Также приостановлена реализация планов строительства Музея современного искусства.
Готовящийся к процедуре самоликвидации банк ABLV Bank приостановил действие всех договоров дочерней компании Pillar c подрядчиками, участвующими в строительстве квартала.
«Все замораживается, строительные работы сейчас прерваны, прервано и сотрудничество с подрядчиками. Со всеми подрядчиками банк рассчитается в рамках заключенных договоров, когда появится такая возможность», — сказал Филь.
Он отметил, что судьбу проекта New Hanza будут решать ликвидаторы банка.
New Hanza – это деловой и жилой район, который планировалось построить в Риге между улицами П.Бриежа, Ханзас, Сканстес и Спорта на территории бывшей железнодорожной станции Рига–Товарная. Планировалось, что в будущем здесь появится административное здание ABLV Bank, офис компании по недвижимости Pillar и бюро других компаний, а также торговые площади, новая гостиница, конференц-центр, элегантные жилые дома и парк. Проект планировалось закончить до 2033 года.
Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.
Расслабь булки и наслаждайся историей успеха.« ответить
один латишкий рыжий сказал латвия ток выиграет от этого, а оно вот как целый миллиард в трубу« ответить
Zagļa un blēdīga krievu baņķiera žēlošanās! Pats sataisa sūdus, un domā ka tiks sveikā!« ответить
Какой же ты глупый, стрикашка филолог"латвиешу педриотс".это -просто жесть!« ответить
Gudrāks par tevi esmu!« ответить
Вот если б ты был настоящий патриот ,то ты бы пытался разобраться у себя в "огороде " Помоги разоблачить своих воров и дай совет как удержать молодёжь в своей стране ,чтобы не ехали на уборку моркови и сбор шампиньонов,и не мыли туалеты в чужой стране .Но единственное что ты можешь квакать на Кремль .А забыл как ты получил бесплатную квартиру , бесплатное образование, бесплатную медицину и работы было полно -работай не хочу ....А сейчас .Без войны и Сибири молодёжь и люди среднего возраста бегут из страны .Задай себе вопрос -Почему им не живётся в свободной Латвии Как остановить этот исход людей из страны?« ответить
НЕТ ни одного нормального БАНКА .« ответить
Граждане потеряют ещё больше ДЕНЕГ если будут в них вкладывать .
Muļķības, atlikušās bankas ir pilnīgā kārtībā!« ответить
Достал ты уже со своей "халвой".« ответить
Когда будешь в лидосте свет включать , хотя бы заткнешься? Или так и будешь продолжать - Все хорошо, прекрасная маркиза ...
Istas latviešu muļķības no istas latviešu patriota žaunas.« ответить
..... и пошёл латыш на хутор потерянный миллиард искать. :)))« ответить
Скоро и LzD (((Рванёт....гы-гы !« ответить
смотри сам не рвани в свою отсталуй рашку с наркодельцом окурком пуйло« ответить
Рагули совсем писать по человечески разучились. Иди поучись дебил« ответить