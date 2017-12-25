Традиционные итоги года разумнее подводить для Прибалтики как региона в целом. Объективных причин тому много. Например, связанная с Brexit дыра в бюджете ЕС напрямую касается всех трех стран Прибалтики. Депопуляция, «украинизация», ужесточение режимов и пр. — тоже. Как и обещание президента США Дональда Трампа «сэкономить кучу денег» на тех, кто проголосовал в ООН против США по вопросу о статусе Иерусалима. Так что чешут в затылках в Прибалтике синхронно в пределах одного часового пояса.
Если же говорить об отличиях в развитии уже облезлых «балтийских тигров», то на них возможны различные взгляды. Три страны с уникальным форматом государственности («юридически тождественные» довоенным диктатурам) действительно имеют свои отличия друг от друга в государственном развитии, но отличия эти можно толковать и как юридические эксперименты в рамках одного идеологического целого — Прибалтики. Мысль эта новая.
Так, например, введение в 1993 году суда присяжных в Ставропольском крае, Ивановской, Московской, Рязанской и Саратовской областях Российской Федерации однозначно рассматривалось не как «отличия» развития этих субъектов от остальной Федерации, а строго как юридический эксперимент. Получится, понравится — и опыт будет перенесен на всю Россию. Не понравится — подведем итоги и напишем научные статьи. В Прибалтике же юридические эксперименты ставятся «по умолчанию».
В качестве примера такого эксперимента можно привести введение в идеологический и правовой дискурс понятия «лояльность».
В Латвии были приняты поправки в закон об образовании, которые предусматривали, что руководители учебных заведений и педагоги должны быть лояльными к государству и его Конституции. Руководитель Государственной службы качества образования Инита Юхневича тогда отметила, что проверку учителей на лояльность нельзя назвать особенным мероприятием: «Степень лояльности мы оцениваем в соответствии с нормативными документами, среди которых Сатверсме (Конституция Латвии), закон об образовании и Стандарты основного и среднего образования. Уже до этой инициативы в законе об образовании была статья, согласно которой учитель должен воспитывать учащихся патриотичными по отношению к государству».
«Лояльность» — категория иррациональная и правовому определению поддается плохо.
Глава Министерства образования и науки Марите Сейле попыталась: «Я думаю, что лояльность — это уважительное отношение к государству и любой честный труд в его пользу. Лояльность по отношению к Латвийскому государству означает действия и поведение, поддерживающие латвийскую национальную независимость, территориальную целостность, демократическое государство и латышский язык как единственный государственный, а также другие нормы в соответствии с Конституцией Латвийской Республики». Ключевое тут — «я думаю».
К очевидным итогам года также следует отнести всё ужесточающуюся русофобию и нагнетание военной истерии, особенно перед совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2017».
Родившись в Латвии и являясь её гражданином, потому что все предки в течении более 300 лет жили в городе Риге, можно любить Латвию всем сердцем, как Родину-мать.« ответить
И в то же время всем сердцем, молча и люто ненавидеть тех, кто довёл до нищенского существования большинство её населения.
Как в этом случае можно проследить патриотизм и определить степень лояльности и какие методы исчисления для этого применить?
1) ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНО: как угнетаемые РУССКИЕ и бесправные НЕГРАЖДЕНЕ будут "лояльно" относится к хуторской МРАЗИ? 2) "Титульные" УБЛЮДКИ прекрасно понимают: если дать ГОЛОС негражданам, то наступит КОНЕЦ их ПРОНАЦИСТСКОЙ власти. 3) В СВОЁ ВРЕМЯ Россия просто обратится к материалам Нюрнбергского Трибунала: "......нацизм в любых его ФОРМАХ (неграждане и т.д. ) должен быть СУДИМ и ....." 4) Несомненно, что прибалтийские шавки ещё ОТВЕТЯТ за свой НЕОНАЦИЗМ.« ответить
Неграждане страны -этот абсурд могли придумать только влатьпридержащие, которые решили до конца дней своих сидеть у "корыта", где вкусно и много жрут, хрюкая от удовольствия. Поэтому и придумали термин "неграждане", которые работают и кормят этих хуторских дармоедов. А чтоб неграждане не поднимали голос, им ещё и навязали свою Языкастую инквизицию, нацелив своё "оружие" против русских детей, против учителей и против родителей, а это уже геноцид!« ответить
Уверен, что этих беспредельщиков скоро ждёт Международный трибунал.
Это ж тогда у Динтарсов-Ранчнасов-Гайдисов Бердиньшей- Домбравовсов- Исалсниксов--Шнуора-« ответить
-Дёбилисов- Годманяйсов-кунгсов-Шкялей-(и у этого- хвостатый был в СЕЙМЕ --Парднюкиса) --- и ДОМА, НАВЕРНО, ОТБЕРУТ...
Опять надо будет в АВСТРАЛИЮ рвать...
Представляю, кого навыбираю неграждане, если дать им право голоса. Достаточно посмотреть на толстых мешочниц из 15 троллейбуса, которые локтями и матом пробивают себе дорогу к сиденью.« ответить
Ты, неполноценное существо, ты даже не человек, а варзилоид-дебилоид. Твой словесный понос не воспринимается всерьёз, все видят, что пишет тихопомешанный психбольной. Ты годен только для лаборатории на обсседование, как пёс Шарик.« ответить
я рада что негражданка и со стороны увидела ,что титульные ни хрена не умеют руководить,во время их правления развазарили всё ,что могло принести доход государству,дилетанты полные ,вместо того ,чтобы заниматься экономикой,создавать рабочие места,они весь упор сделали наналоги,взвинтили цены на всё,а ещё хотят ,чтобы демография развивалась,на какие шиши ,люди в панике уезжают с насиженных мест ,в поисках лучшей жизни,!!!« ответить
1) "Железные" аргументы против "мешочниц" - это ВСЁ, что "титульные" УБЛЮДКИ могут ПРОТИВОПОСТАВИТЬ демократии, свободе слова и СВОБОДНОМУ (от барьера "НЕГРАЖДАНЕ) голосованию. 2) ТВАРИ прекрасно понимают, что СВОБОДНОЕ (без пронацистских ограничений по НЕГРАЖДАНАМ) голосование ЗАКОНЧИТ их ПАРАЗИТИЧЕСКУЮ власть. 3) А кому в ИСТИННО свободной Латвии будут нужны разучившиеся РАБОТАТЬ ПАРАЗИТЫ из ПБ, "языковых комиссий" и т.д?« ответить
Успешные и просто приличные мужики в твоем возрасте на троликах не рассекают, имеют собственное средство передвижения. Ты, наверное, с мамой в хрущевке для полного счастья живешь.« ответить
Живу в хруще, катаюсь на троллейбусе, поэтому вижу, почему ватное стадо нельзя допускать к избирательным урнам. Пусть тихо жрут пельмени, вешают на стену ковры и не лезут в политику« ответить
Зато вы фашисты выбираете достойных!Таких же не людей как и вы сами,которые ненавидят всех во круг!Сколько же вас дебилов редкостных в Латвии!« ответить
Хорошо про Путинка-упырька немощного сказал!Такие вояки, втихаря с дивана только смелые!Как ,и Ванятка ещё один мразота!диванный воин!!« ответить
ГОСУДАРСТВО - ЭТО ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ,ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ« ответить
И
СУДЕБНЫЕ ВЛАСТИ,КОТОРЫЕ на СВОИ НАЛОГИ СОДЕРЖИТ НАРОД,
ЧТОБЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ СТРАНЫ ОБЕСПЕЧИВАЛА БЫ в СТРАНЕ:
а). БЕЗОПАСНОСТЬ.
б).СТАБИЛЬНОСТЬ.
в). УВАЖЕНИЕ.
г). МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА.
д). СОЦИАЛЬНЫЕ БЛАГА.
ОДНАКО ЭТА АНТИНАРОДНАЯ НАЦИСТСКАЯ ВЛАСТЬ
ДОБРАВШИСЬ до ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРМУШКИ,СТАЛА ГРАБИТЬ
БЮДЖЕТ СТРАНЫ,ВЫВОДЯ НАГРАБЛЕННЫЕ СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО
В
ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ,ДОВЕДЯ СВОЮ СТРАНУ и НАРОД
ДО
ТОТАЛЬНОЙ НИЩЕТЫ и БЕЗНАДЁГИ....
ЧТОБЫ не СДОХНУТЬ от ГОЛОДА,НИЩИЙ НАРОД ЛАТВИИ
В
МАССОВОМ ПОРЯДКЕ УБЕГАЕТ в БОЛЕЕ БОГАТЫЕ СТРАНЫ
В
НАДЕЖДЕ на БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВУЮ и ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ...
"ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ" в ШИРОЧАЙШЕМ АССОРТИМЕНТЕ....
для того чтобы вы стали лояльными и *полюбили все латышское* нам ничего делать не надо (и не будем) главное это красиво написать бумагу (закон)и по ней ВЫ ОБЯЗАНЫ СТАТЬ ЛОЯЛЬНЫМИ или притвориться ими. А уж писать бумаги и законы латыши умеют. О языке -это не только закон, но и доход для государства в виде штрафов или смещения с должности . А трудовое законодательства ни к чему. Это только для Брюселя« ответить