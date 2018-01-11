Страну записали в категорию «исчезающие государства», — пишет газета «СЕГОДНЯ»

В качестве самого яркого примера, иллюстрирующего негативные демографические процессы, происходящие в ряде стран Европы, западные аналитики называют Латвию. Государство ослабевает и в отношении ЕС, и в отношении России, полагают наблюдатели.

Мы их теряем

Большой резонанс в Европе вызвала недавняя статья в американском издании Politico. В ней говорится о нелегкой судьбе стран, находящихся «в процессе исчезновения». Латвия — самый яркий пример. «Между 2000 и 2015 годами население страны уменьшилось на 20%», — сообщает СМИ.

На эту тему продолжил размышления французский аналитический интернет–портал Atlantico. Он пишет, что в Европе сокращение населения коснулось двух групп стран. Первая группа — государства бывшего СССР. Кроме Латвии это также Литва, Украина (с 1993 года она потеряла 8 млн. человек), Эстония и Молдавия.

Вторая группа — Балканы. «Исчезают» Румыния, Болгария, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Албания и даже Греция.

Убыль населения отмечена также в Венгрии и с недавних пор — в Португалии.

Пережить Евросоюз

«Снижение демографии объясняется, как правило, неблагоприятной эволюцией двух факторов: слабым воспроизводством населения и миграционными процессами.

Первый фактор является следствием весьма низкой рождаемости, гораздо меньшей, чем уровень воспроизводства поколений, когда людей рождается меньше, чем умирает. Например, в Боснии и Герцеговине общий коэффициент фертильности женщин составляет менее 1,3 ребенка на женщину, один из самых низких показателей на континенте.

Вторым фактором является массовая эмиграция молодых людей в Западную Европу, где заработная плата значительно выше и лучше условия жизни. Например, примерно одна треть албанцев покинули страну с 1990 года», — пишет Atlantico.

Однако, как думают французские журналисты, термин «исчезающие государства» отдает преувеличением. Уменьшение населения обычно не приводит к исчезновению государства. Для этого негативные факторы должны наблюдаться в течение более века. Латвия, однако, исключение — ведь здесь ситуация самая плохая.

«Этот вопрос при определенных условиях может быть актуальным для такого малонаселенного государства, как Латвия, которое редко когда было независимым в ходе своей истории, но не для Украины или Румынии. Но нельзя отрицать, что эти страны ослаблены своей плохой демографической ситуацией».

«Ирония состоит в том, что балтийские страны пережили советскую оккупацию, но могут не пережить членство в ЕС», — написал в социальных сетях, реагируя на публикацию Politico, американский экономист Бранко Миланович.

Слабость — не радость

Atlantico называет процесс расширения ЕС на Восток «мексиканизацией» — на примере отношений между США и Мексикой, которая является для Америки поставщиком дешевой рабочей силы: «Жители Восточной Европы, в основном молодежь, не могут устоять перед простотой эмиграции в Западную Европу, предлагающей более высокие зарплаты, особенно когда некоторые западные страны вроде Германии, где не хватает рабочей силы, встречают этих людей с распростертыми объятиями».

По мнению французского издания, негативные демографические процессы ослабляют страны Восточной Европы политически, так как они теряют своей вес внутри ЕС, где доминируют крупные государства — Германия, Франция, Великобритания (до Brexit), Италия.

«Параллельно, что касается стран бывшего СССР и его некогда сателлитов, эти демографические проблемы ослабляют их по отношению к возрождающейся России. Хотя ее демографическая ситуация тоже далеко не блестящая — население стагнирует в последние годы, — она предстает на этом фоне неким «людоедом». Например, Латвия может быть захвачена русской армией за несколько дней», — указывает Atlantico.

Настоящие проблемы

Добавим, что фертильность в Латвии (1,7 ребенка на женщину, данные Евростата за 2015 год) выше, чем в среднем по ЕС (1,58) и является одной из самых высоких в Европе. Больше рожают детей только в четырех странах Европейского союза: во Франции (1,96), в Ирландии (1,92), Швеции (1,85), Великобритании (1,8) и Дании (1,71).

Демографическая проблема Латвия не низкая рождаемость (нигде в Европе фертильность не превышает необходимых для воспроизводства населения 2,1 ребенка на женщину), а высокая смертность и уровень эмиграции. Власти же страны продолжают делать вид, что демография — это лишь вопрос рождаемости, хотя совершенно очевидно, что в Латвии она практически достигла потолка.

ЦИТАТЫ

«Ирония состоит в том, что балтийские страны пережили советскую оккупацию, но могут не пережить членство в ЕС».

Бранко Миланович, американский экономист.

Григорий АНТОНОВ.