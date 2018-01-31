Центральное статистическое управление (ЦСУ) сегодня опубликовало отчет о том, как выглядит портрет латвийского эмигранта, который покинул страну 2014-2016 годах. Оказалось, что портрет одним предложением можно было бы описать так: «латыш, из Латгалии, 25-29 лет, неженат, получил как минимум среднее образование».
ЦСУ отмечает, что широкая эмиграция началась в Латвии в конце 19 века, чаще всего она была связана с военными конфликтами, политическими репрессиями и экономическими причинами. Последняя волна эмиграции начинает отсчет с 2009 года, и в ее основе лежат чисто экономические факторы.
С 2009 года, отмечает ЦСУ, Латвия потеряла более чем 200 тыс. жителей. В последние три года темпы эмиграции немного снизились. В период с 2014 по 2016 год отрицательное сальдо миграции составляло 8-12 тысяч человек в год. Для сравнения: в годы кризиса (2009-2010 годы) только из-за отрицательной миграции Латвия теряла по 35 тысяч человек в год.
* Сколько ему лет?
ЦСУ отмечает: в среднем каждый день Латвию покидает из-за эмиграции 55 жителей: 25 мужчин, 22 женщины и 8 детей. Чаще всего все они (кроме детей) — трудоспособного возраста. Особенно много людей в возрасте от 25 до 29 лет (в 2014 году таких было 18,2 %, 2015 году –18 % и в 2016 году — 17 % от всех эмигрантов).
*Национальность и откуда уезжают?
Больше половины всех эмигрантов — 50,4% — это латыши. Остальное приходится на русских и другие национальности. Отмечается, что доля латышей, которые уезжают из страны, в последние годы стала снижаться. Больше всего эмигрантов — из Латгалии.
* Семейное положение и дети
Большая часть эмигрантов (46%) — люди неженатые. То есть они либо не были в браке, либо развелись или овдовели. Остальные состоят в браке. ЦСУ подчёркивает, что эмиграция создает еще одну большую проблему: на заработки уезжает один или оба родителя, а детей чаще всего оставляют в Латвии. Интересно, что если эмигрируют оба родителя, то в 68,4% случав детей они забирают в собой. Если уезжает только мать, то почти половина (52,4%) детей едут вместе с ней. Но когда уезжает только отец, то в 83,1% случаях ребенок остается в Латвии.
* Образование
ЦСУ утверждает, что по сравнению с уровнем образования всех жителей Латвии, у эмигрантов этот уровень несколько ниже. Однако надо отметить, что у каждого пятого — высшее образование. У каждого четвертого мужчины — основное образование, то есть даже нет среднего. Для мужчин недостаток образования является основным мотивом к отъезду. А вот для женщин этот фактор не характерен, поскольку 25,8% уехавших женщин имеют высшее образование
улетающий в даль самолёт, даёт возможности!----Что конкретно может предложить латышское государство, кроме как завышенных налогов, безработицы и воровства на высшем уровне?« ответить
ЛАТЫШСКИЙ язык !!!« ответить
25 мужчин, 22 женщины и 8 детей. Половина латышей, половина "русскоговорящих", в Россию на ПМЖ как мы знаем , по статистике в день уезжает примерно 1/4 человека, то есть за неделю примерно целый человек, желающий припасть к скрепам и стратам.« ответить
вымираты вымирают, туда им и дорога« ответить
но ВВП растет,значит все в порядке.« ответить
Ну а как же не лгать,ведь история успеха« ответить
Больше половины всех эмигрантов — 50,4% — это латыши. =============Лат.яз в опастности? И это власть? Люди уезжают, и устроившись на новом месте,навряд ли вернутся на ,,родину,,которая их под зад коленом,создала невыносимые нищии условия для жизни. А о пенсиях на будущее отдельный разговор. Меньше надо воровать и больше заботы проявлять« ответить