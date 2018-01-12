Как сообщили в пресс-службе Минобороны, штурмовые винтовки G-36 будут приобретены у немецкой компании «Heckler & Koch GmbH».
Также договор, который заключен сроком на семь лет, предусматривает поставки других видов вооружения, которые Минобороны не называет. Первые поставки оружия планируются уже в этом году.
Министр обороны Раймонд Бергманис отметил, что закупка штурмовых винтовок и другого оружия позволит обеспечить НВС и Земессардзе современным вооружением, отвечающим стандартам НАТО. В армии и Земессардзе G-36 постепенно заменят штурмовые винтовки AK-4.
Штурмовые винтовки G36 НВС используют уже с 2006 года, в том числе в международных операциях. В 2016 году договор о закупках G-36 заключили и вооруженные силы Литвы.
латвия мировое посмешище!!!« ответить
Для очистки страны подойдут..молодцы..надеюсь мне тоже одну дадут...« ответить
Винтовки из золота,с алмазными прицелами...?« ответить
Штурмовые винтовки, означают опять же наступательные деиствия, а не оборонительные. И все на 6их Россия наступает!? Закупят старье за 100 тыс, а спишут 13 млн.)))))« ответить
А в кого собираются стрелять? В комаров? В мух? В бешеных кабанов? И вообще--- для чего и кого это оружие??? Может сразу " купите" атомную бомбу? Господи, и когда ума наберутся? Кому мы нужны? Хотя, эти вопросы, может быть, и ни к чему, т. к.:" Тяжело разговаривать с глухими, показывать правду слепым и спорить с идиотами!" Вот, как-то так.« ответить
Стрелять кого будут???проросийских собак бешенных« ответить
ване - а как-бы ты хотел отстреливать пророссийских? По спискам фамилий, или целыми районами, или тех, кто разговаривает на неправильном языке??« ответить
Сразу видно - сидишь на диване и мечтаешь о геноциде русских, но что-то тебя сдерживает, европейский ты наш.
G 36 ir labākās vācu triecienšautenes pasaulē. Aizsardzības Ministrija malači, atbalstu 100%.« ответить
С кем воевать собрался, болезный?« ответить
Ar muļķiem, kas uzdod dumjus jautājumus..« ответить