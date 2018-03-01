Банк ABLV обрушился из-за проблемы, которую европейские регуляторы не предусмотрели — предположительного отмывания денег ядерной программы КНДР и уголовного иска США против банка.
Проблемы ABLV нанесли еще один удар по банковской системе и репутации Латвии, с учетом недавних обвинений в коррупции в адрес главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола заверила Politico на прошлой неделе, что эти два события не связаны, но оба они показывают в неблагоприятном свете постсоветскую страну, которая только четыре назад вступила в еврозону.
Хотя ликвидация ABLV может и не иметь значительного влияния на финансовую стабильность Европы, она демонстрирует, что в системе банковского контроля, которую Брюссель создал после экономического кризиса, зияет огромная дыра.
Все многочисленные правила, введенные после кризиса, не помешали ликвидации третьего по величине банка Латвии, так как система Единого надзорного механизма (SSM) европейского центробанка не учитывает отмывания денег.
Это вызвало критические замечания о том, что европейское регулирование банков — просто инстинктивная реакция, которая сфокусирована на проблемах с капиталом и ликвидностью и не учитывает прочие многочисленные неприятности, которые могут произойти с банками.
Во время кризиса 2008 года отмывание денег не было широко распространенной проблемой, и поэтому за ней никогда не следили на уровне ЕС, так как национальные регуляторы уверяли, что это нарушит из суверенитет.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) быстро снял с себя ответственность за ABLV. На прошлой неделе Даниэль Нуи, член наблюдательного совета ЕЦБ, заявила: «Нарушения законодательства об отмывании денег могут быть симптомами глубинных проблем банка, однако у ЕЦБ нет полномочий для расследования такого рода нарушений».
Это объяснение, однако, удовлетворило не всех критиков.
«Если ЕЦБ контролирует банки, он должен был это заметить, — заметил дипломат из страны еврозоны. — Странно, что проблему обнаружили США».
Неприятности латвийского банка начались 13 февраля после заявления Минфина США о возможных случаях отмывания денег. Когда у ABLV начались финансовые проблемы, ЕЦБ велел латвийскому регулятору заморозить все платежи банка. Однако 24 февраля ЕЦБ был вынужден объявить, что банк «банкротится или может обанкротиться», что означает, что ABLV должен либо быть спасен согласно правилам ЕС, либо пойти по дну.
При этом не факт, что нынешний подход ЕС к контролю над деятельностью банков как-то изменится. Единый совет по санации банков, соответствующее агентство ЕС, немедленно заявил, что спасение ABLV — не в общественных интересах. ABLV будет ликвидирован согласно латвийскому и люксембургскому законодательствам — ЕЦБ также объявил банкротом филиал банка в Люксембурге.
ABLV — сравнительно небольшой банк, в сентябре его активы составляли всего 3,6 млрд евро, так что общий эффект от его ликвидации будет минимальным. Однако если в следующий раз то же самое произойдет с системным банком, то Брюсселю уже не так повезет.
Страна бездарей и рабов« ответить
А Латвия что, Антарктида или отдельный континент? Если решили врать писали бы правиоьно - Латвия тянет остальных стран Европы на дно. Часть Расии ведь тоже Европа. Это во первых.« ответить
А во вторых, ПОХ все остальные! Главное, чтобы Латвии было бы хорошо, чтобы латвийцам жилось бы прекрасно. Все остальные пусть подыхают. Никому в Расии, Китае, Украине, США, Аргентине и так далее не интересует судьба латвийцев, так что же вы такие дураки и волнуетесь о них! Свой дом, своя семья, лично каждый сам. Это наследие крепостного ига, когда у слуги навязали чувство вины за дискомфорт соседей.
В России упал самолёт? ПОХ на них! Включите телик и посмотрите какаой нибудт шоу для личного комфорта. Советую Симпли Ред, для тех, кто за 50.
И Крым оставьте в покое. Крымчан все устраивает.« ответить
и как давно "расия" в ес и нато? и как они на субсидии и дотации от мвф (и не только), а еще интересней, как без них.. )))) Понимаю плохо когда ай кью отрицательный но не надо было школу прогуливать .)))« ответить
_Вот,вот! 09:22 01:03:2018« ответить
И Крым оставьте в покое_
А Россия Ичкерию оставила в покое?! А ведь чеченцы не то что на пеферендуме, они головы сложили за независимость.
Крым это имущество всех украинцев, а не только тех, кто живёт в Крыму. И Татария и Саха и другие районы хотят уйти от России. А давайте ка устроим референдум в Питере, хотят ли они стать частью Швеции. И ты думаешь, что результаты будут на стороне Москвы? Любое измения границ это сундук Пандоры. Крым надо вернуть Украине ради мира в всём Мире.
_орогой талапонец, 09:47 01:03:2018« ответить
и как давно "расия" в ес и нато_
Расiя это на белорусском. На каком языке мне писать, тебе совет спрашивать не буду. А насчёт как давно... а я разве что-то писал о ЕС и НАТО? Водкой глаза залил уже с самого утра? Что ты там про кю хрюкаешь?! Перечитай заголовок, там написано "Европа". Ну что, об.срался хрюкающее существо? )))
Латвии хорошо -ок ! Крыму хорошо -ок! Или не ок?« ответить
Что есть , территория и границы без людей?!
Александр Шерстобитов 09:15 01:03:2018« ответить
А Латвия что, Антарктида или отдельный континент? Если решили врать писали бы правиоьно - Латвия тянет остальных стран Европы на дно. Часть Расии ведь тоже Европа. Это во первых.
только не говори,что не видишь разницы между ес и европой и не понимаешь о какой европе идет речь в контексте.
короче,сосни и не сплевывай
Virsraksts kā jau vienmēr idiotisks! Un saturs arī!« ответить
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"Latviešu patriots" kā jau vienmēr idiotisks! Un saturs arī
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"Latviešu patriots" kā jau vienmēr idiots! Un saturs vina arī
Vesti.lv« ответить
Куда же вы так быстренько запрятали статью о беспределе в Саулкрастах?
Которая резко, в 7.5 раз повысила ставку налога на недвижимость?
Многие старики не могут теперь оплатить свои дачные постройки.
Впору начинать массовую кампанию по сбору подписей против этой жестокости по отношению к людям.
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