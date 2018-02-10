Латвия за 108 млн евро купит противотанковые ракеты(57)

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Владимир Бучельников
20:14 09.02.2018
Политика / Правительство

Министр обороны Раймонд Бергманис и исполнительные директора предприятия «EuroSpike» Гюнтер Лауэр и Арье Лапидот в понедельник, 12 февраля, подпишут договор о покупке Латвией противотанковых ракетных систем «Spike» производства Израиля за 108 млн евро, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

Развитие противотанкового вооружения является одним из приоритетов оборонной отрасли, и системы «Spike» признаны соответствующими потребностям Национальных вооруженных сил Латвии.

 

Противотанковыми ракетами «Spike» оснащены британские боевые гусеничные машины разведки «CVRT».

 

Системы «Spike» имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.

 

Ракетные системы будут доставлены в Латвию постепенно до 2023 года.

LETA / Фото
Комментарии (57)
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narod 20:30 09:02:2018

suki, kogda o narode dumatj budete, pi darasi, skoro vse iz latvii sbegut kogo zawiwatj to krome pravjawix

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Ваня 21:29 09:02:2018

А что тебе подобные народ????ну только не в Латвии..

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шери 20:33 09:02:2018

Дурак на дукаке сидит и дураком погоняет(((((

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Ваня 21:31 09:02:2018

Ты это про кремлёвских ублюдков???согласен...одни уродцы...

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Тебя юродивого, не жалко 21:59 09:02:2018

ваня, варзилов, тебя ж скоро в подворотне замочат и будут правы.

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Саня 22:30 09:02:2018

Крепко это варзилов насадил на кукан этого анонимного ананиса, раз тот ползает в поисках вовы.

А по теме- пора переходить в наступление и отжать Питер.

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и отжать Питер. 22:35 09:02:2018

ЯЙЦА МОЖЕШЬ У ВАНИ ОТЖАТЬ

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СМЕРШ 20:43 09:02:2018

Ни цента налогов правящим УБЛЮДКАМ.

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Qqqq 20:45 09:02:2018

Что-то подозрительно дешего, наверное просроченые, как стингеры из Дании.

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Упс 20:47 09:02:2018

Возьмите у дружественных хохлов.Там ракета сама летит,и не знает даже куда попадет.Зато феерично.....

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (13)

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