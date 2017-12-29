Конечно, все уже ждут разбора полетов «ТриБалтики». Этому Змею Горынычу всадили лошадиную дозу антироссийского адреналина. Бесплатно. Опять же из Брюсселя. Только не еврочиновники, а НАТО.

Здесь подоплека действа такая: альянс тихо загибался от откровенной ненужности, но тут привалило счастье – появился повод объявить Россию агрессором. Прибалты идеально подходят на роль потенциальных жертв агрессии. Их срочно необходимо спасать. А НАТО укреплять, укреплять и укреплять! Деньгами, разумеется.

Отметим, впрочем, следующее: в отличие от Польши, местные лидеры не очень-то преуспели на экономическом поприще. Зато, надо признать, удачно выполнили разнарядку по усилению присутствия США в Европе через структуры НАТО и (помимо своей воли) ослаблению влияния Германии в регионе.

Головы Горыныча отлично понимают, что каждая из них валяет свою дурочку, изрыгая антироссийское пламя и дым. Население разбрелось по Европам, Россией не интересуется, все с ужасом ждут 2019 года, когда существенно сократятся дотации ЕС. Газеты полны страшилок о том, что Евросоюз бросает экономику стран Балтии на произвол судьбы, закрывая то один проект, то другой.

При этом независимые исследователи утверждают, что группа русского населения в Балтии живет в другом информационном пространстве. Здесь просто разница в широте взгляда на мир.

Русскоязычное население смотрит российское телевидение или даже русскоязычное израильское телевидение. Как и ВВС, «Дойче Велле» и прочее. Местные новости считаются провинциальными. Все эксперты, однако, сходятся во мнении, что никаких антигосударственных настроений в среде русскоязычных потребителей информации не наблюдается, они вполне лояльны властям.

Но натовцам надо подогнать решение задачки под ответ. И выдвигается тезис, что всем этим людям необходимо сделать профилактические антироссийские прививки. Хотя у этнических эстонцев, латышей и литовцев вроде бы уже есть иммунитет против российской пропаганды, но за русских-то и русскоговорящих никто не поручится!

В общем, все шито белыми нитками: НАТО занимается стратегической пропагандой, или, как теперь принято говорить, стратегическими коммуникациями. В Риге уже два года специальная контора StratCom сидит. И в результате большинство жителей Прибалтики оценивают вероятность агрессии России как высокую.

Почти все верят, что Североатлантический альянс – единственный гарант не только военной, но и политической безопасности в регионе, а некоторые «националы» (правда, их позорно мало) даже в случае чего запишутся в антироссийское ополчение. Ура! – Ответ получен!

Ну а кого еще в хорошем предновогоднем настроении записать в русофобы, на позицию которых может воздействовать ЕС, я что-то и не соображу. Половинка СМИ Молдовы, все СМИ Украины, значительная часть СМИ Великобритании и Грузии – это еще (или уже) не ЕС. Так что, с учетом вышесказанного, на медийное поле 2018 года можно выходить со сдержанным и прагматическим оптимизмом.

Игорь Николайчук