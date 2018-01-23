Латвия в Пхенчхане: 35 спортсменов, одна реальная надежда(1)

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Тимур Пушкарев
12:51 23.01.2018
Спорт / Олимпиада

Вчера стал известен состав латвийской делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане. Раньше за счет хоккеистов в делегации было примерно 50 спортсменов, но в этом году Латвия поедет на олимпиаду без хоккейной сборной и с весьма скромной делегацией.

Прогнозируется, что Латвия не вернется домой с пустыми руками, как это было после летних игр в Рио. Правда, и большого количества медалей не ожидается — в любом случае, не так много, как четыре года назад.

 

Определенная уверенность в том, что медаль будет, есть только относительно Мартина Дукурса. Вопрос, какая, но все признаки свидетельствуют, что не ниже серебряной. Сразятся за медали и бобслеисты.

LETA / Фото LETA
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 12:56 23:01:2018

Mārtiņš Dukurs būs Olimpiskais čempions.Un svinīgā cerimonijā saņems arī Soču zeltu, ko krievi padirsa dopinga dēļ.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

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