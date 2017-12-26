Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш в интервью Dienas Bizness дал оценку текущим отношениям Москвы и Риги, прокомментировал снятие запрета на поставку шпрот в РФ, рассказал о перспективах замещения российских транзитных грузов, а также поделился своими впечатлениями о российской столице.

Отношения Риги и Москвы после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины в политическом плане переживают непростой период, однако Россия и Латвия остаются соседями, поэтому важно развивать прагматичное взаимодействие, заявил Риекстиньш. По его словам, это происходит. В пример он привел возобновление работы Межправительственной комиссии, которая впервые собралась в Риге в августе после более чем двухлетнего перерыва. Также Риекстиньш отметил мидовские консультации на уровне министров, завершение восьмилетнего процесса демаркации государственной границы.

В экономической сфере также наметилось оживление, заявил посол.

«Если посмотреть на цифры, то за последние 9 месяцев этого года экспорт латвийской продукции в Россию по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 30%, а импорт — на 15-17%», — сказал Риекстиньш.

Прокомментировал Риекстиньш и решение Россельхознадзора снять временные ограничения на поставку в РФ продукции с одного из латвийских рыбоперерабатывающих предприятий. По словам посла, это, конечно, позитивная новость, однако для остальных латвийских предприятий такого решения нет.

«Нам не нравится, что остальные 40 предприятий рыбопереработчиков пока не могут отправлять свою продукцию в Россию. Поскольку мы исходим из того, что наши предприятия проходили всю сертификацию для работы на рынках ЕС и эта сертификация очень сложная и требования к качеству там большие», — заявил латвийский дипломат.

По его словам, посольство Латвии пытается помогать своим производителям — ставит вопросы о допуске на рынок РФ перед российскими партнерами, ведет диалог в рамках ЕС.

При этом Риекстиньш отметил, что не только Латвия, но и другие государства ЕС столкнулись с аналогичными проблемами.

«У нас в Латвии есть такое восприятие, что Латвию как-то специально обижают. Но мы видим, что подобного рода проблемы есть и у датчан, и у финских коллег, и у стран, которые не входят в ЕС, — Исландии и других», — сказал посол.

По его личному мнению, российские запреты связаны не столько с нарушением стандартов качества, сколько с механизмами защиты своего рынка.

«У российских производителей есть свои внутренние аналоги, которые могут заменить импортную продукцию, но по каким-то продуктам они не могут конкурировать с импортом. Например, министр сельского хозяйства РФ недавно сказал: «Мы можем прокормить свой народ, но по качеству сыра вряд ли в течение ближайших 6-7 лет наши производители догонят европейских», — сказал Риекстиньш.

Посол Латвии в РФ считает, что и в сфере транзита у России нет какого-то эксклюзивно негативного отношения к Латвии, объем грузоперевозок снизился предсказуемо — Россия давно заявляла о намерении развивать собственные порты.