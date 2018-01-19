Каждый работающий должен 11 тысяч евро, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Государственный контролер Элита Круминя отчиталась за ревизию бюджетного планирования страны. Получилось не слишком весело…

Тратим как в «тучные годы»

Латвия, отметила Э. Круминя, ныне состоит в рядах Организации экономического сотрудничества и развития — «клубе относительно зажиточных государств». Однако еще много несоответствий эталону. «Ежегодно возрастающий государственный долг не отвечает ни интересам жителей, ни принципам ОБСЕ, — констатировано в распространенном документе ГК. — В силу недостатка финансовой дисциплины общий долг правительства не снижается, но рефинансируется». В конце 2016 года долг достиг 10 миллиардов евро, причем только в виде процентов каждый работающий житель ЛР в год выплачивал 360 евро.

Недостатки распространяются на отраслевые министерства, в т. ч. на профильный минфин, Кабинет министров и сейм.

Госконтроль «обратил внимание на спешку, с которой решается о повышающих расходы мероприятиях по меньшей мере в размере 130–250 миллионов евро». «Не соблюдая определенный государством порядок и в основе фокусируясь на предложениях политических партий», в 2014–16 гг. потратили по меньшей мере 775 миллионов евро!

— Государственный бюджет все время верстается с дефицитом, разницу нужно занимать на финансовых рынках, — сказала Э. Круминя. Такими темпами к 2030 году долг в расчете на каждого работающего почти удвоится, дойдя до 21 тысячи евро. «Очень серьезно надо думать о подушке безопасности», — порекомендовала шеф Госконтроля. А пока в среднесрочной перспективе — на 2019 год — «не предусмотрен резерв фискального обеспечения». То есть любое провисание собираемости налогов может привести финансы государства к кризисной черте…

Вот какие еще недостатки Госконтроль нашел в государственной финансовой политике: «не проведена экономически обоснованная оценка о действительно оптимально поддерживаемом Латвией уровне государственного долга, принимая во внимание также пессимистичные прогнозы демографического развития»; «из 42 рекомендаций, представленных Советом фискальной дисциплины, 20 либо не введены, либо введение только начато»; «при разработке бюджета не оценивается, планируется ли им и в какой мере достичь целей национального развития»; «оптимизация расходов в 2016 году в размере 12 миллионов евро была проведена формально, без долгосрочного влияния и только для бюджета одного года»; «при разработке документов политического планирования министерства не всегда указывают уже доступное и дополнительно необходимое финансирование».

— Мы все знаем, как в нашем государстве не особо успешно проводятся большие инвестиционные проекты, то же «э–здоровье», — указала Э. Круминя на дальнейшие направления работы Госконтроля. Ведомства стараются «выжать лимон» из отраслевых финансовых программ.

Изучив документы бюджетного планирования до 2020 года, контролеры не смогли выяснить, «по каким критериям выбраны поддерживаемые мероприятия на общую сумму 318 780 784 евро, что составляет 29% от общего финансирования приоритетных мероприятий». Только в начавшемся году 30,2 миллиона предполагается истратить на «потерявшие актуальность» цели.

Государственный контролер подвергла также критике т. н. «депутатские квоты», распределяемые по городам и весям в зависимости от пожеланий отдельных парламентариев — в этих небольших на фоне всеобщего банкета суммах тоже отсутствует прозрачность.

ДОЛГ И ВВП

Общий правительственный долг Латвии составляет 40% от валового внутреннего продукта.

Национальная заначка

— Мы не можем быть уверены, что все время будет хорошая погода, надо готовиться и к худшему, — сказал член правления Совета фискальной дисциплины Анджс Убелис. Ибо «каждый из нас имеет сотню–другую евро, если сломается автомобиль или здоровье начнет хромать».

Тем не менее в ЛР «недостает шоковых анализов», запасы на «черный день» делаются небольшие, только 0,1% от ВВП: в 2017 году — 26,4 миллиона евро, в 2018–м — 28,4 миллиона, и в 2020–м — 31,7 миллиона. В 2016 и 2019 годах суммы «в загашник» не планировались.

Минфин отбился

Присутствовавшая министр финансов Дана Рейзниеце–Озола сказала, что «все мы — патриоты Латвии» и потому делаем общее дело. Поблагодарив ГК за огромную работу, глава минфина сообщила, что теперь имеется новый порядок госфинансирования.

— Логично, что ежегодно предложения от министерств намного больше, чем бюджет может позволить — выбираем те, что приносят пользу народному хозяйству.

Вопросы бюджетных приоритетов, отметила Д. Рейзниеце–Озола, всегда «политически чувствительны». Она признала, что депутатам трудно ориентироваться в бюджетных графах, а каждый министр за закрытыми дверями старается выбить для своего ведомства как можно больше средств. Потому минфин предлагает руководителям отраслевых ведомств… семинары по формированию бюджета. В прошлом году, например, министру удалось убедить коллег, что приоритет надо отдать медицине. Что ж — эффект ныне видят все посетители латвийских поликлиник… Но министр финансов профессионально оптимистична:

— Каждый год мы демонстрируем, что являемся одной из самых дисциплинированных стран Евросоюза и еврозоны.

Николай КАБАНОВ.

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