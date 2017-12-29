Латвия: высокая смертность при недоступности медицины(2)

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Владимир Бучельников
20:31 28.12.2017
Наша Латвия / Социум

Латвия является страной с самой высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и одновременно страной, где платежи пациентов за медицину в три раза больше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет LETA со ссылкой на журнал Ir.

Высокие платежи катастрофически влияют на людей с низкими доходами — когда необходимо лечение, оно им недоступно.

 

Самую печальную картину статистика ОЭСР показывает в сфере здоровья сердца и сосудистой системы — на каждые 100 000 населения 328 человек умирают от сердечно-сосудистых болезней, тогда как в среднем в странах ОЭСР — 112.

 

«Чаще всего люди умирают из-за атеросклероза. Кровеносные сосуды зарастают», — поясняет кардиолог больницы Страдиньша Андрис Скриде. Это потому, что в рационе латвийцев слишком много животных жиров и сахара, а также они много курят.

 

Одна из основных причин, почему люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключается в том, что государство много вкладывает в инвазивные процедуры (установку стентов) и слишком мало — в лечение сердечно-сосудистых заболеваний на стадии первичного здравоохранения, прежде чем пациент попадает на операционный стол.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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Z.SH 22:11 28:12:2017

Pomoimu popadaja v bol"nicu pacientov prosto zalechivajut,dlja tex kto neponjal,uboinaja sila tabletok, + sistema vot serdce i ne viderzivaet( kazdii chas 2 -3 tabletochki). Staraites" ne popadat" v bol"nicu,osobenno pozilie ljudi.

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Дипломат 23:05 28:12:2017

люди в Латвии на последнем месте

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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