Латвия заняла последнее место по медалям на Олимпийских играх(68)

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Виталий Вавилкин
12:15 25.02.2018
Спорт / Спортсмены

Сборная Латвии в медальном зачете XXIII Зимних Олимпийских играх в Южной Корее финишировала на последнем 28-м месте, которое делит с Казахстаном и Лихтенштейном.

В активе нашей команды одна бронзовая медаль, которую завоевала пара бобслеистов Мелбардис/Стренга.

 

Победу в  рейтинге лучших на Олимпиаде-2018 получила Норвегия. На втором месте Германия. Замыкает тройку Канада.

 

Полностью медальный зачет ОИ-2018 вы глядит следующим образом:

 

Как сообщалось, по словам президента Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Алдонса Врублевскиса, команда Латвии, представленная на Играх в Пхенчхане, является сильнейшей из всех латвийских сборных, которые когда-либо выступали на зимних Олимпиадах.

 

Флаг Латвии на торжественной церемонии закрытия Олимпиады-2018 понесет конькобежец Харальд Силов.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (68)
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Вести!!! 12:34 25:02:2018

Понимаю, у вас траур. Но не до такой же степени. У вас редактором сеняпутин подрабатывает?)))))

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Latviešu patriots 14:23 25:02:2018

Это не траур, это полная задница пряников.
Каждый получил по заслугам - пиндосов и их соседей пинками вышибли не только с первого места на чемпионате по хоккею, но и со второго.
А то что латышей только одна мИдаль, да и то бронзовая, - так нечему и удивляться.
И что теперь с этой Сигулдой делать?
Столько денег вбухали и всё впустую.

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Ндя... 14:39 25:02:2018

Страшно даже представить , где оказалась бы Латвия, если бы поехала не самым сильным составом.
Кста, что-то в этот раз ни разу не попадалась инфо о процентуальном соотношении спортсменов и функционеров, посетивших эту олимпиаду.

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ин-на 14:44 25:02:2018

раур у тебя атлет из рашки под мильдонием . рашка чмошная и такие же любители у нее

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смерш 14:50 25:02:2018

траур у тебя клоун и у твоего царька самозванца кабаева

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О, как! 15:55 25:02:2018

Человекообразные перестали гадить, так вторым эшелоном одноклеточные подтянулись.

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latviesu pedriots 17:17 25:02:2018

Atbalstu 100% !

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Ivan 12:35 25:02:2018

Похоже флаг австрийский на фото, или латышская реплика такая.

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Ээээ 12:38 25:02:2018

А что у расеян за флаг, сдаются кому?:))

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То Ээээ 12:43 25:02:2018

Зенки протри

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Ivan 12:44 25:02:2018

Флаг Олимпийского движения абсолютно понятен и не копирует флаг какого-либо государства. Так понятно убогий ?!

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Так 13:19 25:02:2018

А власовский хде?

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Такам и прочим эээээ 13:25 25:02:2018

Эка вас плющит! Может какого успокоительного попьете, рпзрешенного ВАДОй и Мокой ?)))))

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Саня 13:28 25:02:2018

Где? Там, где и была Россия до СССР и после него. Впepде.
Вернулись к истокам.

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Санечка! 13:39 25:02:2018

И ты тоже хапни чего-нибудь , разрешенного хозяевами.

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Саня 13:43 25:02:2018

Эка тебя, улыбающаяся дурында, переклинило на успокоительных.

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А что плохого в улыбке? 13:50 25:02:2018

Сегодня прекрасный день.
А если, не успокоительное, то как тебе помочь , болезный ? А, если не ровен час, тебя какой удар хватит? А разрешенных лекарств не окажется под рукой ...

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сане 13:50 25:02:2018

Что плохо лидировать не с той стороны?

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Саня 14:02 25:02:2018

Улыбка всегда хорошо и хорошА.
Улыбайся, конечно. Мне :)
Если эта улыбка не последствие какой-либо болезни.

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П у т и н 12:39 25:02:2018

В таблице ошибка, на 13 месте должен быть белый флажок с кружочками

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кот 12:44 25:02:2018

Это в сборной Латвии одни кружки.Кружки американского члена!

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федя 12:52 25:02:2018

Действительно ошибочка. На первом месте должен быть значёк "Salbutamol" и слоган - "Со справкой можно".

Представляете, если-бы из Норвегии поехали не астматики, а здоровые спортсмены (с)?
Наверное вообще все медали выиграли-бы...

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Ну 13:09 25:02:2018

А кто ж расеянцам мешал астматиками стать, покрепче дурь стали жрать почему?:)))))))

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Баранки гну 13:42 25:02:2018

А где указано, что дурь покрепче?! Просто ее не одобрили твои хозяева.

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для ну 13:57 25:02:2018

А кто же мешал лаптянам астматиками стать?

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смерш 14:51 25:02:2018

под 13 номером надо портрет в черной рамке окурка царька пуйло

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Глава ЛОК 12:41 25:02:2018

На этих олимпийских играх Латвия представлена самой сильной сборной .

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Ну 12:42 25:02:2018

ОСР- 145 миллионов населения, Латвия , почти в сто раз меньше, вовсе неплохо.

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А мы бедненькие, маленькие, да еще и на голову больные 12:53 25:02:2018

Так население Норвегии тоже не 145, а всего лишь 5 млн. Слабо процентуальное соотношение медалек к числу жителей подсчитать?))))))))))))))))))

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janka 12:55 25:02:2018

nu,
a kogda nado lajatj na Rossiju to zabivaete naprocj cto vi 100 raz mense.
))))

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Да уж 13:10 25:02:2018

Ну а по сравнению с Норвегией Россия вообще позорно выглядит, вы совершенно правы.

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Так 13:12 25:02:2018

Верно, по сравнению с Норвегией Россия вообще позорно выглядит.:(((

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О, да, конечно позорно :) 13:46 25:02:2018

А если из норвежской сборной убрать всех астматиков и отправить их на пара олимпийские игры?
Простите за мой хранцузский, но вы уже за дол бали своими идиотскими коментами. Ну нельзя же столько времени блистать своим слабо умием. Возьмите выходной и выпейте чего-нибудь из разрешенного списка.

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таку 13:53 25:02:2018

А сравнить с Китаем слабо?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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