Планируется расширять территории существующих и открывать новые базы, взяв под руководство министерства новые объекты недвижимости, сообщили агентству ЛЕТА в Минобороны.
Перениматься будут в основном государственные и муниципальные объекты недвижимости. В Риге база разместится на территории бывшей больницы «Линэзерс».
должно иметь хоть какой то смысл жизни« ответить
Почему латышская пресса не сообщает об растреле латышских террористов воюющих в правом секторе на донбассе . Сегодня были расстреляны 2 машины с латышскими террористами . 7 трупов отпавятся в латвию . Как сообщают они были участниками« ответить
В партии висю латвияй .
Ziņu avotu studījā. Kamēr nav uzrādīts informācijas avots, vēlams vairāki, uzskatu to par kremļa kārtējo feiku, līdzīgu slavenajām latviešu snaiperēm.« ответить
кто не кормит свою армию , тот кормит чужую армию« ответить
Latvija ir jāaizstāv, lai neatkārtotos 1940.gada notikumi! Atbalstu 100%« ответить
Вы такие потешные. Не устали сами себя запугивать?« ответить
Ой, бядаа. Раздали бы лучше деньги бабкам с Маскачки, они бы накупили панталонов с начёсом и розовую перламутровую помаду« ответить
Отлично..закупят оружие и дадут народу для уничтожения мусорни ..как той которая приползет из россии так и той которая эту нечисть поддержит..я первым пойду чистить латвию« ответить
для начала свой дымоход почисти« ответить
Самым первым ты будешьотсасывать« ответить
тебе Ваня еще надо будет приехать из Питерского Ольгино и тогда только будеш копать« ответить
Правильно делают! Страна в глубокой по.п(ке), а они базы строят! Нет нормальной экономики, нет заводов. Нам всё Европа привезёт! Нет нормальной медицины, ввели систему которую хакеры хакнули за пару дней, а сколько бабла распилили на этой е-здоровье. Скоро будут бегать без штанов, весь бюджет уходит на содержание армии. Сколько дорог, проселочных и городского типа нуждается в ремонте! Ещё те дорог которые построили при СССР, не видели до сих пор нового асфальта, проводится ремонт только гос. дорог и европейских дорог! Этот список можно продолжать без конца. Лучше бы вместо армии, укрепляли полицию, которая смогла лучше бороться с преступность. У полиции у которой раскрываемость 10% из 100.« ответить