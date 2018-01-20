Депутаты ЕП поспорили на пленарном заседании в Страсбурге на тему своего «контрпропагандистского» бюджета. Сандра Калниете настаивала на десятикратном увеличении расходов ЕС на «настоящую журналистику» из опасений, что скоро «Кремль будет финансировать вообще все новости».

На заседании Европарламента в Страсбурге латвийский депутат Сандра Калниете заявила о необходимости в 10 раз увеличить финансирование борьбы с российскими СМИ. Коллеги попросили докладчика перестать делать из Москвы «козла отпущения».

Дебаты на тему «Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского союза» инициировала фракция EPP (Европейская народная партия), докладчиком выступила депутат от Латвии Сандра Калниете.

«Россия имеет хорошо развитую и всеобъемлющую пропагандистскую стратегию по ослаблению ЕС в целом, его государств-членов и по дискредитации международных организаций, таких как НАТО, — заявила Калниете. — Нам нужно продолжать оказывать отпор и не допускать распространение идей ненависти в СМИ, которые финансирует Кремль». Она призвала Европарламент направить еще больше средств на борьбу с российскими СМИ.

«Мы должны увеличить бюджет не в два, а в десять раз», — сказала представитель Латвии.

По словам Калниете, в противовес Кремлю Европарламент должен оказать поддержку «настоящей журналистике» и уделить значительное внимание вопросам кибербезопасности.

«Необходимо сотрудничество с США, но европейцы должны играть здесь главную роль. Нужно поддерживать настоящую журналистику. Если Facebook зарабатывает миллиарды благодаря нашим кликам, то нам нужно разработать эффективный механизм, а не то в конце концов Кремль будет финансировать вообще все новости», — заключила Калниете.

Представителя Латвии, в частности, поддержал еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

«Необходимо разработать стратегию борьбы с ложной информацией… За два года East Stratcom выявил 3,5 тысячи примеров фейковых новостей», — заявил Кинг.

Депутат призвал усилить работу группы по стратегическим коммуникациям, а также сосредоточиться на поддержке качественной журналистики.

«Это — основное оружие против неправды. Нужно также гарантировать плюрализм СМИ в ЕС. Судя по опросам, очень многие покупаются на информацию, исходящую из Кремля. И нам стоит удвоить усилия и дать отпор», — подчеркнул Кинг.

Нашли «козла отпущения»

В то же время ряд депутатов заявили, что поиск врага в лице Москвы отражает нежелание признать ложь в европейских СМИ, финансируемых за государственный счет.

Депутат от Франции Стив Бриуа подчеркнул, что фейковая информация существовала всегда.

«Надо начать с себя, с некоторых СМИ, набитых госсредствами, которые распространяют ложную информацию, которая, естественно, влияет на выборы в странах-членах», — сказал он.

По словам Бриуа, в лице России ЕС нашел «козла отпущения». «Возмутительно, что вы клеймите Россию. В действительности вы не переносите, когда кто-то выступает с диссидентскими заявлениями по отношению к тому, что говорите вы», — отметил парламентарий.

В свою очередь, британский депутат Дэвид Коберн подчеркнул, что ЕС не чурается собственной пропаганды.

«Мы снова говорим об одном и том же, хотя уже потратили миллионы. И что? Евросоюз упрямо распространяет свою собственную пропаганду. Обвиняют во всем евроскептиков, а я возмущен европейской пропагандой. Russia Today предоставляет слово членам партии UKIP, и хорошо, что RT существует!» — заявил Коберн.

«У меня ощущение, что мы вернулись в 80-е, к эпохе холодной войны, — поделился немецкий депутат от крайне правых Удо Фойгт. — Но предоставьте нам доказательства фейков. Я вижу, что произошло в Ливии, в Ираке, в Афганистане, я видел, как наши СМИ нам лгали. Посмотрите на Сирию. С Россией необходим диалог. Наше будущее — вместе с Россией, а не с нашим врагом, США».

Его поддержал депутат от испанской группы объединенных левых Хавье Кзо Пермой.

«Вы говорите об украденных данных. А мы до сих пор ждем конкретные примеры. За всей этой пафосной паранойей очевидна политика, направленная на ссору с Россией», — уверен Пермой.

Итальянский евродепутат Барбара Спинелли подчеркнула, что с концепцией «фейковых новостей» нужно обращаться осторожно.

«Я скептически отношусь ко всей этой истории, ведь у нас нет неопровержимых доказательств вмешательства России в выборы в других странах. И если мы начнем применять цензуру в интернет-пространстве, то мы рискуем сами превратиться в угрозу и способствовать распространению ложной информации», — заявила Спинелли.