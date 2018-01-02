Латвия ввела новые требования к состоянию здоровья водителей(5)

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Виталий Вавилкин
16:08 02.01.2018
Наша Латвия / Социум

С 1 января в Латвии вводятся общеевропейские требования к состоянию здоровья водителей. Изменения коснутся людей с проблемами с сердцем, а также сахарным диабетом.

Ранее министрество сообщения поясняло, что Латвия должна следовать новой директиве ЕС о водительских правах.

 

Директива подразумевает новые требования к водителям транспортных средств.Изменения коснутся людей с проблемами с сердцем, кровяным давлением, а также сахарным диабетом.

 

Нововведение заставит водителей проходить дополнительные медицинские осмотры, добавляя специальные оценки во время осмотра, к примеру, о симптомах синдрома обструктивного апноэ сна.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 16:13 02:01:2018

Malači, sen bija laiks pāriet uz ES standartiem.

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Скоро будет так 22:19 02:01:2018

Взял больничный- лишаешься водит. прав. Пока не пройдёшь мед. комиссию за 500 евро, что можешь рулять без аварий. )))

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dela 16:29 02:01:2018

огласите весь список уже сразу а то вокруг да около и сколько это нам обойдется господа больше мы не на что способны

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Janek 19:17 02:01:2018

Все это чепуха если ты гей права получишь автоматом

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Latviešu patriots 19:56 02:01:2018

Pēc savas pieredzes spried? Beidzot tiesības dabuji?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)