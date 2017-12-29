Латвия является страной с самой высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и одновременно страной, где платежи пациентов за медицину в три раза больше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет LETA со ссылкой на журнал Ir.

Высокие платежи катастрофически влияют на людей с низкими доходами — когда необходимо лечение, оно им недоступно.

Самую печальную картину статистика ОЭСР показывает в сфере здоровья сердца и сосудистой системы — на каждые 100 000 населения 328 человек умирают от сердечно-сосудистых болезней, тогда как в среднем в странах ОЭСР — 112.

«Чаще всего люди умирают из-за атеросклероза. Кровеносные сосуды зарастают», — поясняет кардиолог больницы Страдиньша Андрис Скриде. Это потому, что в рационе латвийцев слишком много животных жиров и сахара, а также они много курят.

Одна из основных причин, почему люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключается в том, что государство много вкладывает в инвазивные процедуры (установку стентов) и слишком мало — в лечение сердечно-сосудистых заболеваний на стадии первичного здравоохранения, прежде чем пациент попадает на операционный стол.