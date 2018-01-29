Как сообщили в пресс-службе Минобороны, финансирование для закупки мин составит не менее 135 000 евро. В целом планируется приобрести шесть видов мин, часть из которых предназначена для учений. Латвийская армия закупит учебные противотанковые, противобортовые и противотранспортные мины.
Полное техническое описание необходимого вооружения будет выдано претендентам, которые пройдут отбор в ходе процедуры переговоров.
В целях безопасности в пресс-службе Минобороны не сообщили, какие виды мин в настоящее время имеются на вооружении у латвийской армии.
И где она, ядерная зима 2016 ???'« ответить
Кто тебе её обещал, сын ишака?.« ответить
Вертолеты у нас изредка летают низэнько над землей.:)« ответить
Это для "заблудившихся ихтамнетов", делать "люля-кебаб" из пелотов купленных в военторге хеликаптёров агрессора.« ответить
Каждому свинопасу по мине вместо прикраватного коврика! :))))« ответить