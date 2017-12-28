Латвия в ОЭСР: история болезни вместо истории успеха(1)

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Тимур Пушкарев
11:28 28.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Латвия является страной с самой высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и одновременно страной, где платежи пациентов за медицину в три раза больше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Высокие платежи катастрофически влияют на людей с низкими доходами — когда необходимо лечение, оно им недоступно. Самую печальную картину статистика ОЭСР показывает в сфере здоровья сердца и сосудистой системы — на каждые 100 000 населения 328 человек умирают от сердечно-сосудистых болезней, тогда как в среднем в странах ОЭСР — 112.

 

«Чаще всего люди умирают из-за атеросклероза. Кровеносные сосуды зарастают», — поясняет кардиолог больницы Страдиньша Андрис Скриде. Это потому, что в рационе латвийцев слишком много животных жиров и сахара, а также они много курят.

 

Одна из основных причин, почему люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключается в том, что государство много вкладывает в инвазивные процедуры (установку стентов) и слишком мало — в лечение сердечно-сосудистых заболеваний на стадии первичного здравоохранения, прежде чем пациент попадает на операционный стол.

Ir / Фото
Комментарии (1)
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СОВЕТНИК БОГА 13:16 28:12:2017

Латвия является страной
++++++++++++++++++++
Германия..!
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ..!

Помогите Латвии...!!!
С 1198 г. Латвия была в составе Германии.
Больше 820 лет, т.е. больше 8 веков Латыши работали на немецких баронов и помещиков - на Германию.

Помогите.. нас тут чуть больше 1 000 000 человек.
Иначе мы здесь все в Латвии передохнем...

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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