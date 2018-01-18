Латвия сделает новый антирусский шаг(12)

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Анатолий Тарасов
08:00 18.01.2018
Политика / Рига

В ближайшее время Латвия примет собственный закон, аналогичный акту Магнитского, в него включат россиян, которым запретят въезд в страну, сообщил в Facebook депутат парламента республики Рихард Колс.

По словам Колса, разработанный сеймом проект получил концептуальную поддержку на заседании совета партнеров по коалиции. Депутат входит в правящую коалицию национального объединения «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии».

 

После технических коррекций инициативу передадут на утверждение парламента.

 

США приняли так называемый закон Магнитского в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского — юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина».

 

В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. При этом российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского». 

 

Позднее аналогичный закон вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября: он запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

РИА Новости / Фото
Комментарии (12)
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Janka 08:05 18:01:2018

сообщил в Facebook депутат
===
a moi drug na zabore napisal cto sosed durak.

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нюрнберг 09:06 18:01:2018

россии видно не останется ничего, кроме как вернуть ЛВ в состав РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, а слишком озабоченных местных нацистов отправить на перевоспитание на их историческую родину КРАЙНИЙ СЕВЕР РОССИИ.

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Мнение 09:28 18:01:2018

Отчмокаете, курносые, в полном составе.

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Гы)) 08:15 18:01:2018

- По барабану лишь бы цена на бензин в Латвии росла ....меньше мусорников на дороге будет !

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I.D. 08:21 18:01:2018

Да пусть принимают... Я уже вижу ,как россияне рыдают. Только от смеха)))) А то , что этот закон будет принят, я уверена - хозяин будет доволен)))

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Хм 09:31 18:01:2018

А почему антирусский, в него только русских запихают, или это для "красного словца", для модного теперича в Расиюшке ругательства "русофобъ".?

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Ух ты! 08:26 18:01:2018

"в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. "
Они что, сами себя внесут в этот список?

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два дебила - это сила 08:26 18:01:2018

Надо же, прям взаимный обмен опытом между Лаптией и Укропией.
Идёт обмен русофобскими инструкциями, как укусить посильнее Россию.
Жалкие глупые, обделённые серым веществом, недоумки.

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I.D. 08:35 18:01:2018

Укусить пытаются , вот только кусать нечем - зубов нет. Могут только полаять в сторону России.

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ну нет 08:50 18:01:2018

могут еще полизать и пососать

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О Моське 10:34 18:01:2018

Да, знать она сильна,
Коль лает на слона.

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (7)