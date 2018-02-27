LETA

Уже на следующей недели работу потеряет уже 30% коллектива ликвидируемого в Латвии банка ABLV, заявил председатель правления финансовой организации Эрнест Бернис. «Это около 300 человек, у которых 700 детей в возрасте до 12 лет», — подчеркнул он. Всего в банке работали около 1000 человек... То есть, текущая волна увольнений — лишь первая.

Если учитывать, что в ликвидируемом банке ABLV работали около 1000 человек, — ситуация скажется на латвийском рынке труда не лучшим образом. А значит, пострадает и экономика Латвии: эти люди платили налоги, тратили деньги, привлекаемые в нашу страну. Теперь же они пойдут на биржу, а потом им придётся искать работу. Многие из этих людей уедут за границу, вместе со своими семьями и детьми...

Уже на следующей неделе работу потеряет 30% коллектива ABLV Bank. Об этом на пресс-конференции завил председатель правления банка Эрнест Бернис.

Рассказывая о событиях последний двух недель, он отметил, что сложнее всего ему было говорить со своими сотрудниками.

«Мне было легко говорить с регуляторами. Мне было легко говорить с ЕЦБ. Мне было легко говорить с вами [с журналистами]. Тяжелее всего мне было говорить с своими людьми», — сказал Бернис, с трудом сдерживая слезы, цитирует Baltkom.

По его словам, уже на следующей недели работу потеряет уже 30% коллектива.

«Это около 300 человек, у которых 700 детей в возрасте до 12 лет. Мы делаем все возможное, что дать им какие-то гарантии. Первый этап сокращения проведет нынешнее правление, а следующие — уже ликвидаторы», — сказал он.

Напомним, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации.

Банк считает, что таким образом сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы расплатиться со всеми клиентами, сообщили в банке.

«Решение чрезвычайно тяжелое, но в этой ситуации — наиболее ответственное», — заявил председатель правления банка Эрнест Бернис.