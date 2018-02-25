Сборная Латвии в медальном зачете XXIII Зимних Олимпийских играх в Южной Корее финишировала на последнем 28-м месте, которое делит с Казахстаном и Лихтенштейном.

В активе нашей команды одна бронзовая медаль, которую завоевала пара бобслеистов Мелбардис/Стренга.

Победу в рейтинге лучших на Олимпиаде-2018 получила Норвегия. На втором месте Германия. Замыкает тройку Канада.

Полностью медальный зачет ОИ-2018 вы глядит следующим образом:

Как сообщалось, по словам президента Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Алдонса Врублевскиса, команда Латвии, представленная на Играх в Пхенчхане, является сильнейшей из всех латвийских сборных, которые когда-либо выступали на зимних Олимпиадах.

Флаг Латвии на торжественной церемонии закрытия Олимпиады-2018 понесет конькобежец Харальд Силов.