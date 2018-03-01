Банковский скандал в Латвии, на периферии ЕС, внезапно показал недостаточность усилий по созданию безопасного европейского банковского союза, пишет Politico.

Банк ABLV обрушился из-за проблемы, которую европейские регуляторы не предусмотрели — предположительного отмывания денег ядерной программы КНДР и уголовного иска США против банка.

Проблемы ABLV нанесли еще один удар по банковской системе и репутации Латвии, с учетом недавних обвинений в коррупции в адрес главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола заверила Politico на прошлой неделе, что эти два события не связаны, но оба они показывают в неблагоприятном свете постсоветскую страну, которая только четыре назад вступила в еврозону.

Хотя ликвидация ABLV может и не иметь значительного влияния на финансовую стабильность Европы, она демонстрирует, что в системе банковского контроля, которую Брюссель создал после экономического кризиса, зияет огромная дыра.

Все многочисленные правила, введенные после кризиса, не помешали ликвидации третьего по величине банка Латвии, так как система Единого надзорного механизма (SSM) европейского центробанка не учитывает отмывания денег.

Это вызвало критические замечания о том, что европейское регулирование банков — просто инстинктивная реакция, которая сфокусирована на проблемах с капиталом и ликвидностью и не учитывает прочие многочисленные неприятности, которые могут произойти с банками.

Во время кризиса 2008 года отмывание денег не было широко распространенной проблемой, и поэтому за ней никогда не следили на уровне ЕС, так как национальные регуляторы уверяли, что это нарушит из суверенитет.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) быстро снял с себя ответственность за ABLV. На прошлой неделе Даниэль Нуи, член наблюдательного совета ЕЦБ, заявила: «Нарушения законодательства об отмывании денег могут быть симптомами глубинных проблем банка, однако у ЕЦБ нет полномочий для расследования такого рода нарушений».

Это объяснение, однако, удовлетворило не всех критиков.

«Если ЕЦБ контролирует банки, он должен был это заметить, — заметил дипломат из страны еврозоны. — Странно, что проблему обнаружили США».

Неприятности латвийского банка начались 13 февраля после заявления Минфина США о возможных случаях отмывания денег. Когда у ABLV начались финансовые проблемы, ЕЦБ велел латвийскому регулятору заморозить все платежи банка. Однако 24 февраля ЕЦБ был вынужден объявить, что банк «банкротится или может обанкротиться», что означает, что ABLV должен либо быть спасен согласно правилам ЕС, либо пойти по дну.

При этом не факт, что нынешний подход ЕС к контролю над деятельностью банков как-то изменится. Единый совет по санации банков, соответствующее агентство ЕС, немедленно заявил, что спасение ABLV — не в общественных интересах. ABLV будет ликвидирован согласно латвийскому и люксембургскому законодательствам — ЕЦБ также объявил банкротом филиал банка в Люксембурге.

ABLV — сравнительно небольшой банк, в сентябре его активы составляли всего 3,6 млрд евро, так что общий эффект от его ликвидации будет минимальным. Однако если в следующий раз то же самое произойдет с системным банком, то Брюсселю уже не так повезет.