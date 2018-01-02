Ранее министрество сообщения поясняло, что Латвия должна следовать новой директиве ЕС о водительских правах.
Директива подразумевает новые требования к водителям транспортных средств.Изменения коснутся людей с проблемами с сердцем, кровяным давлением, а также сахарным диабетом.
Нововведение заставит водителей проходить дополнительные медицинские осмотры, добавляя специальные оценки во время осмотра, к примеру, о симптомах синдрома обструктивного апноэ сна.
Malači, sen bija laiks pāriet uz ES standartiem.« ответить
Взял больничный- лишаешься водит. прав. Пока не пройдёшь мед. комиссию за 500 евро, что можешь рулять без аварий. )))« ответить
огласите весь список уже сразу а то вокруг да около и сколько это нам обойдется господа больше мы не на что способны« ответить
Все это чепуха если ты гей права получишь автоматом« ответить
Pēc savas pieredzes spried? Beidzot tiesības dabuji?« ответить