По его словам, ABLV является экспортером финансовых услуг, поэтому, учитывая мировые тенденции и удар по репутации финансового сектора Латвии, можно прогнозировать, что вряд ли другие латвийские банки смогут перенять международных клиентов банка.
Согласно данным Банка Латвии, экспорт финансовых услуг в 2016 году составил 446 миллионов евро. Приняв тот факт, что экспорт финансовых услуг прямо пропорционален объему вкладов нерезидентов, в ABLV может находиться приблизительно третья часть (33,7%) от всех депозитов нерезидентов, отметил Домбровский.
По словам главы Certus, вместе с этим экспорт финансовых услуг ABLV в 2016 году мог составлять около 150 миллионов евро. Для сравнения — экспорт услуг Latvijas dzelzceļš в 2016 году был оценен в 333 миллиона евро.
Также Домбровский заявил, что в 2017 году Deloitte Latvia провело оценку вклада сегмента международных клиентов в ВВП Латвии и трудоустройство. По его словам, прямой эффект сектора на ВВП в 2016 году составил 1,01% и, используя вычисленный Eurostat мультипликатор, было выявлено, что общий эффект на ВВП составил 2,37% (592,4 млн евро). С учетом, что ABLV составляет примерно треть от этой отрасли, можно сделать вывод, что ликвидация банка будет стоить латвийской экономике около 0,8% от ВВП, указал Домбровский.
Также с учетом того, что в группе ABLV были трудоустроены 970 работников и, используя мультипликатор Eurostat для финансовой отрасли, можно сделать вывод, что в результате ликвидации банка будет утеряно 2280 рабочих мест, отметил экономист.
Напомним, председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Вуцанс отметил, что ликвидация ABLV Bank не должна оказать значительного влияния на состояние экономики.
В целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник, 26 февраля, приняли решение о самоликвидации.
В субботу, 24 февраля ЕЦБ принял решение, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.
Рунгайнис сказал, что латвийская экономика только выиграет от ликвидации банка.« ответить
Я ему канешна -верю...« ответить
Классно ЦРУ разобрался со своими КОНКУРЕНТАМИ,,,« ответить
Браво,латышские педерасты,АМЕРИКА гордится вами!!!!
Осталась нетронутым
ИЗБА-ДРОЧИЛЬНЯ и ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК!!!!!
Латвия - это страна напуганных идиотов, где первым делом каждого гражданина является долг .... с утра ...наступить себе на куй или наделать в собственные штаны ... назло большому соседу !!!« ответить
Хороший подарочек от друзей и партнеров к 100-летию и к предстоящему визиту нашего президента к властелину мира ))))« ответить
Glavnoje ne postradal velikij i moguchij Latiskij jazik« ответить
Pārdzīvosim, turklāt es neuzticos krieviskas izcelsmes eksperta nosauktajiem skaitļiem!« ответить