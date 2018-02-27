Латвия теряет кормильщиков: сотни людей и тысячи их детей останутся без средств(33)

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LETA
Герман Бергер
17:50 27.02.2018
Наша Латвия / Социум

Уже на следующей недели работу потеряет уже 30% коллектива ликвидируемого в Латвии банка ABLV, заявил председатель правления финансовой организации Эрнест Бернис. «Это около 300 человек, у которых 700 детей в возрасте до 12 лет», — подчеркнул он. Всего в банке работали около 1000 человек... То есть, текущая волна увольнений — лишь первая.

Если учитывать, что в ликвидируемом банке ABLV работали около 1000 человек, — ситуация скажется на латвийском рынке труда не лучшим образом. А значит, пострадает и экономика Латвии: эти люди платили налоги, тратили деньги, привлекаемые в нашу страну. Теперь же они пойдут на биржу, а потом им придётся искать работу. Многие из этих людей уедут за границу, вместе со своими семьями и детьми... 

 

Уже на следующей неделе работу потеряет 30% коллектива ABLV Bank. Об этом на пресс-конференции завил председатель правления банка Эрнест Бернис.

 

Рассказывая о событиях последний двух недель, он отметил, что сложнее всего ему было говорить со своими сотрудниками.

 

«Мне было легко говорить с регуляторами. Мне было легко говорить с ЕЦБ. Мне было легко говорить с вами [с журналистами]. Тяжелее всего мне было говорить с своими людьми», — сказал Бернис, с трудом сдерживая слезы, цитирует Baltkom.

 

По его словам, уже на следующей недели работу потеряет уже 30% коллектива.

 

«Это около 300 человек, у которых 700 детей в возрасте до 12 лет. Мы делаем все возможное, что дать им какие-то гарантии. Первый этап сокращения проведет нынешнее правление, а следующие — уже ликвидаторы», — сказал он.

 

Напомним, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации.

 

Банк считает, что таким образом сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы расплатиться со всеми клиентами, сообщили в банке.

 

«Решение чрезвычайно тяжелое, но в этой ситуации — наиболее ответственное», — заявил председатель правления банка Эрнест Бернис.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (33)
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Latviešu patriots 17:56 27:02:2018

Krievu okupantu pēctečus prom no Latvijas! To skaitā blēžu baņķierus!

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СМЕРШ >>Latviešu patriots 18:00 27:02:2018

Свободу Латгалии! Смерть латышским оккупантам!

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Latviešu patriots 18:12 27:02:2018

SMERŠAM. Turi nu muti vārguli, kamēr esi dzīvs! Vienīgie okupanti ir tev līdzīgie krievi!

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Jurists Putriotam 18:26 27:02:2018

Tu esi debīls.

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mestnij 18:45 27:02:2018

davaj odin raz strelu zabjem ja tebja nauchu momentom kak nado svoju rodinu ljubitj kozel smerdjuchij

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Latviešu patriots 18:54 27:02:2018

Mestnijam. Pamēģini, nebūsi pirmais krievs, kas no manis dabūjis pa purnu! Neviens okupantu dirsējs man Latvietim neko nenorādīs!

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Саня 19:03 27:02:2018

Не чего у американцев соска большая .Прокормит Янисов и Мудит.

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Latviešu patriots 18:54 27:02:2018 Mestnijam. Pamēģini, nebūsi pirmais krievs, kas no manis dabūjis pa purnu! Neviens okupantu dirsējs man Latvietim neko nenorādīs! 19:11 27:02:2018

это не тебе в макфональде натовские солдат носяру поломал?

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Latviešu patriots 21:09 27:02:2018

Es zinu, ka esmu debils un pediks...

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Latviešu patriotu DEBILU 21:13 27:02:2018

С каких это пор петухи дырявые угрожают? Твое дело кукарекать или пидралалакать в собачьей позе, когда тебя шпилят в зад, а потом под шконкуб к таким же "девочкам"..

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Саня 21:22 27:02:2018

Педриотс, не обосрись только от радости, не люблю , когда ты обделаный.

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Саня 21:29 27:02:2018

Кому ты там морды бил, ушлепок. Судя по твоим высерам, тебя всю твою дебильную жизнь били по свинячей харе, а чаще всего по голове. Результат, как говорится, на лице, сорри, на рыле..

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Nek-to 18:05 27:02:2018

Jejeje...
Sotni ljudej - ponjatno...
dal'she - v tatiSSackix sem'jax - 1.7 rebenka...
dal'she - v sem'jax, obychno, dvoe roditelej
Ob'jasnite, pls, kak (sotni) / 2 x 1.7 = tysjachi?

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10 дюймов 18:10 27:02:2018

А радости-то полные штаны, завидуйте и белки, и жучки-----радость переполнила латышских патриотов -----каков удар да врагу, да по России----поздравляют друг друга, обнимаются, целуются----А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?----да вот банк закрыли, людей увольняют и спасибо Америке за наше счастливое будущее----и патриоты побежали дальше праздновать и уже издалека слышна была песня и песня эта гимн----Что-то там про Бога и про Латвию.

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Саня 18:10 27:02:2018

Нацсостав уволенных в студию.
В любом случае- скатертью дорога. Будь-то чемодан-лодка-Швеция или чемодан-пешком-Россия. Меньше народа-больше кислорода.

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Да 18:28 27:02:2018

Я уже писал, что ты Д Э Б И Л но не знал, что на столько.

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Цыник -Сане ушлепку 21:19 27:02:2018

Когда ты сдохнешь вместе со своим гомодружком Latviješu galvenajs Pedriots, мы это сразу почувствуем по переизбытку чистого воздуха. Планета очистится от двух смердящих недоумков. Аминь.

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Знак Зодиака 18:16 27:02:2018

Ну не всё так печально.
По закону они будут на бирже получать отступные и это будет не единовременно.
Это будут солидные суммы в несколько тысяч евро на протяжении всего срока нахождения на бирже.
Потом, отдохнув и успокоившись они что-нибудь придумают, их дети голодными не будут.
Они продолжат обучаться за границей, да и кубышки под кроватями у них не пустые стоят.
Так что на жалость к ним давить не надо, они этого не заслуживают.
Хватит жировать на наших процентах.

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смеёшься? 20:12 27:02:2018

Шесть месяцев,каждый месяц меньше и меньше?Какие тысячи рядовой банкир?Да вы клоун.....

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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