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Министр обороны Раймонд Бергманис и исполнительные директора предприятия «EuroSpike» Гюнтер Лауэр и Арье Лапидот в понедельник, 12 февраля, подпишут договор о покупке Латвией противотанковых ракетных систем «Spike» производства Израиля за 108 млн евро, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.