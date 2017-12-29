Латвия валяет свою дурочку(10)

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Анатолий Тарасов
11:55 29.12.2017
Наша Латвия / Мнения

Конечно, все уже ждут разбора полетов «ТриБалтики». Этому Змею Горынычу всадили лошадиную дозу антироссийского адреналина. Бесплатно. Опять же из Брюсселя. Только не еврочиновники, а НАТО.

Здесь подоплека действа такая: альянс тихо загибался от откровенной ненужности, но тут привалило счастье – появился повод объявить Россию агрессором. Прибалты идеально подходят на роль потенциальных жертв агрессии. Их срочно необходимо спасать. А НАТО укреплять, укреплять и укреплять! Деньгами, разумеется.

 

Отметим, впрочем, следующее: в отличие от Польши, местные лидеры не очень-то преуспели на экономическом поприще. Зато, надо признать, удачно выполнили разнарядку по усилению присутствия США в Европе через структуры НАТО и (помимо своей воли) ослаблению влияния Германии в регионе.

 

Головы Горыныча отлично понимают, что каждая из них валяет свою дурочку, изрыгая антироссийское пламя и дым. Население разбрелось по Европам, Россией не интересуется, все с ужасом ждут 2019 года, когда существенно сократятся дотации ЕС. Газеты полны страшилок о том, что Евросоюз бросает экономику стран Балтии на произвол судьбы, закрывая то один проект, то другой.

 

При этом независимые исследователи утверждают, что группа русского населения в Балтии живет в другом информационном пространстве. Здесь просто разница в широте взгляда на мир.

 

Русскоязычное население смотрит российское телевидение или даже русскоязычное израильское телевидение. Как и ВВС, «Дойче Велле» и прочее. Местные новости считаются провинциальными. Все эксперты, однако, сходятся во мнении, что никаких антигосударственных настроений в среде русскоязычных потребителей информации не наблюдается, они вполне лояльны властям.

 

Но натовцам надо подогнать решение задачки под ответ. И выдвигается тезис, что всем этим людям необходимо сделать профилактические антироссийские прививки. Хотя у этнических эстонцев, латышей и литовцев вроде бы уже есть иммунитет против российской пропаганды, но за русских-то и русскоговорящих никто не поручится!

 

В общем, все шито белыми нитками: НАТО занимается стратегической пропагандой, или, как теперь принято говорить, стратегическими коммуникациями. В Риге уже два года специальная контора StratCom сидит. И в результате большинство жителей Прибалтики оценивают вероятность агрессии России как высокую.

 

Почти все верят, что Североатлантический альянс – единственный гарант не только военной, но и политической безопасности в регионе, а некоторые «националы» (правда, их позорно мало) даже в случае чего запишутся в антироссийское ополчение. Ура! – Ответ получен!

 

Ну а кого еще в хорошем предновогоднем настроении записать в русофобы, на позицию которых может воздействовать ЕС, я что-то и не соображу. Половинка СМИ Молдовы, все СМИ Украины, значительная часть СМИ Великобритании и Грузии – это еще (или уже) не ЕС. Так что, с учетом вышесказанного, на медийное поле 2018 года можно выходить со сдержанным и прагматическим оптимизмом.

 

 

Игорь Николайчук

Sputnik / Фото
Комментарии (10)
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Правда тут 12:25 29:12:2017

Второй сорт вывели на экскурсию.

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П у т и н 12:36 29:12:2017

Никакой русофобии не существует. Фобия - это страх, а ватанов в трениках не боится никто, только брезгуют и сторонятся, чтоб не запачкаться

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ваня 13:52 29:12:2017

Ну да как можно боятся такой вшивой мерзости как россия..и уважать не возможно..

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Голос из России - для "путина" 12:51 29:12:2017

Погорим СЕРЬЁЗНО: 1) латышские легионеры СС ( ну а по твоему: хуторские выродки чужды русофобии) сожгли ЗАЖИВО моих родственников......2) КАК добрые РУССКИЕ не ОТОМСТИЛИ - для МЕНЯ загадка. 3) НЫНЕ, обнаглевшая пронацистская МРАЗЬ, пытается УГНЕТАТЬ тех же РУССКИХ и НЕГРАЖДАН. 3) Когда ВСЁ идёт к "чёртовой матери", можно НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, что пронацисткая , латышская МРАЗЬ - БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА, ради памяти ЗАЖИВО СОЖЖЁННЫХ....

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Голос из России P.S. 13:04 29:12:2017

Ах да.... Надеятесь на НАТО? Так они и пальцем не пошевелят..... НЕ СТОИТ быть идиотами: КОМУ нужна в ЦИВИЛИЗОВАННОМ мире Прибалтика и её умирающие "валоды"?

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ваня 13:49 29:12:2017

Когда же мусорня поймет что русско-советская нечисть в глазах народа Латвии нелюди и выродки..потому ждать понимание и толерантность просто глупо..народ Латвии это не только латыши..русские которые жили в Латвии до войны моветских выродков ненавидят больше чем латыши

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Latviešu patriots 13:51 29:12:2017

Latviešu Leģionāriem slava. Lai Dievs Svētī NATO miera garantu Latvijā.

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Голос из России - для "латвийского патриота" 14:06 29:12:2017

Ну если ты славишь латвийских легионеров, то не ОБИЖАЙСЯ, когда тебя придут ВЕШАТЬ - или СОТРУТ с лица Земли ядерным оружием. Удивительно, как ТУПАЯ хуторская МРАЗЬ, ещё смеет рассуждать о ГЛОБАЛЬНЫХ проблемах? Или "валода" - язык ООН? Уже НЕДОЛГО "титульным"дегенератам" УГНЕТАТЬ РУССКИХ и НЕГРАЖДАН.... СОЧТЁМСЯ.....

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Latviešu patriots 15:50 29:12:2017

Jā es slavinu Latviešu Leģionārus, viņi bija tie, kas pierādija civilizētai pasaulei kā jācīnās pret komunisma sērgu, viņi bija tie, kas Austrumu frontē konkrēti pie Volhovas šāva krievu ordas. Viņi bija tie kas pret simtkārtīgu pārsvaru turēja Kurzemes cietoksni, ļaujot simtiem tūkstošiem latviešu izglābties no okupācijas nonākot brīvajā pasaulē. Jā ES VIŅUS SLAVINU! UN NE TIKAI ES VIEN. Bet tu balss no krievijas un tev līdzīgie aiz naida variet nosprāgt, civilizētā Rietumu pasaule tikai priecāsies.

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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