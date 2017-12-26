Отношения Риги и Москвы после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины в политическом плане переживают непростой период, однако Россия и Латвия остаются соседями, поэтому важно развивать прагматичное взаимодействие, заявил Риекстиньш. По его словам, это происходит. В пример он привел возобновление работы Межправительственной комиссии, которая впервые собралась в Риге в августе после более чем двухлетнего перерыва. Также Риекстиньш отметил мидовские консультации на уровне министров, завершение восьмилетнего процесса демаркации государственной границы.
В экономической сфере также наметилось оживление, заявил посол.
«Если посмотреть на цифры, то за последние 9 месяцев этого года экспорт латвийской продукции в Россию по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 30%, а импорт — на 15-17%», — сказал Риекстиньш.
Прокомментировал Риекстиньш и решение Россельхознадзора снять временные ограничения на поставку в РФ продукции с одного из латвийских рыбоперерабатывающих предприятий. По словам посла, это, конечно, позитивная новость, однако для остальных латвийских предприятий такого решения нет.
«Нам не нравится, что остальные 40 предприятий рыбопереработчиков пока не могут отправлять свою продукцию в Россию. Поскольку мы исходим из того, что наши предприятия проходили всю сертификацию для работы на рынках ЕС и эта сертификация очень сложная и требования к качеству там большие», — заявил латвийский дипломат.
По его словам, посольство Латвии пытается помогать своим производителям — ставит вопросы о допуске на рынок РФ перед российскими партнерами, ведет диалог в рамках ЕС.
При этом Риекстиньш отметил, что не только Латвия, но и другие государства ЕС столкнулись с аналогичными проблемами.
«У нас в Латвии есть такое восприятие, что Латвию как-то специально обижают. Но мы видим, что подобного рода проблемы есть и у датчан, и у финских коллег, и у стран, которые не входят в ЕС, — Исландии и других», — сказал посол.
По его личному мнению, российские запреты связаны не столько с нарушением стандартов качества, сколько с механизмами защиты своего рынка.
«У российских производителей есть свои внутренние аналоги, которые могут заменить импортную продукцию, но по каким-то продуктам они не могут конкурировать с импортом. Например, министр сельского хозяйства РФ недавно сказал: «Мы можем прокормить свой народ, но по качеству сыра вряд ли в течение ближайших 6-7 лет наши производители догонят европейских», — сказал Риекстиньш.
Посол Латвии в РФ считает, что и в сфере транзита у России нет какого-то эксклюзивно негативного отношения к Латвии, объем грузоперевозок снизился предсказуемо — Россия давно заявляла о намерении развивать собственные порты.
Не вижу в статье "возмущения".« ответить
латвии надо хорошо выучить российские сказки, легенды, тосты, былины, поговорки, тогда латвия не будет пилить сук на котором сидит, не будет писать против ветра, и не будет плевать в колодец из которого можно воды напиться - что сейчас и произошло с транзитом нефти на вентспилс АМБА, КАЮК, а в отношении шпротов: лучшие в латвии шпроты это ГАММА-А, правда дорогие но если много брать можно договориться, БРИВАЙС ВИЛНИС, если повысит качество и перестанет на салаке писать ШПРОТЫ БОЛЬШИЕ то тоже может торговать с РОССИЕЙ, а другим не надо думать что в РОССИИ лохи и если на говне написать что это шпроты, то все подряд будут торговать с РОССИЕЙ - шара больше не пройдёт, и вообще ЛВ расматривается как враг РФ, так что сами залезли в это американское говно вот и плывите по течению, кульминация успеха будет, когда хозяин рабовладелец впутает ЛВ в войну.« ответить
послу Орешкину на заметку----ТЫ вот жаловался, что ржаной хлеб и серый горох нетути в Москве----так вот, жри горох, который есть, а не капризничай по-поводу того, что не все шпроты латышские хотят в России ----не будь двуликим Анусом!« ответить
это правда.« ответить
в россии распостранено убеждение, что шпроты - очень вредная еда.
латышам надо придумать что-то другое.
i stalo "vrednoi edoi" posle togo kak nacali ribu ne koptitj a prosto dobavljatj himiju "zidkij dim".« ответить
poka bila staraja trdicionaja proizvodstvo vse bilo normalno a kak nacali primenjatj zapadnuju himiju tak riba stala huze govna.
i tak s vsemi produktami kotorih delaet v Latvii. do importnih tehnologij bilo vkusno a s primeneniem importnih fishek stalo govnom.
эти ШПРОТЫ в Адажи - Пусть черножопые ПЕДЕРАСТЫ их ЖРУТ !!! Хоть ДИКИХ КАБАНОВ e6aть HE 6yдyт!!!!!« ответить
нет. копченую рыбу в масле в принципе лучше не есть.« ответить
эту кильку лучше просто пожарить.
мы ее так и едим.
как и финны. в порту хельсинки кильку летом замечательно готовят.
в россии сейчас в ходу консервированная крымская рыба - бычки, тюлька, барабуля. в масле, в томате, со специями.
кроме того, изобилие мороженой и свежей (охлажденной рыбы).
рыбные магазины - metro, zelgros. очень популярны магазины сахалинрыба. там продают просто божественную нерку. по праздникам очень популярна чавыча. по - другому она называется королевской семгой. на языке североамериканских индейцев - чинук.
только не копченая.
Столько лет срали под дверью соседа. а сейчас русские нас обижают. Как были двуличными, так и остались. Даже Даля Грибова *Литва*нчала песни петь, что лучше торговать чем воевать Все прибалты ИЗВОРАЧИВАЮТСЯ наизнанку. Еще на пузе к русским приползете. Толи еще будет. О-е-ей.« ответить
Засуньте свои шпроты ринке в жопу« ответить