из Поднебесной и Казахстана в Рижский порт, а далее морским сообщением в Европу (в порт Роттердама).

 

Минск также является крупным экспортером нефтепродуктов в направлении латвийских портов и транзита через Латвию. Для оптимизации логистики государственная экспортная «Белорусская нефтяная компания» еще в 2015 году приобрела долю в управляющей рижским нефтеналивным терминалом компании WT OIL Terminal, вложив также деньги в его модернизацию.

 

Всё это является прочным фундаментом для дальнейшего поступательного развития отношений между Беларусью Латвией, в том числе и в области атомной энергетики.

 

Собственно, визит Мариса Кучинскиса в Минск и продемонстрировал высокую заинтересованность Риги в активизации экономического сотрудничества со своим соседом по всем направлениям. Это подтвердил и посол Латвии в Беларуси Мартиньш Вирсис в интервью программе «Контуры», говоря о «новом уровне отношений» между двумя странами.

 

Незамеченным не остался и реверанс в адрес руководства Латвии главы Беларуси, который в ходе переговоров особо подчеркнул конструктивную позицию официальной Риги по строительству Белорусской АЭС, которая «может стать достоянием всего региона». «Мы станцию всё равно построим. Мы же ее строим на принципах международного права. И я часто говорю: давайте будем вместе думать, как ее использовать», — сообщил Александр Лукашенко.

 

О том, что стороны предпринимают конкретные шаги по налаживанию энергетического диалога, говорит и один из шести подписанных на уровне премьеров двух стран документов о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.

 

Подписание этого документа Латвией является чем-то непостижимым в глазах политического руководства Литвы, для которого дискредитация Белорусской АЭС стала навязчивой идеей. В своем рвении литовские элиты дошли до того, что объявили этот энергетический инфраструктурный проект угрозой национальной безопасности.

 

Латвия же, напротив, увидела в этом возможность выгодного партнерства.

 

Итоги белорусско-латвийской встречи на высшем уровне продемонстрировали готовность официальной Риги выстраивать с Минском полноценный диалог без каких-либо предварительных условий, в том числе в сфере энергетики. Весьма своевременно. На конец 2018 года в Островце запланирован ввод в строй первого реактора.

Rubaltic / Фото
Комментарии (15)
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Не может быть!!! 18:54 17:02:2018

Ринкевич - ГОЛОВОЙ ДУМАЕТ!!! Я то думал,что он только ЖОПОЙ ДУМАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Саня™ 19:01 17:02:2018

проебалты рвут друг друга, ухахаха

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шери 19:22 17:02:2018

встраиваться в единый прибалтийский антибелорусский фронт. ---------------И пошло не по ,,сценарию,,

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Latviešu patriots 19:40 17:02:2018

Baltkrievija nav Krievija, ekonomiski sadarboties var. Un vispār, baltkrievu tauta ir rusificēta baltu tauta!

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сергей 20:36 17:02:2018

ну . я думал .что хоть что то понимаешь. а ты полный баран и не только баран . ты идиот и чехол для дерьма. это ужас рядом с тобой находиться. вонь ужасная. кто только не использует твой рот

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Latviešu patriots 20:57 17:02:2018

Ser-Gej, tu to par sevi saki? Laikam sen pa savu dauna krieva purnu neesi dabūjis,pediņ!

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МАН>латышскому пЕдриоту 22:08 17:02:2018

Даа тыы чтооо!.. А как же ваши истеричесские крики, что Лукашенко диктатор? А как там с изоляцией Белоруси и санкциями против этой варварской страны противящейся навязываемой ей дерьмократии? Неужто это всё было ошибкой???

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Latviešu patriots 23:08 17:02:2018

Man pātik tērēbuņšu sāvu pimpi

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Latviešu patriots 23:08 17:02:2018

Demokrātija nekur nepaliks, Lukašenko nav mūžīgs! Protams viņš ir maita, taču ne tik liels kā Putins . Un spēlēt uz divu diktatoru pretrunām pats Dievs ir licis!

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ыыы 00:09 18:02:2018

Latviešu patriots prot spēlēt tikai uz ādas stabules

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Latviešu patriots 03:43 18:02:2018

Okupanti bastard un gej, tev palīdzēs noskrāpēt!

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Правда тут 20:17 17:02:2018

Второсортные гнилая народность.

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сергей 20:30 17:02:2018

прям смешно читать эту ахинею. вместо транзита получите кожаную флейту которую так любит ваш ринька

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Latviešu patriots 21:07 17:02:2018

Viss skaidrs, Ser-Gej, tu tik tiešām esi gejs!

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12

Мнение
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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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