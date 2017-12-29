Высокие платежи катастрофически влияют на людей с низкими доходами — когда необходимо лечение, оно им недоступно.
Самую печальную картину статистика ОЭСР показывает в сфере здоровья сердца и сосудистой системы — на каждые 100 000 населения 328 человек умирают от сердечно-сосудистых болезней, тогда как в среднем в странах ОЭСР — 112.
«Чаще всего люди умирают из-за атеросклероза. Кровеносные сосуды зарастают», — поясняет кардиолог больницы Страдиньша Андрис Скриде. Это потому, что в рационе латвийцев слишком много животных жиров и сахара, а также они много курят.
Одна из основных причин, почему люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключается в том, что государство много вкладывает в инвазивные процедуры (установку стентов) и слишком мало — в лечение сердечно-сосудистых заболеваний на стадии первичного здравоохранения, прежде чем пациент попадает на операционный стол.
Pomoimu popadaja v bol"nicu pacientov prosto zalechivajut,dlja tex kto neponjal,uboinaja sila tabletok, + sistema vot serdce i ne viderzivaet( kazdii chas 2 -3 tabletochki). Staraites" ne popadat" v bol"nicu,osobenno pozilie ljudi.« ответить
люди в Латвии на последнем месте« ответить