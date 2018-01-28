Жителям планеты Земля по–прежнему не сидится на месте, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Наступивший год имеет все шансы войти в историю человечества космическими прорывами. Латвия тоже внесет свою скромную лепту: страна продолжит бороздить просторы Вселенной.

Впервые на орбите

Минувшим летом Латвия стала космической державой. Спутник «Вента–1», разработанный совместно с Бременским университетом прикладных наук, был доставлен в космос с помощью индийской ракеты–носителя PSLV–C38.

Предназначение спутника — учебное. В него вмонтирована система под названием AIS, которая принимает сигналы судов, определяя их местоположение, и далее передает их на станцию в Вентспилсской высшей школе. Сателлит оборудован также фотокамерой.

Проект «Вента–1» — долгожданный и многострадальный. Первый латвийский спутник был создан еще в 2011 году. С тех пор он успел добрался лишь до Германии, где и застрял на долгие годы. Между латвийскими и немецкими партнерами возник конфликт, который и задержал запуск.

Сумма всех расходов на проект, по информации Вентспилсской высшей школы, составила 300 тыс. евро, из которых 75 тыс. выделены на запуск спутника.

Кстати, Литва и Эстония давно уже опередили Латвию в космической гонке, отправили на орбиту свои спутники еще несколько лет назад. Так, Эстония запустила свой первый спутник еще в 2013 году с помощью французской ракеты, а в начале 2014 года спутник на орбиту отправила и Литва.

Не до смеха

В 2018 году, юбилейном для страны, в ноябре отмечающей столетие, специалисты латвийского научного центра ZINOO планируют отправить в космос первую латвийскую ракету.

Ракета, впрочем, выглядит не так, как мы привыкли — она совсем небольшого размера и выглядит скорее как игрушка. Но технически, достигнув высоты 100 километров, она окажется в космосе.

Пробные запуски аппарата уже проводились, следующее испытание, намеченное на этот год, должно поднять латвийский «звездолет» в воздух на 50 км. Следующий полет будет уже «взрослым»— прямо во Вселенную.

Специалисты научного центра ZINOO утверждают, что сегодня построить ракету, которая может преодолеть барьер в 100 километров по вертикали, могут только в 19 странах мира. Таким образом, над достижением латвийских специалистов не стоит смеяться.

По дороге к Марсу

Одним из самых ожидаемых космических событий 2018 года, безусловно, станет первый и давно анонсированный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy американского миллиардера Илона Маска.

Запуск Falcon Heavy переносится уже пятый год. Изначально о ее строительстве было объявлено еще в 2011 году, а первый пуск должен был состояться в конце 2013 года.

В основе ракеты — три возвращаемые первые ступени, аналогичные тем, что стоят в ракетах Falcon 9. Недавно Маск заявил, что первый старт ракеты состоится в январе 2018 года, и полезная нагрузка, в качестве которой выступит спорткар Tesla, будет отправлена в сторону Марса. Это не шутка, миллиардер действительно собрался поднять в космос свою личную машину Tesla Roadster. Такой дорогой рекламной кампании для нового автомобиля в мире, пожалуй, еще не было. «Она будет в космосе миллиарды лет, если не взорвется при взлете», — заявил бизнесмен. В салоне авто во время полета будет играть знаменитая песня Дэвида Боуи Space Oddity («Космическая странность»).

Навстречу Солнцу

Одним из самых интересных космических проектов наступившего года обещает стать нырок в Солнце. Ну, если не нырок, то по крайней мере прикосновение к нашему светилу.

В период с 31 июля по 19 августа американское агентство NASA запустит в космос аппарат Parker Solar Probe, которому впервые в истории предстоит приблизиться к Солнцу на исторически малое расстояние. Он пройдет в пяти миллионах километров от него, сумев зачерпнуть образцы внешних слоев атмосферы.

Космический корабль способен выдержать температуру до +1370 °С и уровень радиации, превышающий земной в 475 раз.

Предполагается, что во время полета аппарат будет наблюдать, как энергия и тепло движутся через солнечную корону.

Прыжок к астероиду

В августе этого года достигнет своей цели зонд OSIRIS–REx, запущенный NASA в 2016 году.

Цель этой автоматической межпланетной лаборатории OSIRIS–REx — «приземление» (приастреоидение?) на астероиде Бенну, забор и отсылка на Землю образцов грунта, богатого углеродом. В нем могут содержатся органика или молекулярные соединения, намекающие на возможное возникновение форм жизни.

OSIRIS–REx — это миссия по исследованию происхождения жизни на Земле, поскольку астероиды — это остатки от образования нашей Солнечной системы.

Китайцы на Луне

В 2018 году намерен активизировать свою космическую программу Китай, несколько лет как бы сидевший в засаде. КНР намерена в конце года запустить космический аппарат «Чанъэ–4», который совершит первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны, чтобы изучить геологическую структуру спутника.

Григорий АНТОНОВ.