Высокие платежи катастрофически влияют на людей с низкими доходами — когда необходимо лечение, оно им недоступно. Самую печальную картину статистика ОЭСР показывает в сфере здоровья сердца и сосудистой системы — на каждые 100 000 населения 328 человек умирают от сердечно-сосудистых болезней, тогда как в среднем в странах ОЭСР — 112.
«Чаще всего люди умирают из-за атеросклероза. Кровеносные сосуды зарастают», — поясняет кардиолог больницы Страдиньша Андрис Скриде. Это потому, что в рационе латвийцев слишком много животных жиров и сахара, а также они много курят.
Одна из основных причин, почему люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключается в том, что государство много вкладывает в инвазивные процедуры (установку стентов) и слишком мало — в лечение сердечно-сосудистых заболеваний на стадии первичного здравоохранения, прежде чем пациент попадает на операционный стол.
Латвия является страной« ответить
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Германия..!
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ..!
Помогите Латвии...!!!
С 1198 г. Латвия была в составе Германии.
Больше 820 лет, т.е. больше 8 веков Латыши работали на немецких баронов и помещиков - на Германию.
Помогите.. нас тут чуть больше 1 000 000 человек.
Иначе мы здесь все в Латвии передохнем...