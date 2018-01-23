Прогнозируется, что Латвия не вернется домой с пустыми руками, как это было после летних игр в Рио. Правда, и большого количества медалей не ожидается — в любом случае, не так много, как четыре года назад.
Определенная уверенность в том, что медаль будет, есть только относительно Мартина Дукурса. Вопрос, какая, но все признаки свидетельствуют, что не ниже серебряной. Сразятся за медали и бобслеисты.
Mārtiņš Dukurs būs Olimpiskais čempions.Un svinīgā cerimonijā saņems arī Soču zeltu, ko krievi padirsa dopinga dēļ.« ответить