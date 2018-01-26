LETA

Латвия вновь становится налоговым «раем» для нерезидентов, в особенности для граждан СНГ, отметил на встрече с журналистами партнер адвокатского бюро Sorainen, присяжный адвокат Янис Таукачс, цитирует LETA.

«Надо сказать, что это чувствительная политическая тема, но мы наблюдаем все большую активность со стороны как физических лиц, так и коммерсантов. Почему именно сейчас? Этому способствовала как Налоговая реформа в Латвии, так и автоматический обмен данных между налоговыми службами различных государств, к системе подключено уже свыше 50 стран», — пояснил Таукачс.

По его словам, латвийская налоговая система привлекательна для жителей, поскольку дивиденды из-за границы не облагаются подоходным налогом, а для юридических лиц интересна новая система подоходного налога с предприятий, а также холдинговый режим.

«Многие те граждане России, которые ведут свой бизнес за пределами России, сегодня постепенно принимают решение и становятся резидентами других стран. Для Латвии это выгодно, поскольку можно привлечь хороший бизнес-потенциал. Лишь надо уметь отделять зерна от плевел, чтобы оценить ситуация – резидентами Латвии могут стать те, кто использует корпоративные структуры не со слишком честными целями», — добавил эксперт.