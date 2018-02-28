Олег Филь, фото LETA

Ликвидация банка ABLV Bank «подводит черту» под планами строительства в Риге нового делового квартала New Hanza, в создание которого планировалось инвестировать примерно один миллиард евро, заявил совладелец и председатель совета ABLV Bank Олег Филь.

Также приостановлена реализация планов строительства Музея современного искусства.

Готовящийся к процедуре самоликвидации банк ABLV Bank приостановил действие всех договоров дочерней компании Pillar c подрядчиками, участвующими в строительстве квартала.

«Все замораживается, строительные работы сейчас прерваны, прервано и сотрудничество с подрядчиками. Со всеми подрядчиками банк рассчитается в рамках заключенных договоров, когда появится такая возможность», — сказал Филь.

Он отметил, что судьбу проекта New Hanza будут решать ликвидаторы банка.

New Hanza – это деловой и жилой район, который планировалось построить в Риге между улицами П.Бриежа, Ханзас, Сканстес и Спорта на территории бывшей железнодорожной станции Рига–Товарная. Планировалось, что в будущем здесь появится административное здание ABLV Bank, офис компании по недвижимости Pillar и бюро других компаний, а также торговые площади, новая гостиница, конференц-центр, элегантные жилые дома и парк. Проект планировалось закончить до 2033 года.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.