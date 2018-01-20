Как сообщалось, сегодня в Риге пройдут мероприятия, посвященные баррикадам 1991 года. В этой связи в столице введены серьезные ограничения для транспортных средств.

С 7 до 10:30 ограничения будут в силе на стоянке 2 Рижского Лесного кладбища, до 13 на левой стороне бульвара Аспазии, на 50-метровом участке от улицы Калку по направлению к улице Театра, а также на правой стороне бульвара Зигфрида Мейровица, на участке от улице Калькю до Смлшу. С 18:00 стоянка будет запрещена на площади Хердера.

Кроме того, с 7 до 10:30 будет ограничено или в случае необходимости запрещено движение на улице Гауяс – от Чекуркална до 2 Рижского Лесного кладбища, с 10:45 до 18:00 на Домской площади и площади Хердера, а с 13.45 до 15:00 в районе памятника Свободы.

Говоря же о мероприятиях, в 9.30 планируется торжественное возложение цветов на Лесном кладбище, с 11 до 17 будет открыта экспозиция музея баррикад, а в 12 часов состоится возложение цветов к памятнику Свободы и месту памяти павших на Бастионной горке.

В 13 часов у Сейма зажжется костер, а в 16 часов в Домском соборе начнется бесплатный концерт «Свет для будущего», в котором примут участие объединенный симфонический оркестр музыкальных школ Риги, хор «Сола», органист Айгар Рейнис.

С 11.50 до 14 часов на Бастионной горке и у бывшего здания Министерства иностранных дел будет стоять почетный караул.