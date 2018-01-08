Глава института национальной памяти Украины Владимир Вятрович порадовал публику глубинами исторического познания: на этот раз он сделал научное «открытие» о том, что Украина была «оккупирована» Советским Союзом. Хотя не будем спешить иронизировать. Возможно, сенсацию Вятровичу подсказал кто-то из Латвии.

Итак, Вятрович в эфире 5 канала украинского ТВ заявил, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР оккупацией. «Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — подчеркнул украинский историк.

Более того, по мнению Вятровича, современная Украина должна провозгласить свою преемственность от Украинской Народной Республики (УНР), действовавшей на Украине, с перерывами на другие режимы, в годы гражданской войны. Той самой УНР, руководство которой пошло на отдельные переговоры с Германией, чем существенно ослабило позиции Москвы при заключении Брестского мира. Той самой УНР, которая фактически сдала Украину Германии. Завершилась же германо-украинская «дружба» тем, что немецкий патруль зашел на заседание Центральной рады УНР и разогнал ее.

Напомним, что сейчас Украина считает себя преемником УССР. Кстати, совершенно попутно отметим, что Крым к УНР, даже гипотетически, отношения не имел.

То есть Вятрович предлагает перенесли на Украину модель Латвии. Та же преемственность к досоветской республике, та же концепция «оккупации». На самом деле, столь же «притянутая за уши».

Кто из Латвии советует Вятровичу? Сложно сказать. Но обращает внимание то, что украинские националисты уже не первый раз копируют латвийский опыт. О том, как Украина берет пример с Латвии в вопросе уничтожения русского школьного образования, мы уже писали. Более того, украинские и латышские националисты явно синхронизируют этот процесс, пытаясь одновременно ликвидировать образование на русском в 2018 году.

На Украине время от времени раздаются призывы использовать опыт Латвии и присвоить гражданам Украины из нелояльного Донбасса статус «неграждан».

В свою очередь, латвийские военные ездили на Украину и изучали опыт действий Вооруженных сил Украины в Донбассе. Для чего? Неужели для действий в Латгалии? Остается надеяться, что Даугавпилс не разделит судьбу Донецка, хотя британское телевидение и пыталось навязать восточному региону Латвии виртуальный имидж сепаратистов.

Но надо ли все это Латвии? Конечно, дружба против соседа, то есть России, всегда развивается быстро. Есть общая повестка дня: «кого поругать». А вот позитив-то в чем? К тому же Вятрович уже рассорил Киев с Варшавой, так он вовлечет в общую ссору с Польшей и Латвию.

Да и Украине выгода сомнительна. По совету Вятровича, Киев разрушит всю международную субъектность Украины, опирающуюся на преемство от УССР. Взамен Украина получит химеру «оккупации» и дальнейшее размывание правового статуса своей западной границы, который держится на преемстве от УССР. Ведь помнится, что Симон Петлюра от имени УНР заключил в 1920 году договор с Варшавой о совместных действиях против России, по которому отказался от западных областей нынешней Украины.

Дмитрий Ермолаев