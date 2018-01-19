Генпрокуратура Латвии намеренно препятствует расследованию гибели прославленного кинорежиссера Юриса Подниекса, потому что настоящие обстоятельства его смерти могут пролить свет на правду об обстреле у Бастионной горки 19 января 1991 года

Знаменитый кинорежиссер Юрис Подниекс погиб на одном из озер Рижского взморья 23 июня 1992 года. По официальной версии виной всему был клапан его акваланга, пропускавший воду. Хотя вскрытие вызвало вопросы, уголовного дела возбуждено не было. Спустя семь лет из архива Генпрокуратуры Латвии пропали все данные экспертизы и обследования с места трагедии.

Юрис Подниекс прославился целым рядом киноработ. В 1982 году настоящее потрясение в Латвии вызвал фильм «Созвездие стрелков», посвященный латышским стрелкам. Подниекс получил всесоюзную и международную известность в 1987 году благодаря фильму «Легко ли быть молодым?».

Генпрокуратура Латвии явно не спешит взяться за расследование убийства группы Юриса Подниекса. Даже несмотря на то, что я уже не единожды публично выражал готовность передать в соответствии с существующими юридическими процедурами латвийской Генпрокуратуре имеющуюся у меня аудиозапись рассказа высокопоставленного офицера латвийской армии о том, что убийство в ночь с 19 на 20 января 1991 года Андриса Слапиньша и Гвидо Звайгзне является делом рук уже покойного полковника Земессардзе Дидзиса Мейерса и бывшего командующего Национальными вооруженными силами Латвии Раймондса Граубе.

Понятно, что генпрокурор Латвии Эрик Калнмейерс, лично причастный к тому, что расследование гибели Юриса Подниекса в 1992 году спустили на тормозах, явно не заинтересован в раскрытии дела. Зачем? Он и так долго и упорно пытается доказать общественности, что Юрис Подниекс утонул сам, приводя даже противоречащие здравому смыслу аргументы. А тут еще и «дело Граубе – Мейерса».

Опять же, что будет, если начнут проверять обстоятельства смерти Мейерса, который перед смертью много пил и болтал лишнее. А потом «случайно» застрелился. Также «случайно», как «утонул» Подниекс. Времени со смерти Мейерса прошло не так много, значит, бумаги не должны были еще официально уничтожить, как это было сделано в отношении документов, в которых изложены обстоятельства смерти Подниекса.

Интересно, что людей, которые причастны к делу об убийстве группы Подниекса (я намеренно применяю в том числе и к Подниексу этот термин, так как анализ произошедшего позволяет говорить именно в таком ключе), ожидала блестящая карьера. Как Граубе, так и Калнмейерса. За то, что умеют держать язык за зубами. А кто не умеет держать язык за зубами, как Дидзис Мейерс, исчезают.

Изложенных мною по итогам журналистского расследования фактов достаточно для возобновления расследования дел по смерти Слапиньша, Звайгзне и Подниекса «по вновь открывшимся обстоятельствам». Но, видимо, нахождение виновных в убийстве журналистов не является целью Генпрокуратуры Латвии.

В этой связи еще раз подтвержу, что я продолжу свое общественное расследование убийства группы Подниекса. И призываю всех, кому известны обстоятельства этого преступления, сообщать мне.

Только так мы рано или поздно раскроем одну из тайн, может быть, и главную тайну тех январских событий в Риге 1991 года.

И узнаем имена еще двух стрелков, которые вместе с Граубе и Мейерсом были на Бастионной горке. О них известно лишь то, что эти два пока неизвестных стрелка позже служили в Земессардзе.

И напомню старую истину: любое преступление можно раскрыть.

Дмитрий Ермолаев