Политолог и журналист Армен Гаспарян в в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik рассуждает о том, что получили русские неграждане в Латвии за последние 25 лет.

«Что русские получили за 25 лет в Латвии — это важный вопрос, но ответ на него будет очень простой — ничего, у них просто все методично, шаг за шагом отнимают», — заявил Гаспарян, пояснив, что это не случайность, а закономерность. А основная позиция руководства Латвии — борьба со всем русским.

Политолог отметил, что если власти не снизят темпы борьбы с русскими негражданами, то очень скоро наступит момент, когда список того, с чем они привыкли бороться просто иссякнет: школы закрыты, СМИ заблокированы, язык под запретом, русские активисты под санкциями. Тогда, по мнению Гаспаряна, латвийским чиновникам будет гораздо сложнее объяснять людям, почему страна так плохо живет.

Политолог считает, что правящей клике куда проще обвинять во всех бедах неугомонных русских, проживающих в Латвии.

«Гражданство русским не дали — лучше не стало, начали гонения на русский язык — экономика по прежнему не работает, закрыли школы — скачка снова не было. Мне это все начинает напоминать старый анекдот «у вас что, все коровы передохли, а у меня еще столько идей было». Ты крутишься вокруг одного и того же, а улучшения принципиального нету», — пояснил Гаспарян, отметив, что как ни старался увидеть свидетельства бурного расцвета Латвии, так и не обнаружил их.

По словам политолога, латвийским властям очень сложно будет найти на кого сваливать свои прегрешения, поскольку на себя они взять вину не смогут, им придется искать некий новый объект, которым вполне могут стать граждане Российской Федерации.

«Придется говорить, что вот там вот живет злой сосед, а мы стараемся, делаем все что можно: марши с факелами устраиваем, героизировать готовы кого угодно, в Саласпилсе экспозицию открыли такую, что можно только руками развести, школы, средства массовой информации, российский контент — все заблокировали», — констатирует Гаспарян.

Он также напомнил слова посла России в Латвии Евгения Лукьянова о прекращении транзита и отметил, что о таком развитии событий латвийцев также предупреждали и этот обвал — закономерный итог политики выживания русских из страны и политики планомерного охлаждения отношений двух государств.

«Теперь вы жалуетесь на то, что из-за России у вас все рухнуло. Рано или поздно до тугих голов латвийских политиков дойдет, что такая модель поведения привела страну к экономическому и политическому и даже интеллектуальному тупику», — подчеркнул Гаспарян.

Политолог заметил, что к этому времени жителей Латвии следует подготовить, предупредив их о том, чего следует ожидать.