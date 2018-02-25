В активе нашей команды одна бронзовая медаль, которую завоевала пара бобслеистов Мелбардис/Стренга.
Победу в рейтинге лучших на Олимпиаде-2018 получила Норвегия. На втором месте Германия. Замыкает тройку Канада.
Полностью медальный зачет ОИ-2018 вы глядит следующим образом:
Как сообщалось, по словам президента Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Алдонса Врублевскиса, команда Латвии, представленная на Играх в Пхенчхане, является сильнейшей из всех латвийских сборных, которые когда-либо выступали на зимних Олимпиадах.
Флаг Латвии на торжественной церемонии закрытия Олимпиады-2018 понесет конькобежец Харальд Силов.
Понимаю, у вас траур. Но не до такой же степени. У вас редактором сеняпутин подрабатывает?)))))« ответить
Это не траур, это полная задница пряников.« ответить
Каждый получил по заслугам - пиндосов и их соседей пинками вышибли не только с первого места на чемпионате по хоккею, но и со второго.
А то что латышей только одна мИдаль, да и то бронзовая, - так нечему и удивляться.
И что теперь с этой Сигулдой делать?
Столько денег вбухали и всё впустую.
Страшно даже представить , где оказалась бы Латвия, если бы поехала не самым сильным составом.« ответить
Кста, что-то в этот раз ни разу не попадалась инфо о процентуальном соотношении спортсменов и функционеров, посетивших эту олимпиаду.
раур у тебя атлет из рашки под мильдонием . рашка чмошная и такие же любители у нее« ответить
траур у тебя клоун и у твоего царька самозванца кабаева« ответить
Человекообразные перестали гадить, так вторым эшелоном одноклеточные подтянулись.« ответить
Atbalstu 100% !« ответить
Похоже флаг австрийский на фото, или латышская реплика такая.« ответить
А что у расеян за флаг, сдаются кому?:))« ответить
Зенки протри« ответить
Флаг Олимпийского движения абсолютно понятен и не копирует флаг какого-либо государства. Так понятно убогий ?!« ответить
А власовский хде?« ответить
Эка вас плющит! Может какого успокоительного попьете, рпзрешенного ВАДОй и Мокой ?)))))« ответить
Где? Там, где и была Россия до СССР и после него. Впepде.« ответить
Вернулись к истокам.
И ты тоже хапни чего-нибудь , разрешенного хозяевами.« ответить
Эка тебя, улыбающаяся дурында, переклинило на успокоительных.« ответить
Сегодня прекрасный день.« ответить
А если, не успокоительное, то как тебе помочь , болезный ? А, если не ровен час, тебя какой удар хватит? А разрешенных лекарств не окажется под рукой ...
Что плохо лидировать не с той стороны?« ответить
Улыбка всегда хорошо и хорошА.« ответить
Улыбайся, конечно. Мне :)
Если эта улыбка не последствие какой-либо болезни.
В таблице ошибка, на 13 месте должен быть белый флажок с кружочками« ответить
Это в сборной Латвии одни кружки.Кружки американского члена!« ответить
Действительно ошибочка. На первом месте должен быть значёк "Salbutamol" и слоган - "Со справкой можно".« ответить
Представляете, если-бы из Норвегии поехали не астматики, а здоровые спортсмены (с)?
Наверное вообще все медали выиграли-бы...
А кто ж расеянцам мешал астматиками стать, покрепче дурь стали жрать почему?:)))))))« ответить
А где указано, что дурь покрепче?! Просто ее не одобрили твои хозяева.« ответить
А кто же мешал лаптянам астматиками стать?« ответить
под 13 номером надо портрет в черной рамке окурка царька пуйло« ответить
На этих олимпийских играх Латвия представлена самой сильной сборной .« ответить
ОСР- 145 миллионов населения, Латвия , почти в сто раз меньше, вовсе неплохо.« ответить
Так население Норвегии тоже не 145, а всего лишь 5 млн. Слабо процентуальное соотношение медалек к числу жителей подсчитать?))))))))))))))))))« ответить
nu,« ответить
a kogda nado lajatj na Rossiju to zabivaete naprocj cto vi 100 raz mense.
))))
Ну а по сравнению с Норвегией Россия вообще позорно выглядит, вы совершенно правы.« ответить
Верно, по сравнению с Норвегией Россия вообще позорно выглядит.:(((« ответить
А если из норвежской сборной убрать всех астматиков и отправить их на пара олимпийские игры?« ответить
Простите за мой хранцузский, но вы уже за дол бали своими идиотскими коментами. Ну нельзя же столько времени блистать своим слабо умием. Возьмите выходной и выпейте чего-нибудь из разрешенного списка.
А сравнить с Китаем слабо?« ответить