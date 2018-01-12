Латвия закупает штурмовые винтовки и прочее оружие на 13 миллионов евро (11)

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LETA
Герман Бергер
01:28 12.01.2018
Наша Латвия / Социум

Национальные вооруженные силы (НВС) заключили договор на сумму 13 млн евро о закупке для нужд армии, Земессардзе и Государственной пограничной охраны штурмовых винтовок и другого вооружения.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, штурмовые винтовки G-36 будут приобретены у немецкой компании «Heckler & Koch GmbH».

 

Также договор, который заключен сроком на семь лет, предусматривает поставки других видов вооружения, которые Минобороны не называет. Первые поставки оружия планируются уже в этом году.

 

Министр обороны Раймонд Бергманис отметил, что закупка штурмовых винтовок и другого оружия позволит обеспечить НВС и Земессардзе современным вооружением, отвечающим стандартам НАТО. В армии и Земессардзе G-36 постепенно заменят штурмовые винтовки AK-4.

 

Штурмовые винтовки G36 НВС используют уже с 2006 года, в том числе в международных операциях. В 2016 году договор о закупках G-36 заключили и вооруженные силы Литвы. 

LETA / Фото
Комментарии (11)
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апорт 03:35 12:01:2018

латвия мировое посмешище!!!

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ваня 08:27 12:01:2018

Для очистки страны подойдут..молодцы..надеюсь мне тоже одну дадут...

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Очередной металлолом... 05:03 12:01:2018

Винтовки из золота,с алмазными прицелами...?

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Шон 06:33 12:01:2018

Штурмовые винтовки, означают опять же наступательные деиствия, а не оборонительные. И все на 6их Россия наступает!? Закупят старье за 100 тыс, а спишут 13 млн.)))))

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лада 07:47 12:01:2018

А в кого собираются стрелять? В комаров? В мух? В бешеных кабанов? И вообще--- для чего и кого это оружие??? Может сразу " купите" атомную бомбу? Господи, и когда ума наберутся? Кому мы нужны? Хотя, эти вопросы, может быть, и ни к чему, т. к.:" Тяжело разговаривать с глухими, показывать правду слепым и спорить с идиотами!" Вот, как-то так.

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ваня 08:24 12:01:2018

Стрелять кого будут???проросийских собак бешенных

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федя 08:35 12:01:2018

ване - а как-бы ты хотел отстреливать пророссийских? По спискам фамилий, или целыми районами, или тех, кто разговаривает на неправильном языке??
Сразу видно - сидишь на диване и мечтаешь о геноциде русских, но что-то тебя сдерживает, европейский ты наш.

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Latviešu patriots 07:54 12:01:2018

G 36 ir labākās vācu triecienšautenes pasaulē. Aizsardzības Ministrija malači, atbalstu 100%.

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Хи хи 08:12 12:01:2018

С кем воевать собрался, болезный?

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Latviešu patriots 10:19 12:01:2018

Ar muļķiem, kas uzdod dumjus jautājumus..

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (5)