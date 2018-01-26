Эксперт: Латвия вновь стала налоговым «раем» для нерезидентов(2)

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LETA
Герман Бергер
19:40 25.01.2018
Экономика / Финансы

Латвия вновь становится налоговым «раем» для нерезидентов, в особенности для граждан СНГ, отметил на встрече с журналистами партнер адвокатского бюро Sorainen, присяжный адвокат Янис Таукачс, цитирует LETA.

«Надо сказать, что это чувствительная политическая тема, но мы наблюдаем все большую активность со стороны как физических лиц, так и коммерсантов. Почему именно сейчас? Этому способствовала как Налоговая реформа в Латвии, так и автоматический обмен данных между налоговыми службами различных государств, к системе подключено уже свыше 50 стран», — пояснил Таукачс.

 

По его словам, латвийская налоговая система привлекательна для жителей, поскольку дивиденды из-за границы не облагаются подоходным налогом, а для юридических лиц интересна новая система подоходного налога с предприятий, а также холдинговый режим.

 

«Многие те граждане России, которые ведут свой бизнес за пределами России, сегодня постепенно принимают решение и становятся резидентами других стран. Для Латвии это выгодно, поскольку можно привлечь хороший бизнес-потенциал. Лишь надо уметь отделять зерна от плевел, чтобы оценить ситуация – резидентами Латвии могут стать те, кто использует корпоративные структуры не со слишком честными целями», — добавил эксперт.

rus.delfi / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
СМЕРШ 19:55 25:01:2018

Фейковый эксперт.

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Profile_default
беня 20:27 25:01:2018

ваша быдлячая политика уничтожить население латвии, скоро кроме банков и сейма в латвии ни кого не останется

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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