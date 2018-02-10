Развитие противотанкового вооружения является одним из приоритетов оборонной отрасли, и системы «Spike» признаны соответствующими потребностям Национальных вооруженных сил Латвии.
Противотанковыми ракетами «Spike» оснащены британские боевые гусеничные машины разведки «CVRT».
Системы «Spike» имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.
Ракетные системы будут доставлены в Латвию постепенно до 2023 года.
suki, kogda o narode dumatj budete, pi darasi, skoro vse iz latvii sbegut kogo zawiwatj to krome pravjawix« ответить
А что тебе подобные народ????ну только не в Латвии..« ответить
Дурак на дукаке сидит и дураком погоняет(((((« ответить
Ты это про кремлёвских ублюдков???согласен...одни уродцы...« ответить
ваня, варзилов, тебя ж скоро в подворотне замочат и будут правы.« ответить
Крепко это варзилов насадил на кукан этого анонимного ананиса, раз тот ползает в поисках вовы.« ответить
А по теме- пора переходить в наступление и отжать Питер.
ЯЙЦА МОЖЕШЬ У ВАНИ ОТЖАТЬ« ответить
Ни цента налогов правящим УБЛЮДКАМ.« ответить
Что-то подозрительно дешего, наверное просроченые, как стингеры из Дании.« ответить
Возьмите у дружественных хохлов.Там ракета сама летит,и не знает даже куда попадет.Зато феерично.....« ответить