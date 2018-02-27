Латвия заплатит за ликвидацию банка ABLV почти 1% от ВВП(27)

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Герман Бергер
16:50 27.02.2018
Экономика / Финансы

Ликвидация банка ABLV может стоить латвийской экономике примерно 0,8% от ВВП, указал начальник руководитель исследовательского центра Certus Вячеслав Домбровский.

По его словам, ABLV является экспортером финансовых услуг, поэтому, учитывая мировые тенденции и удар по репутации финансового сектора Латвии, можно прогнозировать, что вряд ли другие латвийские банки смогут перенять международных клиентов банка.

 

Согласно данным Банка Латвии, экспорт финансовых услуг в 2016 году составил 446 миллионов евро. Приняв тот факт, что экспорт финансовых услуг прямо пропорционален объему вкладов нерезидентов, в ABLV может находиться приблизительно третья часть (33,7%) от всех депозитов нерезидентов, отметил Домбровский.

 

По словам главы Certus, вместе с этим экспорт финансовых услуг ABLV в 2016 году мог составлять около 150 миллионов евро. Для сравнения — экспорт услуг Latvijas dzelzceļš в 2016 году был оценен в 333 миллиона евро.

 

Также Домбровский заявил, что в 2017 году Deloitte Latvia провело оценку вклада сегмента международных клиентов в ВВП Латвии и трудоустройство. По его словам, прямой эффект сектора на ВВП в 2016 году составил 1,01% и, используя вычисленный Eurostat мультипликатор, было выявлено, что общий эффект на ВВП составил 2,37% (592,4 млн евро). С учетом, что ABLV составляет примерно треть от этой отрасли, можно сделать вывод, что ликвидация банка будет стоить латвийской экономике около 0,8% от ВВП, указал Домбровский.

 

Также с учетом того, что в группе ABLV были трудоустроены 970 работников и, используя мультипликатор Eurostat для финансовой отрасли, можно сделать вывод, что в результате ликвидации банка будет утеряно 2280 рабочих мест, отметил экономист.

 

Напомним, председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Вуцанс отметил, что ликвидация ABLV Bank не должна оказать значительного влияния на состояние экономики.

 

В целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник, 26 февраля, приняли решение о самоликвидации.

 

В субботу, 24 февраля ЕЦБ принял решение, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (27)
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Нэ кас, нэ кас 16:56 27:02:2018

Рунгайнис сказал, что латвийская экономика только выиграет от ликвидации банка.

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Ваенгс Рунгайнис наш предвидец ! 19:49 27:02:2018

Я ему канешна -верю...

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латышской петушне И их союзникам... 17:01 27:02:2018

Классно ЦРУ разобрался со своими КОНКУРЕНТАМИ,,,
Браво,латышские педерасты,АМЕРИКА гордится вами!!!!
Осталась нетронутым
ИЗБА-ДРОЧИЛЬНЯ и ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК!!!!!

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ПарашАенко 20:48 27:02:2018

Латвия - это страна напуганных идиотов, где первым делом каждого гражданина является долг .... с утра ...наступить себе на куй или наделать в собственные штаны ... назло большому соседу !!!

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Однако 17:03 27:02:2018

Хороший подарочек от друзей и партнеров к 100-летию и к предстоящему визиту нашего президента к властелину мира ))))

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Mexx 17:06 27:02:2018

Glavnoje ne postradal velikij i moguchij Latiskij jazik

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Latviešu patriots 17:23 27:02:2018

Pārdzīvosim, turklāt es neuzticos krieviskas izcelsmes eksperta nosauktajiem skaitļiem!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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