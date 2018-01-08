Латвия строит современную Украину(21)

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Анатолий Тарасов
14:30 08.01.2018
В мире / Евросоюз

Глава института национальной памяти Украины Владимир Вятрович порадовал публику глубинами исторического познания: на этот раз он сделал научное «открытие» о том, что Украина была «оккупирована» Советским Союзом. Хотя не будем спешить иронизировать. Возможно, сенсацию Вятровичу подсказал кто-то из Латвии.

Итак, Вятрович в эфире 5 канала украинского ТВ заявил, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР оккупацией. «Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — подчеркнул украинский историк.

 

Более того, по мнению Вятровича, современная Украина должна провозгласить свою преемственность от Украинской Народной Республики (УНР), действовавшей на Украине, с перерывами на другие режимы, в годы гражданской войны. Той самой УНР, руководство которой пошло на отдельные переговоры с Германией, чем существенно ослабило позиции Москвы при заключении Брестского мира. Той самой УНР, которая фактически сдала Украину Германии. Завершилась же германо-украинская «дружба» тем, что немецкий патруль зашел на заседание Центральной рады УНР и разогнал ее.

 

Напомним, что сейчас Украина считает себя преемником УССР. Кстати, совершенно попутно отметим, что Крым к УНР,  даже гипотетически, отношения не имел.

 

То есть Вятрович предлагает перенесли на Украину модель Латвии. Та же преемственность к досоветской республике, та же концепция «оккупации». На самом деле, столь же «притянутая за уши».

 

Кто из Латвии советует Вятровичу? Сложно сказать. Но обращает внимание то, что украинские националисты уже не первый раз копируют латвийский опыт. О том, как Украина берет пример с Латвии в вопросе уничтожения русского школьного образования,  мы уже писали. Более того, украинские и латышские националисты явно синхронизируют этот процесс, пытаясь одновременно ликвидировать образование на русском в 2018 году.

 

На Украине время от времени раздаются призывы использовать опыт Латвии и присвоить гражданам Украины из нелояльного Донбасса статус «неграждан».

 

В свою очередь, латвийские военные ездили на Украину и изучали опыт действий Вооруженных сил Украины в Донбассе. Для чего? Неужели для действий в Латгалии? Остается надеяться, что Даугавпилс не разделит судьбу Донецка, хотя британское телевидение и пыталось навязать восточному региону Латвии виртуальный имидж сепаратистов.

 

Но надо ли все это Латвии? Конечно, дружба против соседа, то есть России, всегда развивается быстро. Есть общая повестка дня: «кого поругать». А вот позитив-то в чем? К тому же Вятрович уже рассорил Киев с Варшавой, так он вовлечет в общую ссору с Польшей и Латвию.

 

Да и Украине выгода сомнительна. По совету Вятровича, Киев разрушит всю международную субъектность Украины, опирающуюся на преемство от УССР. Взамен Украина получит химеру «оккупации» и дальнейшее размывание правового статуса своей западной границы, который держится на преемстве от УССР. Ведь помнится, что Симон Петлюра от имени УНР заключил в 1920 году договор с Варшавой о совместных действиях против России, по которому отказался от западных областей нынешней Украины.

 

 

Дмитрий Ермолаев

Sputnik / Фото
Комментарии (21)
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Апис 14:47 08:01:2018

Беда с этим народцем. .. Как и с ему подобным. Ну, нельзя же так! Столько дураков в одном месте нельзя собирать.

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Укропия+Лаптия =это сила 16:02 08:01:2018

Неужели неясно? Это Домбрава все инструкции укропам дал, ведь он был на Майдане и перед хохложопыми выступал с трибуны, кстати, на русском говорил.
Вообщем Домбрава учит укропов, как унижать и угнетать русских.

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хуторянен 17:30 08:01:2018

УНР в 1949 году была признана постоянным членом ООН .

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ПHX 18:57 08:01:2018

"хуторянен" твоё погоняло «Фанни Каплан"?......
Едет хохол в поезде. Пытается запихнуть в рот здоровенный кусок сала. Ничего не получается.
Подходит проводник:
- Может вам разрезать?
- Ага, утут (показывает на уголки рта).

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nk.org.ua/politika/territorialnaya-tselostnost-i-mejdunarodnoe-priznanie-ukrainyi-pod-somneniem-ii-112987 19:24 08:01:2018

Ни в УНР, ни в Украинской державе Скоропадского, ни тем более в несуществующей бандеровской Украине не было не только Донбасса и Крыма, но даже Закарпатья и ещё ряда регионов. Причём последний правитель УНР, который контролировал хоть какую-то территорию (правда, при помощи поляков) умудрился ещё официально передать Польше Галицию. Вот такая преемственность! Неудивительно, что украинские националисты так легко теряют земли, которые собирали не они.

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Латвия строит 19:53 08:01:2018

4 дуркаинский рейх

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ИвАн 20:28 08:01:2018

Хохлядский пример зарозитеден

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vvvv 14:49 08:01:2018

надо же, что творится в безграничном космосе, БУКАШКИ.

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Евгений 14:51 08:01:2018

Ну раз мы оккупанты верните ,будьте любезны, все что оккупанты вам дали ,я имею виду начиная от Ленина , Сталина , все земли и города. Вернете !!! вот тогда я поверю что оккупация была .

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ин-на 17:40 08:01:2018

пес залупутинский ты иди к своему плешивому царьку и он тебе все даст и может еще и придаст . рн же у вас гомосек и педофил

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И в Латвии есть НОД 15:08 08:01:2018

Ха-ха. Все закономерно.

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шери 15:41 08:01:2018

Украина была «оккупирована» Советским Союзом============К которой отошли полуостров Крым, Львов..... Почему об этом молчат? Крым на Родине, а Львов? Латвия и Украина обменялись опытом.....,,задрыпанные,, друзья, нельзя же быть настолько тупыми, чтоб ,,творить,,в ущерб своим сранам

« ответить
123

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)

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