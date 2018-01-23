Вчера стал известен состав латвийской делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане. Раньше за счет хоккеистов в делегации было примерно 50 спортсменов, но в этом году Латвия поедет на олимпиаду без хоккейной сборной и с весьма скромной делегацией.

Прогнозируется, что Латвия не вернется домой с пустыми руками, как это было после летних игр в Рио. Правда, и большого количества медалей не ожидается — в любом случае, не так много, как четыре года назад.

Определенная уверенность в том, что медаль будет, есть только относительно Мартина Дукурса. Вопрос, какая, но все признаки свидетельствуют, что не ниже серебряной. Сразятся за медали и бобслеисты.