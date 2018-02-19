Латвия зашла в тупик(50)

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Анатолий Тарасов
09:10 19.02.2018
Наша Латвия / Мнения

Политолог и журналист Армен Гаспарян в в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik рассуждает о том, что получили русские неграждане в Латвии за последние 25 лет.

«Что русские получили за 25 лет в Латвии — это важный вопрос, но ответ на него будет очень простой — ничего, у них просто все методично, шаг за шагом отнимают», — заявил Гаспарян, пояснив, что это не случайность, а закономерность. А основная позиция руководства Латвии — борьба со всем русским.

 

Политолог отметил, что если власти не снизят темпы борьбы с русскими негражданами, то очень скоро наступит момент, когда список того, с чем они привыкли бороться просто иссякнет: школы закрыты, СМИ заблокированы, язык под запретом, русские активисты под санкциями. Тогда, по мнению Гаспаряна, латвийским чиновникам будет гораздо сложнее объяснять людям, почему страна так плохо живет.

 

Политолог считает, что правящей клике куда проще обвинять во всех бедах неугомонных русских, проживающих в Латвии.

 

«Гражданство русским не дали — лучше не стало, начали гонения на русский язык — экономика по прежнему не работает, закрыли школы — скачка снова не было. Мне это все начинает напоминать старый анекдот «у вас что, все коровы передохли, а у меня еще столько идей было». Ты крутишься вокруг одного и того же, а улучшения принципиального нету», — пояснил Гаспарян, отметив, что как ни старался увидеть свидетельства бурного расцвета Латвии, так и не обнаружил их.

 

По словам политолога, латвийским властям очень сложно будет найти на кого сваливать свои прегрешения, поскольку на себя они взять вину не смогут, им придется искать некий новый объект, которым вполне могут стать граждане Российской Федерации.

 

«Придется говорить, что вот там вот живет злой сосед, а мы стараемся, делаем все что можно: марши с факелами устраиваем, героизировать готовы кого угодно, в Саласпилсе экспозицию открыли такую, что можно только руками развести, школы, средства массовой информации, российский контент — все заблокировали», — констатирует Гаспарян.

 

Он также напомнил слова посла России в Латвии Евгения Лукьянова о прекращении транзита и отметил, что о таком развитии событий латвийцев также предупреждали и этот обвал — закономерный итог политики выживания русских из страны и политики планомерного охлаждения отношений двух государств.

 

«Теперь вы жалуетесь на то, что из-за России у вас все рухнуло. Рано или поздно до тугих голов латвийских политиков дойдет, что такая модель поведения привела страну к экономическому и политическому и даже интеллектуальному тупику», — подчеркнул Гаспарян. 

 

Политолог заметил, что к этому времени жителей Латвии следует подготовить, предупредив их о том, чего следует ожидать.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (50)
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KOZA 09:21 19:02:2018

Сделаю ВСЁ,чтобы моя дочь получила образование и уехала от сюда!В Сибирь или на Урал.А сама останусь и досмотрю эту трагикомедию до конца.

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Саня™ 09:34 19:02:2018

Дочка упала в обморок, узнав о планах мамы.
Это ж надо так не любить детей.

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Latviešu patriots 09:35 19:02:2018

Laimīgu taciņu, Latvija paliks tīrāka! Tas man patīk!

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KOZA 09:40 19:02:2018

На вас мне даже бисера жалко.

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Vova 09:40 19:02:2018

Eto vi zašļi v tupik. Drapaja s rodini prijehaļi v stranu, kotoraja vas ņezvala, a teper mečetes i hotite, čtobi zdes vsjo bilo po vašemu. No strana to ņe vaša. Strana naša.

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KOZA 09:54 19:02:2018

Ты это серьёзно или придуриваешься?200 лет..........200 лет Латвия была Российской губернией.И ВСЁ,что ты видишь красивого в в центре Риги и не только Риги принадлежало российскому царю,а стало быть России!Ну нельзя же быть ТАКИМ тупым!

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Vove 09:56 19:02:2018

К твоему сожалению ,ваше только в твоих штанах.

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Vova 10:00 19:02:2018

Nu tak verņis v to vremja i budj sčastliva! Vi zastrjaļi v prošlom i žopa takaja boļšaja, čto vilezti ņemožet. A do carja prinadležalo ņemcam, a do ņemcev- līvam, a posļe carja latišam, posļe latišei krasnim okkupantam, posle krasnih koričņevim, potom snova krasnim, a teper prinadležit nam.

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vove 10:14 19:02:2018

Застрял это ты придурок,че ты свою терапию втираешь. Раз ты такой умный,почему до сих пор в стране порядок не навел. Начинай с себя,деревня!

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Олег 10:19 19:02:2018

А ты думаешь, что в наше просвещённое время люди не знают какая жизнь в Сибири ?
Кому нужны твои дохлые комментарии ?
Латвия НИКОГДА не достигнет такого уровня жизни, какой сейчас в Сибири...

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60 10:53 19:02:2018

ты фашист не добитый не много тебе жить осталось , скоро ты заболл0ком и умрёшь , и туда тебе дорога !BEрога !

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Педриоту 11:21 19:02:2018

А где твоё: malači. 100% atbalstu? И по европейскому говну ещё не высказался... Службу валишь, зряплаты лишит!

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Педриоту 11:27 19:02:2018

А где твоё: malači. 100% atbalstu? И по европейскому гов-ну ты ещё не высказался... Службу валишь, зряплаты лишат!

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lada 09:22 19:02:2018

Они рубят сук на котором сами же и сидят..... ну-ну....а мы это наблюдаем и ждёмс...2019 года...

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lada 09:25 19:02:2018

Рубят сук на котором сидят.... ну..ну...а мы ждёмс......2019 года.....

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KOZA 11:37 19:02:2018

Три ЛАТВИЙСКИЕ забавы:
1)пилить сук на котором сидят
2)с ц а ть против ветра
3)с р а ть в руку дающую

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Latviešu patriots 09:27 19:02:2018

Mums Latvijai nav vajadzīgas okupācijas laikā mākslīgi ievestās nepilsoņu ordas!

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патриоту 09:48 19:02:2018

В советское время ты по видимому в дурдоме находился,а теперь выпустили. Так живи с миром конченый.

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Marija to latviešu patriots 09:49 19:02:2018

Nu un ko?)) Tev nāksies pierast pie fakta-krievi dzīvoja ,dzīvo un dzīvos Latvijā un nepilsoņi arī. Ko tev vēl nav vajadzīgs? Tualētes papīrs? Nav brīnums..)))))))))))))))

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Знак Зодиака 09:30 19:02:2018

Европейская армия создается в Риге
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Это что, будет создан штаб этой армии и целый город будет поставлен целью нанесения самого первого удара?
Хорошо же полковников в Советской армии учили.

(Пишу комментарий здесь, потому что под этой статьёй комментарии включить забыли или не забыли отключить).

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Нет 10:02 19:02:2018

Это просто рекламная статья. А такие статьи здесь не комментируются. Короче, европейская армия, это что-то наподобии стокгольмской диеты .)))))

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)

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