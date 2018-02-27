Если учитывать, что в ликвидируемом банке ABLV работали около 1000 человек, — ситуация скажется на латвийском рынке труда не лучшим образом. А значит, пострадает и экономика Латвии: эти люди платили налоги, тратили деньги, привлекаемые в нашу страну. Теперь же они пойдут на биржу, а потом им придётся искать работу. Многие из этих людей уедут за границу, вместе со своими семьями и детьми...
Уже на следующей неделе работу потеряет 30% коллектива ABLV Bank. Об этом на пресс-конференции завил председатель правления банка Эрнест Бернис.
Рассказывая о событиях последний двух недель, он отметил, что сложнее всего ему было говорить со своими сотрудниками.
«Мне было легко говорить с регуляторами. Мне было легко говорить с ЕЦБ. Мне было легко говорить с вами [с журналистами]. Тяжелее всего мне было говорить с своими людьми», — сказал Бернис, с трудом сдерживая слезы, цитирует Baltkom.
По его словам, уже на следующей недели работу потеряет уже 30% коллектива.
«Это около 300 человек, у которых 700 детей в возрасте до 12 лет. Мы делаем все возможное, что дать им какие-то гарантии. Первый этап сокращения проведет нынешнее правление, а следующие — уже ликвидаторы», — сказал он.
Напомним, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации.
Банк считает, что таким образом сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы расплатиться со всеми клиентами, сообщили в банке.
«Решение чрезвычайно тяжелое, но в этой ситуации — наиболее ответственное», — заявил председатель правления банка Эрнест Бернис.
Krievu okupantu pēctečus prom no Latvijas! To skaitā blēžu baņķierus!« ответить
Свободу Латгалии! Смерть латышским оккупантам!« ответить
SMERŠAM. Turi nu muti vārguli, kamēr esi dzīvs! Vienīgie okupanti ir tev līdzīgie krievi!« ответить
Tu esi debīls.« ответить
davaj odin raz strelu zabjem ja tebja nauchu momentom kak nado svoju rodinu ljubitj kozel smerdjuchij« ответить
Mestnijam. Pamēģini, nebūsi pirmais krievs, kas no manis dabūjis pa purnu! Neviens okupantu dirsējs man Latvietim neko nenorādīs!« ответить
Не чего у американцев соска большая .Прокормит Янисов и Мудит.« ответить
это не тебе в макфональде натовские солдат носяру поломал?« ответить
Es zinu, ka esmu debils un pediks...« ответить
С каких это пор петухи дырявые угрожают? Твое дело кукарекать или пидралалакать в собачьей позе, когда тебя шпилят в зад, а потом под шконкуб к таким же "девочкам"..« ответить
Педриотс, не обосрись только от радости, не люблю , когда ты обделаный.« ответить
Кому ты там морды бил, ушлепок. Судя по твоим высерам, тебя всю твою дебильную жизнь били по свинячей харе, а чаще всего по голове. Результат, как говорится, на лице, сорри, на рыле..« ответить
Jejeje...« ответить
Sotni ljudej - ponjatno...
dal'she - v tatiSSackix sem'jax - 1.7 rebenka...
dal'she - v sem'jax, obychno, dvoe roditelej
Ob'jasnite, pls, kak (sotni) / 2 x 1.7 = tysjachi?
А радости-то полные штаны, завидуйте и белки, и жучки-----радость переполнила латышских патриотов -----каков удар да врагу, да по России----поздравляют друг друга, обнимаются, целуются----А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?----да вот банк закрыли, людей увольняют и спасибо Америке за наше счастливое будущее----и патриоты побежали дальше праздновать и уже издалека слышна была песня и песня эта гимн----Что-то там про Бога и про Латвию.« ответить
Нацсостав уволенных в студию.« ответить
В любом случае- скатертью дорога. Будь-то чемодан-лодка-Швеция или чемодан-пешком-Россия. Меньше народа-больше кислорода.
Я уже писал, что ты Д Э Б И Л но не знал, что на столько.« ответить
Когда ты сдохнешь вместе со своим гомодружком Latviješu galvenajs Pedriots, мы это сразу почувствуем по переизбытку чистого воздуха. Планета очистится от двух смердящих недоумков. Аминь.« ответить
Ну не всё так печально.« ответить
По закону они будут на бирже получать отступные и это будет не единовременно.
Это будут солидные суммы в несколько тысяч евро на протяжении всего срока нахождения на бирже.
Потом, отдохнув и успокоившись они что-нибудь придумают, их дети голодными не будут.
Они продолжат обучаться за границей, да и кубышки под кроватями у них не пустые стоят.
Так что на жалость к ним давить не надо, они этого не заслуживают.
Хватит жировать на наших процентах.
Шесть месяцев,каждый месяц меньше и меньше?Какие тысячи рядовой банкир?Да вы клоун.....« ответить