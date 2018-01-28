Правительства стран Балтии, где живут самые горькие пьяницы в мире, думали, что повышение акцизов на алкоголь поможет им победить пьянство и пополнить бюджет, но забыли скоординировать свои действия, пишет Bloomberg.

Эстония и Литва повысили акцизы, а Латвия нет, в результате в нее хлынул поток страдающих от жажды пьяниц, а бюджет страны пополнился. В то же время в Эстонии высокие акцизы отпугивают тех, кто хотел бы купить спиртное.

«Вдоль основных трасс на латвийско-эстонской границе появились новые магазины алкоголя», — говорит Мартиньш Казакс, главный экономист Swedbank Latvija.

Причин, чтобы отправиться в дорогу, у местных пьяниц достаточно: бутылка виски Tullamore Dew стоит 23,99 евро в Таллине и всего 15,69 в Риге, так что, проехав сравнительно небольшое расстояние, можно вернуться домой с ящиками пива, вина и крепкого алкоголя.

Доходы Эстонии от повышения акцизов оказались на 34 миллиона евро ниже запланированных. Правительство наполовину сократило запланированное с февраля 2018 года очередное повышение акцизов на алкоголь, за исключением акциза на вино.

Литва, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, является мировым лидером по потреблению алкоголя на душу населения, справляется лучше: доход от акцизов на пиво и вино превысил запланированный, даже несмотря на то, что за последний год они выросли больше чем в два раза.

Однако дальнейшие меры по борьбе с пьянством могут все изменить: сокращается время разрешенной торговли алкоголем, возраст, начиная с которого разрешено покупать и употреблять алкоголь, поднят с 18 до 20 лет, ограничена реклама алкоголя, так что из некоторых журналов даже пришлось вырывать страницы с рекламой.

Последствия акцизной политики ощущаются и за пределами Балтии. Финны, которые прежде толпами приплывали в Таллин на пароме из Хельсинки, чтобы закупиться дешевым алкоголем, устремили свои взоры на Латвию. Как показал опрос, проведенный финским исследовательским центром TAK, больше половины финских граждан, которые привезли из-за границы больше 100 литров алкоголя, купили его в Латвии.