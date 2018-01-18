По словам Колса, разработанный сеймом проект получил концептуальную поддержку на заседании совета партнеров по коалиции. Депутат входит в правящую коалицию национального объединения «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии».
После технических коррекций инициативу передадут на утверждение парламента.
США приняли так называемый закон Магнитского в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского — юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина».
В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. При этом российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».
Позднее аналогичный закон вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября: он запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.
сообщил в Facebook депутат« ответить
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a moi drug na zabore napisal cto sosed durak.
россии видно не останется ничего, кроме как вернуть ЛВ в состав РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, а слишком озабоченных местных нацистов отправить на перевоспитание на их историческую родину КРАЙНИЙ СЕВЕР РОССИИ.« ответить
Отчмокаете, курносые, в полном составе.« ответить
- По барабану лишь бы цена на бензин в Латвии росла ....меньше мусорников на дороге будет !« ответить
Да пусть принимают... Я уже вижу ,как россияне рыдают. Только от смеха)))) А то , что этот закон будет принят, я уверена - хозяин будет доволен)))« ответить
А почему антирусский, в него только русских запихают, или это для "красного словца", для модного теперича в Расиюшке ругательства "русофобъ".?« ответить
"в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. "« ответить
Они что, сами себя внесут в этот список?
Надо же, прям взаимный обмен опытом между Лаптией и Укропией.« ответить
Идёт обмен русофобскими инструкциями, как укусить посильнее Россию.
Жалкие глупые, обделённые серым веществом, недоумки.
Укусить пытаются , вот только кусать нечем - зубов нет. Могут только полаять в сторону России.« ответить
могут еще полизать и пососать« ответить
Да, знать она сильна,« ответить
Коль лает на слона.