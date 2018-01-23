Латвия заплатит за шесть новых баз Земессардзе(14)

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Герман Бергер
18:15 22.01.2018
Наша Латвия / Финансы

Министерство обороны до 2021 года планирует начать развитие шести новых баз батальонов Земессардзе — в Риге, Елгавском, Баусском, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях.

Планируется расширять территории существующих и открывать новые базы, взяв под руководство министерства новые объекты недвижимости, сообщили агентству ЛЕТА в Минобороны.

 

Перениматься будут в основном государственные и муниципальные объекты недвижимости. В Риге база разместится на территории бывшей больницы «Линэзерс».

mixnews.lv / Фото
Комментарии (14)
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тупорылое сельпо 18:19 22:01:2018

должно иметь хоть какой то смысл жизни

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Вейон-хло 18:36 22:01:2018

Почему латышская пресса не сообщает об растреле латышских террористов воюющих в правом секторе на донбассе . Сегодня были расстреляны 2 машины с латышскими террористами . 7 трупов отпавятся в латвию . Как сообщают они были участниками
В партии висю латвияй .

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Latviešu patriots 18:44 22:01:2018

Ziņu avotu studījā. Kamēr nav uzrādīts informācijas avots, vēlams vairāki, uzskatu to par kremļa kārtējo feiku, līdzīgu slavenajām latviešu snaiperēm.

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хуторянен 23:09 22:01:2018

кто не кормит свою армию , тот кормит чужую армию

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Latviešu patriots 18:25 22:01:2018

Latvija ir jāaizstāv, lai neatkārtotos 1940.gada notikumi! Atbalstu 100%

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От кого? 18:37 22:01:2018

Вы такие потешные. Не устали сами себя запугивать?

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П у т и н 18:26 22:01:2018

Ой, бядаа. Раздали бы лучше деньги бабкам с Маскачки, они бы накупили панталонов с начёсом и розовую перламутровую помаду

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ваня 18:40 22:01:2018

Отлично..закупят оружие и дадут народу для уничтожения мусорни ..как той которая приползет из россии так и той которая эту нечисть поддержит..я первым пойду чистить латвию

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заднеприводной 19:16 22:01:2018

для начала свой дымоход почисти

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Pidoruваня 22:55 22:01:2018

Самым первым ты будешьотсасывать

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хуторянен 23:11 22:01:2018

тебе Ваня еще надо будет приехать из Питерского Ольгино и тогда только будеш копать

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анаРхист 19:17 22:01:2018

Правильно делают! Страна в глубокой по.п(ке), а они базы строят! Нет нормальной экономики, нет заводов. Нам всё Европа привезёт! Нет нормальной медицины, ввели систему которую хакеры хакнули за пару дней, а сколько бабла распилили на этой е-здоровье. Скоро будут бегать без штанов, весь бюджет уходит на содержание армии. Сколько дорог, проселочных и городского типа нуждается в ремонте! Ещё те дорог которые построили при СССР, не видели до сих пор нового асфальта, проводится ремонт только гос. дорог и европейских дорог! Этот список можно продолжать без конца. Лучше бы вместо армии, укрепляли полицию, которая смогла лучше бороться с преступность. У полиции у которой раскрываемость 10% из 100.

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12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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