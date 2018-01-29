Латвия закупит мины для низколетящих вертолетов(5)

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Звезда
Тимур Пушкарев
14:21 29.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Государственный центр оборонных военных объектов и закупок объявил о закупке различных типов мин, в том числе для низколетящих вертолетов.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, финансирование для закупки мин составит не менее 135 000 евро. В целом планируется приобрести шесть видов мин, часть из которых предназначена для учений. Латвийская армия закупит учебные противотанковые, противобортовые и противотранспортные мины.

 

Полное техническое описание необходимого вооружения будет выдано претендентам, которые пройдут отбор в ходе процедуры переговоров.

 

В целях безопасности в пресс-службе Минобороны не сообщили, какие виды мин в настоящее время имеются на вооружении у латвийской армии.

LETA / Фото
Комментарии (5)
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СССР 14:37 29:01:2018

И где она, ядерная зима 2016 ???'

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И 15:01 29:01:2018

Кто тебе её обещал, сын ишака?.

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Вещь нужная 14:58 29:01:2018

Вертолеты у нас изредка летают низэнько над землей.:)

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так 15:06 29:01:2018

Это для "заблудившихся ихтамнетов", делать "люля-кебаб" из пелотов купленных в военторге хеликаптёров агрессора.

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Асса 15:32 29:01:2018

Каждому свинопасу по мине вместо прикраватного коврика! :))))

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 

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