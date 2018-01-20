Латвия вспоминает баррикады 1991 года; в Риге введены ограничения для транспорта(11)

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Виталий Вавилкин
08:45 20.01.2018
Наш город

Как сообщалось, сегодня в Риге пройдут мероприятия, посвященные баррикадам 1991 года. В этой связи в столице введены серьезные ограничения для транспортных средств.

С 7 до 10:30 ограничения будут в силе на стоянке 2 Рижского Лесного кладбища, до 13 на левой стороне бульвара Аспазии, на 50-метровом участке от улицы Калку по направлению к улице Театра, а также на правой стороне бульвара Зигфрида Мейровица, на участке от улице Калькю до Смлшу. С 18:00 стоянка будет запрещена на площади Хердера.

 

Кроме того, с 7 до 10:30 будет ограничено или в случае необходимости запрещено движение на улице Гауяс – от Чекуркална до 2 Рижского Лесного кладбища, с 10:45 до 18:00 на Домской площади и площади Хердера, а с 13.45 до 15:00 в районе памятника Свободы.

 

Говоря же о мероприятиях, в 9.30 планируется торжественное возложение цветов на Лесном кладбище, с 11 до 17 будет открыта экспозиция музея баррикад, а в 12 часов состоится возложение цветов к памятнику Свободы и месту памяти павших на Бастионной горке.

 

В 13 часов у Сейма зажжется костер, а в 16 часов в Домском соборе начнется бесплатный концерт «Свет для будущего», в котором примут участие объединенный симфонический оркестр музыкальных школ Риги, хор «Сола», органист Айгар Рейнис.

 

С 11.50 до 14 часов на Бастионной горке и у бывшего здания Министерства иностранных дел будет стоять почетный караул.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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Гос полиция ЛВ 09:07 20:01:2018

Сегодня талапонская алкашня и сброд будут веселиться . И лаять на своём собачьем диалекте .

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Latviešu patriots 09:49 20:01:2018

Izlīdi no sava grausta, pediņ..

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П у т и н 09:14 20:01:2018

На баррикады ползали совки, чтоб стрелять сигареты и на халяву пожрать. А теперь воняют о том, как они бились за Латвию и как их обманули.

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Latviešu obsos 09:28 20:01:2018

Я тоже вспоминаю. И что?
Patriots где ты? Уже побираешься на площади или новые тезисы учишь с ванькой.

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Latviešu patriots 09:40 20:01:2018

Es labi atceros barikādes, kā mēs Latvieši nosargājām savu brīvību! Un ja būs vajadzība, izdarīsim to atkal!

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p/m 09:59 20:01:2018

Да я! Да мне! Да я на баррикадах мочу проливал!

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AHTUNG ! 09:46 20:01:2018

А ЧТО ТАМ ЗА СОПЛЯКИ С МЕШКАМИ И С МОЛОКОМ НА ГУБАХ ,МОЛОДЫЕ Домбровы ?

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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