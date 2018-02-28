Рига потеряла минимум 1 миллиард евро из-за краха ABLV Bank(16)

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Олег Филь, фото LETA
Герман Бергер
22:50 27.02.2018
Политика / Политики

Ликвидация банка ABLV Bank «подводит черту» под планами строительства в Риге нового делового квартала New Hanza, в создание которого планировалось инвестировать примерно один миллиард евро, заявил совладелец и председатель совета ABLV Bank Олег Филь.

Также приостановлена реализация планов строительства Музея современного искусства.

Готовящийся к процедуре самоликвидации банк ABLV Bank приостановил действие всех договоров дочерней компании Pillar c подрядчиками, участвующими в строительстве квартала.

 

«Все замораживается, строительные работы сейчас прерваны, прервано и сотрудничество с подрядчиками. Со всеми подрядчиками банк рассчитается в рамках заключенных договоров, когда появится такая возможность», — сказал Филь.

 

Он отметил, что судьбу проекта New Hanza будут решать ликвидаторы банка.

 

New Hanza – это деловой и жилой район, который планировалось построить в Риге между улицами П.Бриежа, Ханзас, Сканстес и Спорта на территории бывшей железнодорожной станции Рига–Товарная. Планировалось, что в будущем здесь появится административное здание ABLV Bank, офис компании по недвижимости Pillar и бюро других компаний, а также торговые площади, новая гостиница, конференц-центр, элегантные жилые дома и парк. Проект планировалось закончить до 2033 года.

 

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

LETA / Фото
Комментарии (16)
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Вася Пупкин 23:04 27:02:2018

Расслабь булки и наслаждайся историей успеха.

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Саня 23:18 27:02:2018

один латишкий рыжий сказал латвия ток выиграет от этого, а оно вот как целый миллиард в трубу

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Latviešu patriots 23:15 27:02:2018

Zagļa un blēdīga krievu baņķiera žēlošanās! Pats sataisa sūdus, un domā ka tiks sveikā!

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Читатель 23:37 27:02:2018

Какой же ты глупый, стрикашка филолог"латвиешу педриотс".это -просто жесть!

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Latviešu patriots 00:00 28:02:2018

Gudrāks par tevi esmu!

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Гражданин Латвии 07:18 28:02:2018

Вот если б ты был настоящий патриот ,то ты бы пытался разобраться у себя в "огороде " Помоги разоблачить своих воров и дай совет как удержать молодёжь в своей стране ,чтобы не ехали на уборку моркови и сбор шампиньонов,и не мыли туалеты в чужой стране .Но единственное что ты можешь квакать на Кремль .А забыл как ты получил бесплатную квартиру , бесплатное образование, бесплатную медицину и работы было полно -работай не хочу ....А сейчас .Без войны и Сибири молодёжь и люди среднего возраста бегут из страны .Задай себе вопрос -Почему им не живётся в свободной Латвии Как остановить этот исход людей из страны?

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SOS 02:26 28:02:2018

НЕТ ни одного нормального БАНКА .
Граждане потеряют ещё больше ДЕНЕГ если будут в них вкладывать .

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Latviešu patriots 03:41 28:02:2018

Muļķības, atlikušās bankas ir pilnīgā kārtībā!

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Patriotsosu 07:09 28:02:2018

Достал ты уже со своей "халвой".
Когда будешь в лидосте свет включать , хотя бы заткнешься? Или так и будешь продолжать - Все хорошо, прекрасная маркиза ...

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Istais Latviešu patriots 07:46 28:02:2018

Istas latviešu muļķības no istas latviešu patriota žaunas.

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Ivan 05:59 28:02:2018

..... и пошёл латыш на хутор потерянный миллиард искать. :)))

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Russija 07:25 28:02:2018

Скоро и LzD (((Рванёт....гы-гы !

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смерш 07:33 28:02:2018

смотри сам не рвани в свою отсталуй рашку с наркодельцом окурком пуйло

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Ха 08:05 28:02:2018

Рагули совсем писать по человечески разучились. Иди поучись дебил

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (7)

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