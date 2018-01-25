Латвия застряла среди развивающихся

Эстония уже перекочевала в число развитых стран

Вчера в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум, который в этом году соберет 3 тысячи гостей из более сотни стран. Сегодня на него приехал премьер–министр Марис Кучинскис, днем ранее — министр финансов Дана Рейзниеце–Озола.

В раздробленном мире

Нынешний девиз Всемирного экономического форума (ВЭФ) — «Создание совместного будущего в раздробленном мире». В этой связи стоит упомянуть, что глава минфина Д. Рейзниеце–Озола намерена принять участие в дискуссиях о будущем Европы. «В год столетия Латвии это прекрасная возможность поделиться своим опытом реформ, а также обсудить перемены, которые приведут нас к более конкурентоспособному и современному Евросоюзу», — сказала министр перед отъездом. Кроме того, у нее предусмотрены двусторонние встречи с министрами финансов Австралии, Канады и Швейцарии.

Премьер–министр Марис Кучинскис, который также приглашен на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, отправился на него 24 января. Он будет участвовать в трех закрытых дискуссиях.

Сенсацией нынешнего форума в Давосе является участие в нем президента США Дональда Трампа. Возможно, М. Кучинскис переговорит и с ним.

Двенадцать индикаторов

Деловому и не очень сообществу данный форум интересен тем, что к мероприятию супер–авторитетные организации стараются подготовить различные рейтинги, которые дают понять, на какой стадии развития находится та или иная страна.

Так, например, Латвию составители свежего ежегодного индекса инклюзивного (то есть социально ориентированного) развития (IDI — Inclusive Development Index) поставили на четвертое место среди стран с развивающейся экономикой. Кстати, среди государств с мощной индустрией Латвии нет.

Данный рейтинг оценивает экономическую ситуацию в более чем 100 государствах мира по 12 индикаторам. Среди них такие факторы, как рост ВВП, уровень занятости населения, производительности труда, средний доход домохозяйств, объем сбережений, демографическая нагрузка, динамика государственного долга и степень загрязнения окружающей среды.

Эксперты ВЭФ подчеркивают, что такая всеобъемлющая оценка отражает более целостную картину экономического развития страны, чем показатели ВВП.

Во второй экономической лиге

В связи с различиями в определении уровня бедности эксперты ВЭФ разделили страны на две группы. В списке государств с развитой экономикой лидируют Норвегия, Люксембург, Швейцария.

Составители рейтинга нанесли чувствительный удар по самолюбию правительства Латвии. И, наоборот, польстили самолюбию эстонских властей: Эстония в этом году включена в список стран с развитой экономикой. Причем на весьма высоком 22–м месте (из тридцати возможных).

Латвия же не блещет и среди развивающихся стран. Лидером во «второй» лиге оказалась Литва. За ней следуют Азербайджан, Венгрия и Польша. Латвия занимает 7–ю строчку рейтинга развивающихся стран, в которой включены 79 государств. Вслед за нами пристроились Панама и Коста–Рика.

Кстати, Россия расположилась на 13–м месте, Казахстан — на 17–м, а Украина вместе с Гондурасом делят 47–48–е места.

Международные экономические организации в последние годы придают особое значение социально ориентированной экономике. По сути, место страны в рейтинге IDI указывает на слабые места в индустрии, а также в комментариях к рейтингу говорится, что «голый» рост экономики не должен преобладать над вопросами качества жизни населения и его экономической защищенности.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.