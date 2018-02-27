Ликвидация банка ABLV может стоить латвийской экономике примерно 0,8% от ВВП, указал начальник руководитель исследовательского центра Certus Вячеслав Домбровский.

По его словам, ABLV является экспортером финансовых услуг, поэтому, учитывая мировые тенденции и удар по репутации финансового сектора Латвии, можно прогнозировать, что вряд ли другие латвийские банки смогут перенять международных клиентов банка.

Согласно данным Банка Латвии, экспорт финансовых услуг в 2016 году составил 446 миллионов евро. Приняв тот факт, что экспорт финансовых услуг прямо пропорционален объему вкладов нерезидентов, в ABLV может находиться приблизительно третья часть (33,7%) от всех депозитов нерезидентов, отметил Домбровский.

По словам главы Certus, вместе с этим экспорт финансовых услуг ABLV в 2016 году мог составлять около 150 миллионов евро. Для сравнения — экспорт услуг Latvijas dzelzceļš в 2016 году был оценен в 333 миллиона евро.

Также Домбровский заявил, что в 2017 году Deloitte Latvia провело оценку вклада сегмента международных клиентов в ВВП Латвии и трудоустройство. По его словам, прямой эффект сектора на ВВП в 2016 году составил 1,01% и, используя вычисленный Eurostat мультипликатор, было выявлено, что общий эффект на ВВП составил 2,37% (592,4 млн евро). С учетом, что ABLV составляет примерно треть от этой отрасли, можно сделать вывод, что ликвидация банка будет стоить латвийской экономике около 0,8% от ВВП, указал Домбровский.

Также с учетом того, что в группе ABLV были трудоустроены 970 работников и, используя мультипликатор Eurostat для финансовой отрасли, можно сделать вывод, что в результате ликвидации банка будет утеряно 2280 рабочих мест, отметил экономист.

Напомним, председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Вуцанс отметил, что ликвидация ABLV Bank не должна оказать значительного влияния на состояние экономики.

В целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник, 26 февраля, приняли решение о самоликвидации.

В субботу, 24 февраля ЕЦБ принял решение, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.