Опасная инфекция не хочет отступать, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Всем известно, что Латвия в лидерах ЕС по распространению ВИЧ–инфекции. И хотя опасную болезнь, когда–то наводившую ужас на население, медицина научилась держать под контролем, это не значит, что можно расслабиться. В стране по–прежнему крайне высок уровень заболеваемости этим вирусом.

Нехорошая тенденция

В прошлом году в Латвии был выявлен 371 новый случай инфицирования ВИЧ. Это на семь случаев больше, чем в 2016 году. Немного увеличилось также число новых случаев заболевания СПИДом, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

Как говорит руководитель Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце, ситуация с инфицированием ВИЧ в Латвии в прошлом году, к сожалению, не улучшилась, причем заметны отрицательные тенденции.

Наибольшую обеспокоенность вызывает недостаток данных о путях распространения ВИЧ–инфекции, так как в 36% всех выявленных случаев причина инфицирования неизвестна. Это затрудняет планирование профилактических мер и вызывает вопросы о качестве обобщенных данных, отметила Упмаце.

Ситуация должна улучшиться

В 2017 году в Латвии умерло 100 пациентов в стадии СПИДа — на 24 больше, чем в 2016 году.

Это связано с качеством лечения, которое в Латвии до конца 2017 года начиналось запоздало.

По мнению Инги Упмаце, в будущем ситуация должна улучшиться, так как выделены средства на раннее лечение пациентов с ВИЧ, и в этой сфере доступна эффективная профилактика.

Мужчины в зоне риска

Больше всего людей заразилось ВИЧ в результате гетеросексуальных контактов (131 случай), в 78 случаях инфицирование произошло в результате внутривенного употребления наркотиков, в 24 — путем гомосексуальных контактов. Количество случаев инфицирования ВИЧ детей матерями уменьшилось с шести в 2016 году до трех в 2017 году.

35% новых случаев заражения ВИЧ выявлено у женщин, остальные — у мужчин.

В Риге и в Рижском регионе в прошлом году зарегистрировано 275 случаев инфицирования ВИЧ (74% общего количества), в Курземе — 37, в Земгале — 26, в Латгале — 22, в Видземе — 11.

Печальные чемпионы

В 2016 году Латвия занимала первое место в ЕС по количеству новых случаев инфицирования ВИЧ на 100 тысяч жителей и по количеству новых случаев заболевания СПИДом.

С момента, когда в Латвии в 1987 году был зарегистрирован первый пациент с ВИЧ, зарегистрировано в общей сложности 7343 ВИЧ–положительных пациента, 5487 из них живы.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, на самом деле число ВИЧ–инфицированных в Латвии может быть вдвое больше, то есть примерно 10 тысяч. Зараженные люди часто не знают о наличии вируса, так как в течение многих лет он никоим образом себя не проявляет.

Бич Европы

В 2016 году в 31 стране ЕС и Европейского экономического пространства было зарегистрировано 29 444 новых случаев ВИЧ–инфекции. Это 5,9 случая на 100 тыс. населения.

Как и в Латвии, во всей Европе эту заразу чаще подхватывают мужчины: 8,9 случая против 2,6 на 100 тыс. человек населения.

ЦИТАТА

«С момента, когда в Латвии в 1987 году официально появился первый пациент с ВИЧ, зарегистрировано в общей сложности 7343 ВИЧ–положительных пациента, 5487 из них живы».

«В 2017 году в Латвии умерло 100 пациентов в стадии СПИДа — на 24 больше, чем в 2016 году».

«В 2016 году Латвия занимала первое место в ЕС по количеству новых случаев инфицирования ВИЧ на 100 тысяч жителей и по количеству новых случаев заболевания СПИДом».

Григорий АНТОНОВ.